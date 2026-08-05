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Оккупанты заявили о мощной контратаке Украины: где Силы обороны оттесняют врага

Анна Косик
5 августа 2026, 08:13
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Украинские военные ответили контратакой на попытки наступления армии РФ на важный населенный пункт.
Оккупанты заявили о мощной контратаке Украины: где Силы обороны оттесняют врага
В районе Купянска враг потерпел неудачу / Коллаж: Главред, фото: 37-я ОБрМП, Генштаб ВСУ

Что сообщили аналитики:

  • Украинские военные начали контратаку в Харьковской области
  • Силы обороны сорвали план наступления армии РФ

Силы обороны Украины недавно добились успехов в Харьковской области. Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), геолокационные видеозаписи подтверждают продвижение украинских войск.

Украинские воины контратакуют армию страны-агрессора России в районе населенного пункта Ридкодуб, расположенного к юго-западу от Боровой. Об этом не промолчали даже российские милблогеры.

видео дня

Попытки наступления РФ заканчиваются провалом

В Харьковской области продвинуться вперед стремятся не только украинские военные, но и оккупанты. Однако их попытки не увенчиваются успехом, в отличие от Сил обороны.

Армия РФ ставит целью форсировать реку Оскол и продвинуться на запад, восток Харьковской области и север Донецкой области. Ограниченные наступательные операции противника на Купянском направлении продолжались последние сутки.

Однако украинские военные контратаковали оккупантов, поэтому продвижения у противника нет. Российские источники подтвердили 4 августа украинские контратаки из окрестностей Купянска.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Почему наступление РФ потерпело крах - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, весенне-летняя наступательная кампания российских оккупантов не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Несмотря на активные штурмы на нескольких направлениях, темпы продвижения армии РФ остаются значительно ниже прошлогодних.

В июле 2026 года российские войска продвинулись всего на 37,85 квадратныхкилометра, что в среднем составляет около 1,22 квадратного километра в сутки.

Боевые действия в Харьковской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что российское командование сообщило о серии новых захватов в Харьковской области, однако заявленные успехи не находят убедительного подтверждения на поле боя.

Ранее, по данным аналитиков DeepState, российские оккупанты продвинулись через государственную границу на севере Купянского района Харьковской области вблизи Артельного.

Накануне украинские военные предотвратили попытку российских сил прорваться через государственную границу в районе Казачьей Лопани Харьковской области. После выполнения боевой задачи украинские штурмовики полностью восстановили контроль над приграничным участком.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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