Почему мужчинам в СССР дарили именно гладиолусы: объяснение точно удивит

В советское время гладиолусы считались одним из самых подходящих цветов для подарков мужчинам.

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Почему в СССР мужчинам дарили гладиолусы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Почему гладиолусы в СССР считались "мужскими" цветами

Какое значение и символику имел гладиолус в советские времена

Кому в СССР чаще всего дарили гладиолусы

В советское время цветы имели не только эстетическое, но и социальное значение. Если розы или гвоздики ассоциировались с женскими подарками, то гладиолусы постепенно закрепились как "мужской" цветок. Их дарили военным, руководителям, педагогам и ветеранам, особенно во время торжественных мероприятий, государственных праздников или юбилеев.

Главред расскажет, почему в СССР мужчинам дарили именно гладиолусы.

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Почему гладиолус считался "мужским" цветком

Название гладиолуса происходит от латинского gladius – "меч". Высокий ровный стебель и листья, похожие на клинок, создавали образ силы и выносливости. Именно эта ассоциация сделала цветок символом мужества и стойкости характера, пишет Oboz.ua.

Во времена Леонида Брежнева официальные мероприятия и парады были важной частью общественной жизни. На фотографиях и в кинохрониках того периода можно увидеть, как партийным деятелям торжественно вручают большие букеты гладиолусов. Это окончательно закрепило за цветком статус подарка, подчеркивающего уважение и официальность.

Кроме того, в СССР гладиолусы выращивали массово - на дачах, в колхозах и теплицах. В конце лета они становились едва ли не самым распространённым цветком. Именно поэтому 1 сентября ученики несли их учителям, среди которых было много мужчин. Гладиолус стал символом Дня знаний и одновременно знаком уважения к педагогам.

Гладиолусы воспринимались как проявление силы духа, верности принципам и внутренней стойкости. Они не выглядели хрупкими или чрезмерно романтичными, поэтому считались уместными для мужчин. Такая символика соответствовала советскому представлению о мужестве и выдержке.

Хотя сегодня цветочные стереотипы постепенно уходят в прошлое, гладиолусы по-прежнему остаются выбором для торжественных поздравлений мужчин. Их дарят в знак уважения и признания заслуг, продолжая традицию, берущую начало ещё с советских времён.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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