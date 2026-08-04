Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

"Возвращал молодость": монахи нашли старый рецепт загадочного эликсира

Константин Пономарев
4 августа 2026, 18:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
В архиве монастыря во Флоренции нашли рецепт винного эликсира с листьями коки и орехами кола. Находка вызвала споры о происхождении Coca-Cola.
Монахи нашли старый рецепт загадочного эликсира
Монахи нашли старый рецепт загадочного эликсира / Коллаж Главред, фото: скриншот с Facebook

Вы узнаете:

  • Почему найденный рецепт сравнили с Coca-Cola
  • Что десятилетиями скрывали архивы старинного монастыря
  • Почему открытие сразу вызвало бурные споры

В архивах старинного монастыря во Флоренции обнаружили документ с рецептом напитка, который по составу удивительно напоминает один из самых известных безалкогольных напитков в мире.

Речь идет о винном эликсире с листьями коки и орехами кола, который монахи продавали еще в XIX веке как средство от усталости и возрастного упадка сил. Об этом пишет The Guardian.

видео дня

В монастырском архиве нашли необычный рецепт

Неожиданную находку сделал ректор монастыря Сан-Марко отец Мануэль Руссо. Во время изучения архивов он обнаружил пожелтевший документ, напоминающий рекламную листовку, в которой подробно описывался рецепт так называемого восстанавливающего винного эликсира (vinoso ricostituente).

Согласно документу, напиток готовили из 10 граммов боливийских листьев коки, 30 граммов орехов кола и вина. Его рекомендовали как средство, способное восстановить силы, снять усталость и поддержать организм при болезнях и старении.

В монастырском архиве нашли необычный рецепт
В монастырском архиве нашли необычный рецепт / Фото: Manuel Russo

Хотя точная дата создания документа неизвестна, историки полагают, что он относится к концу XIX века. В тот период монастырская аптека активно использовала листья коки, которые миссионеры привозили из Боливии задолго до международного запрета этого растения в 1961 году.

Почему рецепт сравнили с Coca-Cola

Находка сразу привлекла внимание историков и журналистов, поскольку состав монастырского эликсира оказался очень похож на рецепт, который в 1886 году использовал американский фармацевт Джон Пембертон.

Изобретатель будущей Coca-Cola также объединил экстракт листьев коки и орехи кола. Однако из-за ограничений на продажу алкоголя в США он заменил вино газированной водой, создав сладкий сироп, который впоследствии превратился в знаменитый напиток.

Изобретатель будущей Coca-Cola также объединил экстракт листьев коки и орехи кола
Изобретатель будущей Coca-Cola также объединил экстракт листьев коки и орехи кола / Фото: Wikipedia

После публикации информации некоторые итальянские СМИ даже предположили, что идея Coca-Cola могла зародиться именно во Флоренции.

Сам автор открытия призывает не делать поспешных выводов

Несмотря на интригующее совпадение, отец Руссо не считает найденный рецепт доказательством происхождения Coca-Cola.

"Я не хочу навлечь на себя судебный иск от Coca-Cola или чего-то подобного", - пошутил он.

В монастырском архиве нашли необычный рецепт
В монастырском архиве нашли необычный рецепт / Фото: Manuel Russo

По его словам, Джон Пембертон разработал собственную рецептуру без использования вина, а напитки на основе листьев коки в XIX веке были довольно распространены как в Италии, так и во Франции.

"Единственное, что я могу сказать, - у аптеки Сан-Марко был свой собственный рецепт", - отметил священник.

Историки также напоминают, что одним из возможных предшественников Coca-Cola считается испанский алкогольный сироп Kola Coca, который производили в Валенсии в 1885 году.

Напиток был настоящим бестселлером монастырской аптеки

Из других найденных документов следует, что эликсир пользовался огромной популярностью. Его стоимость составляла от двух до шести итальянских лир, что по современным меркам эквивалентно менее одному евроценту.

По словам отца Руссо, покупатели высоко ценили напиток за его способность бороться с усталостью и возрастной слабостью.

"До того как листья коки были запрещены, я бы сказал, что это был один из наших бестселлеров", - рассказал он.

Ранее Главред писал о том супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

Также сообщалось о том, что старинные кадры 1937 года вновь стали предметом бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на архивной записи женщину, которая ведет себя так, словно разговаривает по мобильному телефону.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Италия рецепт Coca-Cola напиток интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: в DeepState обновили карту

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: в DeepState обновили карту

19:22Фронт
Графики "включений" света и не только — СМИ опубликовали 3 сценария зимы для украинцев

Графики "включений" света и не только — СМИ опубликовали 3 сценария зимы для украинцев

18:21Война
РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

17:32Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августе

Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августе

Спелый арбуз можно определить за несколько секунд: какие признаки выдают сладкий плод

Спелый арбуз можно определить за несколько секунд: какие признаки выдают сладкий плод

Последние новости

19:22

Зачем класть кубики льда в сушилку: результат удивит даже опытных хозяек

19:22

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: в DeepState обновили карту

19:16

Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем ядВидео

19:10

Россия нашла слабое место Одессы: Коваленко рассказал, как его можно закрытьмнение

19:00

Зачем сыпать соду вокруг унитаза: эффект удивил даже опытных хозяекВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
18:50

Копать не надо: как полностью уничтожить пень с корнями, не повредив остальной дворВидео

18:46

В жизнь трёх знаков зодиака придет огромная сила: кому повезёт 5 августа

18:33

Почему мужчинам в СССР дарили именно гладиолусы: объяснение точно удивит

18:28

Тест на IQ: нужно найти жемчужное ожерелье среди цветов за 30 с

Реклама
18:21

Графики "включений" света и не только — СМИ опубликовали 3 сценария зимы для украинцев

18:16

Запах из мусорного ведра исчезнет надолго: поможет один кухонный продукт

18:10

"Возвращал молодость": монахи нашли старый рецепт загадочного эликсира

17:57

Жаре - конец: как превратить любой вентилятор в кондиционерВидео

17:56

"Не покорил гравитацию": в РФ десантник самоликвидировался прямо на празднике ВДВФотоВидео

17:46

"Мы приняли сложное решение": скончалась звезда фильма "Человек-паук"

17:33

В Украине летом растут ягоды, которых лучше избегать: как они выглядят

17:32

РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

17:26

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

17:18

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют егоВидео

17:01

Названы четыре самых скромных знака зодиака – кто они

Реклама
17:00

Что обязательно нужно положить в корзину на Яблочный Спас: ответ священникаВидео

16:48

Когда родителям становится легче с ребенком: специалист назвала конкретный возраст

16:45

"Мир должен увидеть": новые детали "сафари" на людей в Херсоне, что с пострадавшимВидео

16:25

Сотни тысяч выбросило на берег: туристы пачками собирали деньгамиВидео

16:18

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

16:03

Дочь Тома Круза появилась на публике после отказа от отца: как она выгляделаВидео

15:55

"Наверное, карма": после ударов ВСУ обмелело Белгородское водохранилище

15:45

Что нужно сделать с унитазом перед отъездом на несколько дней — лайфхак

15:38

Конец света 12 августа: три события совпадут впервые за долгие годы

15:25

Меган Маркл 45 лет: кто из королевской семьи не поздравит герцогиню

15:00

5 августа - Евстигнев день: что можно и нельзя делать в праздник

14:40

Настоящий отель: в гнездо известных аистов Одарки и Грицька заселились 8 новых птицВидео

14:20

Салат из капусты на зиму "Лето в банке": простой рецепт

14:12

Россияне в Крыму жалуются на оккупантов, которые используют их как "живой щит"

14:01

Почему нельзя вытирать сиденье унитаза бумагой: ошибка при уборке

13:34

ВСУ развивают наступление в Харьковской области, отражая атаки РФ – ISW

13:28

Лорак готовится выслать свою дочь из России: что сделала запроданка

13:22

"Как в Северной Корее": в сети набирает популярность видео с Путиным и детьми

12:51

В РФ скончалась звезда кино и сериалов: было 56 лет

12:45

"Мамин цветочек": Валерий Харчишин заинтриговал фанатов своим обращением

Реклама
12:44

Их носят менее 5 человек: названы самые редкие украинские фамилии

12:31

Без трещин и грязи под ногтями: всего три средства спасут руки после огородаВидео

12:15

Древнее украинское слово "каркоші": что оно на самом деле означает

11:43

После адских +40°C начнутся дожди с грозами: когда жара отступит

11:11

Как правильно мыть овощи летом: эксперты сказали, что добавить в воду

11:06

Что приготовить из цветков кабачков: необычный деликатес, о котором знают не всеВидео

11:04

Китайский гороскоп на завтра, 5 августа: Обезьянам — препятствия, Змеям — заботы

10:50

"Он прольет кровь": Шмыгаль раскрыл коварный план Путина на зиму

10:44

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

10:39

РФ готовит наступление на "Крепостной пояс" Донбасса по сценарию Покровска - ISW

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять