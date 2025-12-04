Сырский принял важное решение из-за ситуации в Покровске: о чем идет речь

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что враг не учитывает свои потери живой силы.

https://glavred.info/front/syrskiy-prinyal-vazhnoe-reshenie-iz-za-situacii-v-pokrovske-o-chem-idet-rech-10721180.html Ссылка скопирована

Что происходит в Покровске - ответ Сырского / Коллаж: Главред, фото: facebook/CinCAFofUkraine, facebook/GeneralStaff

Главное:

Битва за Покровск продолжается

ВСУ контролируют северную часть города

Бои за Покровск продолжаются. Силы обороны Украины удерживают северную часть города. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

видео дня

"Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы", - написал Сырский.

Он добавил, что враг не учитывает потери живой силы, тем временем украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава.

"С этой целью в ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника", - говорится в сообщении.

Сырский подчеркнул, что командиры приняли ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств.

"В этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БПЛА", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Покровск / Инфографика: Главред

Захватит ли Россия Покровск до Нового года - прогноз

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал Главреду, что удержание не только Покровска, но и остальной подконтрольной нам части Донецкой области зависит сейчас исключительно от политического решения и переговоров.

"Давать прогнозы сложно, впрочем, думаю, Покровск не будет взят полностью оккупантами ни до нового года, ни даже определенное время после нового года", - сказал Снегирев.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, который недавно вернулся с Покровского направления, заявил, что сейчас наибольшее количество боестолкновений на фронте приходится на город Покровск, где ситуация является особенно сложной и угрожающей. Доставка необходимого обеспечения в Мирноград затруднена, что делает логистику чрезвычайно проблематичной.

Как писал Главред, несмотря на постоянные штурмы, враг и дальше пытается прорваться в Покровск и Мирноград в Донецкой области. По данным проекта DeepState, Силы обороны Украины активно сдерживают наступление россиян.

Напомним, что информация, распространенная немецким изданием Bild о полном захвате Покровска российскими войсками, не соответствует действительности. Ситуация в городе остается сложной, боевые действия продолжаются.

Другие новости:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред