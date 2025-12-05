РФ может открыть новый фронт в Украине: Романенко сказал, какой город под угрозой

Атака на Киев маловероятна, но Чернигов — реальная цель.

https://glavred.info/war/rf-mozhet-otkryt-novyy-front-v-ukraine-romanenko-skazal-kakoy-gorod-pod-ugrozoy-10721441.html Ссылка скопирована

Россия может готовить наступление на Чернигов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред

Кратко:

РФ наращивает силы и может открыть еще один фронт

Возможное направление удара — Чернигов, а не Киев

Украина строит оборону, но риски остаются

Страна-агрессор Россия наращивает силы и может готовиться к открытию нового фронта на севере Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, обсуждения возможного повторного удара с территории Беларуси ведутся давно. Однако если ранее у РФ не было достаточных ресурсов, то сейчас ситуация изменилась, передает ТСН.

видео дня

Романенко отмечает, что повторение сценария февраля 2022 года с попыткой штурма Киева выглядит менее вероятно, однако удар по Чернигову уже нельзя исключать.

"Россияне планировали сформировать 12 новых дивизий. По словам генерала Сырского, 4 дивизии уже сформированы, процесс продолжается. А дивизия — это не только люди, но и вооружение, техника, боеприпасы", — подчеркнул эксперт.

На этом фоне войска РФ могут накопить достаточно сил, чтобы начать вторжение с северного направления.

По его словам, в Черниговской области продолжались работы по строительству оборонных рубежей и фортификаций. Но эксперт отмечает, что они также строились на Днепропетровщине и в Запорожском направлении, но враг продвигается в этих зонах и делает это достаточно высокими темпами.

"Поэтому угроза такого плана Путина есть. Вопрос в том, за сколько и когда россияне соберут необходимые войска для возможной реализации таких действий", — резюмировал Романенко.

Грозит ли Чернигову опасность: что говорят в СНБО

В РФ начали запугивать украинцев якобы подготовкой к наступлению на Чернигов. Глава Центра противодействия дезинформации о СНБО Андрей Коваленко заявил, чего на самом деле добивается враг.

По его словам, россияне намеренно распространяют такие нарративы, используя их как часть когнитивной операции против Украины. Враг хочет усилить давление на Украину и затянуть процесс с помощью США.

"Цель - дополнительное давление на украинское общество, а также информационная имитация способности российской армии "побеждать везде на фронте", - пишет Коваленко.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин объявил о формировании так называемой санитарной зоны в приграничных северных регионах Украины, однако реальные возможности для усиления боевых действий на этом направлении у врага отсутствуют. Как рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, все доступные силы враг уже привлек к боевым действиям.

Будет ли наступление РФ на Чернигов: мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что попытка нового наступления россиян с территории Беларуси по аналогии с Сумской областью маловероятна, но возможна.

По его словам, надо наблюдать, какой российский контингент накапливается на территории Беларуси.

"То, что Беларусь была, есть и будет зоной опасности для Украины, является фактом. Пока Лукашенко у власти, пока Беларусь продолжает оставаться зависимой от России, и пока на белорусской территории находится российский контингент, пусть сейчас и незначительный – около 2 тысяч личного состава, Беларусь будет потенциальной угрозой для нас", - отметил эксперт в интервью Главреду.

По его словам, у потенциальной угрозы всегда есть определенный уровень, как у американцев – код желтый, код красный, код синий, код зеленый и так далее. Уровень угрозы со стороны Беларуси сейчас для нас желтый.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред