Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

Руслан Иваненко
5 декабря 2025, 01:56
648
Военные сообщают о росте активности противника и возможной угрозе городу.
ВСУ, Фронт, Война
Командование Сил обороны готовит меры из-за увеличения угрозы для Краматорска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Российские войска активизировались в направлении Малиновки
  • Расстояние от Краматорска до линии боевого соприкосновения - около 16 км
  • Активность противника растет, угроза для города увеличивается

Российские оккупационные войска значительно активизировались в районе населенного пункта Малиновка в Донецкой области. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", автор Телеграмм-канала "Офицер".

Угроза для Краматорска

По его словам, Краматорское направление постепенно приобретает стратегическое значение.

видео дня

"Активность противника на участке в направлении Малиновки резко возросла. Расстояние от Краматорска до линии боевого соприкосновения составляет около 16 км, что в нынешних условиях недостаточно для полной защиты города от деструктивных последствий войны", - отметил военный.

Он добавил, что истинные намерения врага еще требуют уточнения: это попытка обострить ситуацию на Северском направлении, или подготовка к движению на Краматорск.

"Независимо от мотивов, сохранение такой тенденции может поставить перед командованием вопрос обороны города, и соответствующие меры должны быть предусмотрены", - подчеркнул "Алекс".

Что готовит Кремль - мнение эксперта

По оценке военного эксперта Ивана Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, действия Кремля свидетельствуют о подготовке нового этапа наступательных операций против Украины. По его мнению, увеличение призыва на срочную службу и активное привлечение резервистов является сознательной стратегией Москвы для наращивания мобилизационного потенциала.

"Россия усиленно готовится к дальнейшим наступлениям. Резервистов вызывают на сборы без четко определенных сроков, а масштабы срочного призыва стремительно растут", - отметил Тимочко.

Эксперт подчеркивает, что параллельно Кремль интенсифицирует финансирование новых отрядов так называемых "добровольцев" и поручает местным властям искать дополнительные ресурсы для их содержания. По его словам, эти меры свидетельствуют о намерении России усилить давление на украинские позиции и создать резервы для будущих операций.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, интенсивные бои за город Покровск, что в Донецкой области, продолжаются. Кроме этого, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях.

Кроме того, в РФ начали запугивать украинцев якобы подготовкой к наступлению на Чернигов. Глава Центра противодействия дезинформации о СНБО Андрей Коваленко прямо заявил, чего на самом деле добивается враг.

Напомним, что аналитики DeepState заявили, что армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи близлежащих населенных пунктов на Харьковщине.

Читайте также:

О персоне: Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Краматорска новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

01:56Фронт
"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

00:23Война
В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

00:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

Последние новости

02:41

Почему сковородки липкие и жирные после мытья: эксперты рассказали, как отмыть их до блеска

02:10

Богатство и достаток свалятся на голову: каким знакам зодиака скоро повезет

01:56

Резкий всплеск активности на одном из направлений: военный предупредил об угрозе

01:30

Невеста во второй раз: Майли Сайрус выходит замуж

01:19

Мама на спорте: Леся Никитюк занялась опасным хобби

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
00:56

Как спасти елку от осыпания и продлить аромат праздника: действенные советы

00:23

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: первые дроны уже над Киевом

00:15

В РФ мощные "прилеты": Генштаб раскрыл данные о последствиях ударов

04 декабря, четверг
23:50

Переговоры с командой Трампа: Зеленский раскрыл главную цель встречи

Реклама
22:53

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

22:16

Соломия Витвицкая перенесла операцию - детали

21:54

Федерация отреагировала резко: что грозит Лыскун после перехода в Россию

21:49

Испания построила аэропорт-призрак: почему он не увидел ни одного рейса

21:39

16-летнего сына популярного российского актера парализовало

21:33

В Харькове прогремела серия взрывов: зафиксирован "прилет" БпЛА в одном районе

21:16

Должны знать все водители: с какими номерными знаками нельзя ехать за границу

21:07

Множество стран объявили бойкот "Евровидению" - причина

20:52

Не все горшки подходят: эксперт рассказала, куда не стоит сажать орхидеиВидео

20:31

Блюдо, от которого все ахнут: настоящий шедевр вместо картофеля по-деревенскиВидео

20:20

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Близнецам - испытание, Водолеям - сюрприз

Реклама
20:05

"Укрэнерго" анонсировало существенное сокращение отключений света: когда ждать

20:05

Переговоры по мирному соглашению: в ОП сказали, готова ли Россия завершить войну

20:02

Сразу несколько очередей будут без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 5 декабря

19:53

Во время визита в Ирландию самолет Зеленского преследовали неизвестные дроны - СМИ

19:52

Водителям грозит штраф до 7500 грн: при чем здесь окна

19:36

Мороз и штормовой ветер: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:33

Еще один рак в королевской семье: кому поставили диагноз

19:27

"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

19:22

Риски курсового хаоса в Украине: банкир назвал стоимость доллара с 8 декабря

19:10

Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

19:00

Следующие цели Путина после Покровска: за какие города вскоре возьмется Россиямнение

18:28

Угроза нависла над тремя городами: известны следующие цели россиян на фронте

18:28

Никогда не будет здоров: актриса "Доярки из Хацапетовки" спасает сына

18:13

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

18:07

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

17:51

Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

17:44

В Херсоне россияне обстреляли перинатальный центр, когда врачи принимали роды

17:40

Шарф, который украсит любой образ: дизайнер назвал модную новинку зимыВидео

17:31

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

17:26

Холод не пройдет: как самостоятельно утеплить металлопластиковые окна

Реклама
17:16

Деда Мороза срисовали из чудовища: настоящая история символа Нового годаВидео

16:37

"Я в печали": Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами

16:33

Председательство Кипра в ЕС: Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины

16:26

Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

16:12

Авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину: названы вероятные сроки

16:10

Мужчина годами хранил дома уникальную ценность, думая что это золото

16:05

Болезненный удар по армии РФ: бойцы ГУР уничтожили важный истребитель врага

16:04

"Меня ненавидит": Григорий Решетник поскандалил с участницей "Холостяка"

15:53

"Врач мне запретил": Сумская озвучила диагноз, который изменил ее жизнь

15:46

"США могут предать Украину": Spiegel опубликовал разговор лидеров ЕС с Зеленским

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять