Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Россия может использовать Черниговскую область для нового направления наступления.

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В ГПСУ предупредили об угрозе российского наступления в Черниговской области / Коллаж: Главред, фото: 23-я отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы

В ГПСУ оценили риски для Черниговского направления

Фортификационные сооружения на севере существенно укреплены

Признаков подготовки вторжения пока не зафиксировано

Россия может попытаться использовать Черниговскую область в качестве нового направления для давления на Украину, однако на данный момент признаков подготовки непосредственного вторжения на этом участке границы не зафиксировано. В то же время украинские силы продолжают укреплять оборону северной границы, учитывая опыт начала полномасштабной войны. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Северная граница остается одним из направлений, где продолжается масштабное укрепление оборонительных рубежей. К этой работе привлечены подразделения ГПСУ, другие компоненты Сил обороны и органы местной власти.

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"Работа значительно активизирована. К ней привлечены инженерные подразделения Государственной пограничной службы, в целом все компоненты Сил обороны Украины и органы местной власти. Совместно работаем над тем, чтобы наращивать инженерные заграждения, фортификационные укрепления, системы наблюдения и минно-взрывные заграждения на наиболее опасных направлениях", - отметил Демченко.

По его словам, оборонительные меры разрабатываются с учетом событий 2022 года, когда Беларусь предоставила свою территорию российским войскам для вторжения в Украину.

"В своё время Беларусь уверяла, что не допустит вторжения России со своей территории. Но, как мы видим, она открыла свою границу для российских войск. Поэтому мы не должны останавливаться в наращивании наших возможностей отражать и противодействовать любой атаке, которая может идти с территории Беларуси", - подчеркнул Демченко.

Отдельно пресс-секретарь ГПСУ прокомментировал информацию о возможном использовании Черниговской области для отвлечения украинских резервов. Он отметил, что украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию у государственной границы и оценивает изменения в группировке противника.

"Генеральный штаб также отмечал, что имеются разведывательные данные о планах врага использовать этот участок украинской границы в пределах Черниговской области, чтобы попытаться осуществить вторжение или же, не имея достаточных сил, проводить демонстративные действия, с тем чтобы Украина перебросила туда дополнительные силы. Но на данный момент мы не фиксируем, что враг уже задействовал пехотные группы, пытавшиеся пересечь нашу границу. Также не фиксируется активность диверсионно-разведывательных групп", - сообщил Демченко.

Смотрите видео с заявлением Демченко:

/ Скриншот

В то же время пограничная служба подчеркивает, что оснований для ослабления бдительности нет. Несмотря на отсутствие признаков подготовки наземного прорыва, российские войска ежедневно атакуют приграничные районы.

"Нельзя расслабляться, потому что враг коварен. В Черниговской области ежедневно происходят обстрелы артиллерией и беспилотными летательными аппаратами. Интенсивность меньше, чем в Сумской или Харьковской областях, но враг ежедневно наносит удары и по Черниговской области", - сказал Демченко.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Возможно ли наступление на Чернигов - комментарий эксперта

Россия наращивает военные ресурсы и может готовиться к открытию нового фронта на севере Украины. При нынешних темпах формирования новых соединений удар по Черниговскому направлению уже нельзя исключать. Об этом сообщал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии ТСН.

По словам военного, дискуссии о повторном наступлении с территории Беларуси ведутся уже давно. Если раньше возможности российской армии были ограниченными, то теперь ситуация постепенно меняется.

"Россияне планировали сформировать 12 новых дивизий. Четыре дивизии уже сформированы, процесс продолжается. А дивизия - это не только люди, но и вооружение, техника, боеприпасы", - отметил Романенко.

В то же время эксперт считает, что сценарий повторной попытки захвата столицы, который Россия реализовала в феврале 2022 года, сейчас выглядит менее вероятным. Зато риски для других регионов севера растут.

"Повторение сценария февраля 2022 года с попыткой штурма Киева представляется менее вероятным, однако удар по Чернигову уже нельзя исключать", - подчеркнул Романенко.

Особое внимание генерал уделил состоянию оборонной подготовки приграничных областей. Он отметил, что само по себе наличие укреплений не гарантирует сдерживания наступления, если противник будет иметь достаточное превосходство в силах и средствах.

"Поэтому угроза такого плана Путина существует. Вопрос в том, за сколько времени и когда россияне соберут необходимые войска для возможной реализации таких действий", - подытожил Романенко.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Роберт "Мадяр" Бровди заявил о рекордных показателях уничтожения личного состава противника в июле. Он подчеркнул увеличение числа штурмовых групп в июле и скрытое пополнение личного состава. По его данным, численность живой силы, задействованной в штурмах, в июле выросла на 18% по сравнению с маем.

Проект DeepState зафиксировал продвижение оккупантов в Харьковской области вблизи государственной границы. Аналитики обнародовали карту с обозначением продвижения врага вблизи Артельного и расширения "серой зоны". Согласно сообщению, оккупанты захватили 4,67 кв. км между селами Артне и Шевяковка, а площадь проникновения составила 22,24 кв. км.

Аналитики DeepState заявили о новых продвижениях оккупантов на Славянском направлении в Донецкой области. На обновленной карте указано продвижение вблизи Калеников.

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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