Сырский принял важное решение из-за ситуации в Покровске: о чем идет речь

Главное:
- Битва за Покровск продолжается
- ВСУ контролируют северную часть города
Бои за Покровск продолжаются. Силы обороны Украины удерживают северную часть города. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.
"Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы", - написал Сырский.
Он добавил, что враг не учитывает потери живой силы, тем временем украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава.
"С этой целью в ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника", - говорится в сообщении.
Сырский подчеркнул, что командиры приняли ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств.
"В этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БПЛА", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.
Захватит ли Россия Покровск до Нового года - прогноз
Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал Главреду, что удержание не только Покровска, но и остальной подконтрольной нам части Донецкой области зависит сейчас исключительно от политического решения и переговоров.
"Давать прогнозы сложно, впрочем, думаю, Покровск не будет взят полностью оккупантами ни до нового года, ни даже определенное время после нового года", - сказал Снегирев.
Ситуация на фронте - новости по теме
Напомним, политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, который недавно вернулся с Покровского направления, заявил, что сейчас наибольшее количество боестолкновений на фронте приходится на город Покровск, где ситуация является особенно сложной и угрожающей. Доставка необходимого обеспечения в Мирноград затруднена, что делает логистику чрезвычайно проблематичной.
Как писал Главред, несмотря на постоянные штурмы, враг и дальше пытается прорваться в Покровск и Мирноград в Донецкой области. По данным проекта DeepState, Силы обороны Украины активно сдерживают наступление россиян.
Напомним, что информация, распространенная немецким изданием Bild о полном захвате Покровска российскими войсками, не соответствует действительности. Ситуация в городе остается сложной, боевые действия продолжаются.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
