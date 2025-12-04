Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

Россияне хотят держать Запорожье под огневым контролем.

https://glavred.info/front/grozit-li-dnepru-i-zaporozhyu-rossiyskoe-nastuplenie-ekspert-ocenil-riski-10721222.html Ссылка скопирована

У врага нет ресурсов, чтобы наступать на областные центры / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Россияне не пойдут на областные центры

У врага нет ресурсов, чтобы наступать на Днепр и Запорожье

Интенсивные бои за город Покровск, что в Донецкой области, продолжаются. Кроме этого, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях. Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду спрогнозировал, могут ли стать следующими целями россиян Днепр и Запорожье.

Он отметил, что оккупанты не пойдут на областные центры, ведь у врага нет оперативных резервов. Этой задачи также в стратегических планах Москвы.

видео дня

"Задача россиян на Запорожском направлении - это прорваться к Камышевахе, чтобы выйти в Запорожье на расстояние артиллерийского огня (10-15 км), чтобы держать под огневым контролем жилые микрорайоны города. Это нужно России, чтобы создать искусственный хаос, спровоцировать панику и внутренние миграционные процессы", - рассказал Снегирев.

При этом прорыв российских войск к Днепру сейчас абсолютно невозможен.

Он объясняет, что до Павлограда около 75 км, поэтому для преодоления такого расстояния у россиян оперативных резервов нет.

"Фактор боев в Днепропетровской области будет использоваться исключительно как политический элемент военно-политического давления на Украину, чтобы создать угрозу масштабирования театра боевых действий за счет новых территорий", - добавил военный аналитик.

Существует ли угроза нового наступления РФ - оценка эксперта

Новое полномасштабное наступление может задеть четыре области Украины, однако есть нюанс, заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт говорит, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А здесь уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Кроме этого, сейчас у Кремля нет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Хотя ситуация и может измениться, но даже в таком случае любые подготовительные процессы займут несколько месяцев. Даже если Россия решится на такой шаг, все подготовительные процессы будут фиксировать украинская и иностранные разведки, поэтому Украина будет начеку.

Ситуация на фронте - что происходит в Покровске

Как писал Главред, несмотря на постоянные штурмы, враг и дальше пытается прорваться к Покровску и Мирнограду в Донецкой области. По данным проекта DeepState, Силы обороны Украины активно сдерживают наступление россиян.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что бои за Покровск продолжаются. Силы обороны Украины продолжают удерживать северную часть города.

Тем временем военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев спрогнозировал, захватят ли россияне Покровск до Нового года.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред