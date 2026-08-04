"Возвращал молодость": монахи нашли старый рецепт загадочного эликсира

В архиве монастыря во Флоренции нашли рецепт винного эликсира с листьями коки и орехами кола. Находка вызвала споры о происхождении Coca-Cola.

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Монахи нашли старый рецепт загадочного эликсира / Коллаж Главред, фото: скриншот с Facebook

Вы узнаете:

Почему найденный рецепт сравнили с Coca-Cola

Что десятилетиями скрывали архивы старинного монастыря

Почему открытие сразу вызвало бурные споры

В архивах старинного монастыря во Флоренции обнаружили документ с рецептом напитка, который по составу удивительно напоминает один из самых известных безалкогольных напитков в мире.

Речь идет о винном эликсире с листьями коки и орехами кола, который монахи продавали еще в XIX веке как средство от усталости и возрастного упадка сил. Об этом пишет The Guardian.

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В монастырском архиве нашли необычный рецепт

Неожиданную находку сделал ректор монастыря Сан-Марко отец Мануэль Руссо. Во время изучения архивов он обнаружил пожелтевший документ, напоминающий рекламную листовку, в которой подробно описывался рецепт так называемого восстанавливающего винного эликсира (vinoso ricostituente).

Согласно документу, напиток готовили из 10 граммов боливийских листьев коки, 30 граммов орехов кола и вина. Его рекомендовали как средство, способное восстановить силы, снять усталость и поддержать организм при болезнях и старении.

В монастырском архиве нашли необычный рецепт / Фото: Manuel Russo

Хотя точная дата создания документа неизвестна, историки полагают, что он относится к концу XIX века. В тот период монастырская аптека активно использовала листья коки, которые миссионеры привозили из Боливии задолго до международного запрета этого растения в 1961 году.

Почему рецепт сравнили с Coca-Cola

Находка сразу привлекла внимание историков и журналистов, поскольку состав монастырского эликсира оказался очень похож на рецепт, который в 1886 году использовал американский фармацевт Джон Пембертон.

Изобретатель будущей Coca-Cola также объединил экстракт листьев коки и орехи кола. Однако из-за ограничений на продажу алкоголя в США он заменил вино газированной водой, создав сладкий сироп, который впоследствии превратился в знаменитый напиток.

Изобретатель будущей Coca-Cola также объединил экстракт листьев коки и орехи кола / Фото: Wikipedia

После публикации информации некоторые итальянские СМИ даже предположили, что идея Coca-Cola могла зародиться именно во Флоренции.

Сам автор открытия призывает не делать поспешных выводов

Несмотря на интригующее совпадение, отец Руссо не считает найденный рецепт доказательством происхождения Coca-Cola.

"Я не хочу навлечь на себя судебный иск от Coca-Cola или чего-то подобного", - пошутил он.

В монастырском архиве нашли необычный рецепт / Фото: Manuel Russo

По его словам, Джон Пембертон разработал собственную рецептуру без использования вина, а напитки на основе листьев коки в XIX веке были довольно распространены как в Италии, так и во Франции.

"Единственное, что я могу сказать, - у аптеки Сан-Марко был свой собственный рецепт", - отметил священник.

Историки также напоминают, что одним из возможных предшественников Coca-Cola считается испанский алкогольный сироп Kola Coca, который производили в Валенсии в 1885 году.

Напиток был настоящим бестселлером монастырской аптеки

Из других найденных документов следует, что эликсир пользовался огромной популярностью. Его стоимость составляла от двух до шести итальянских лир, что по современным меркам эквивалентно менее одному евроценту.

По словам отца Руссо, покупатели высоко ценили напиток за его способность бороться с усталостью и возрастной слабостью.

"До того как листья коки были запрещены, я бы сказал, что это был один из наших бестселлеров", - рассказал он.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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