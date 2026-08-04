Почему мужчинам в СССР дарили именно гладиолусы: объяснение точно удивит

Вы узнаете:
- Почему гладиолусы в СССР считались "мужскими" цветами
- Какое значение и символику имел гладиолус в советские времена
- Кому в СССР чаще всего дарили гладиолусы
В советское время цветы имели не только эстетическое, но и социальное значение. Если розы или гвоздики ассоциировались с женскими подарками, то гладиолусы постепенно закрепились как "мужской" цветок. Их дарили военным, руководителям, педагогам и ветеранам, особенно во время торжественных мероприятий, государственных праздников или юбилеев.
Главред расскажет, почему в СССР мужчинам дарили именно гладиолусы.
Почему гладиолус считался "мужским" цветком
Название гладиолуса происходит от латинского gladius – "меч". Высокий ровный стебель и листья, похожие на клинок, создавали образ силы и выносливости. Именно эта ассоциация сделала цветок символом мужества и стойкости характера, пишет Oboz.ua.
Во времена Леонида Брежнева официальные мероприятия и парады были важной частью общественной жизни. На фотографиях и в кинохрониках того периода можно увидеть, как партийным деятелям торжественно вручают большие букеты гладиолусов. Это окончательно закрепило за цветком статус подарка, подчеркивающего уважение и официальность.
Кроме того, в СССР гладиолусы выращивали массово - на дачах, в колхозах и теплицах. В конце лета они становились едва ли не самым распространённым цветком. Именно поэтому 1 сентября ученики несли их учителям, среди которых было много мужчин. Гладиолус стал символом Дня знаний и одновременно знаком уважения к педагогам.
Гладиолусы воспринимались как проявление силы духа, верности принципам и внутренней стойкости. Они не выглядели хрупкими или чрезмерно романтичными, поэтому считались уместными для мужчин. Такая символика соответствовала советскому представлению о мужестве и выдержке.
Хотя сегодня цветочные стереотипы постепенно уходят в прошлое, гладиолусы по-прежнему остаются выбором для торжественных поздравлений мужчин. Их дарят в знак уважения и признания заслуг, продолжая традицию, берущую начало ещё с советских времён.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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