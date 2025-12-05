Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

Военные сообщают о росте активности противника и возможной угрозе городу.

https://glavred.info/front/rezkiy-vsplesk-aktivnosti-na-odnom-iz-napravleniy-voennyy-predupredil-ob-ugroze-10721417.html Ссылка скопирована

Командование Сил обороны готовит меры из-за увеличения угрозы для Краматорска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Российские войска активизировались в направлении Малиновки

Расстояние от Краматорска до линии боевого соприкосновения - около 16 км

Активность противника растет, угроза для города увеличивается

Российские оккупационные войска значительно активизировались в районе населенного пункта Малиновка в Донецкой области. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", автор Телеграмм-канала "Офицер".

Угроза для Краматорска

По его словам, Краматорское направление постепенно приобретает стратегическое значение.

видео дня

"Активность противника на участке в направлении Малиновки резко возросла. Расстояние от Краматорска до линии боевого соприкосновения составляет около 16 км, что в нынешних условиях недостаточно для полной защиты города от деструктивных последствий войны", - отметил военный.

Он добавил, что истинные намерения врага еще требуют уточнения: это попытка обострить ситуацию на Северском направлении, или подготовка к движению на Краматорск.

"Независимо от мотивов, сохранение такой тенденции может поставить перед командованием вопрос обороны города, и соответствующие меры должны быть предусмотрены", - подчеркнул "Алекс".

Что готовит Кремль - мнение эксперта

По оценке военного эксперта Ивана Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, действия Кремля свидетельствуют о подготовке нового этапа наступательных операций против Украины. По его мнению, увеличение призыва на срочную службу и активное привлечение резервистов является сознательной стратегией Москвы для наращивания мобилизационного потенциала.

"Россия усиленно готовится к дальнейшим наступлениям. Резервистов вызывают на сборы без четко определенных сроков, а масштабы срочного призыва стремительно растут", - отметил Тимочко.

Эксперт подчеркивает, что параллельно Кремль интенсифицирует финансирование новых отрядов так называемых "добровольцев" и поручает местным властям искать дополнительные ресурсы для их содержания. По его словам, эти меры свидетельствуют о намерении России усилить давление на украинские позиции и создать резервы для будущих операций.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, интенсивные бои за город Покровск, что в Донецкой области, продолжаются. Кроме этого, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях.

Кроме того, в РФ начали запугивать украинцев якобы подготовкой к наступлению на Чернигов. Глава Центра противодействия дезинформации о СНБО Андрей Коваленко прямо заявил, чего на самом деле добивается враг.

Напомним, что аналитики DeepState заявили, что армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи близлежащих населенных пунктов на Харьковщине.

Читайте также:

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред