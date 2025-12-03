В Bild заявили о полной оккупации Покровска - в Генштабе сделали важное заявление

Несмотря на информацию Bild о полной оккупации Покровска, ВСУ продолжают удерживать город и ведут активные боевые действия, предотвращая продвижение войск РФ.

https://glavred.info/front/bild-zayavili-o-polnoy-okkupacii-pokrovska-v-genshtabe-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10720895.html Ссылка скопирована

В Генштабе сделали важное заявление об "оккупации Покровска" и опровергли информацию СМИ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Генштаб ВСУ/Facebook

О чем говорится в материале:

В Bild заявили о полной оккупации Покровска

В ВСУ опровергли заявления СМИ

В Покровске продолжаются активные боевые действия

Информация, распространенная немецким изданием Bild о полном захвате Покровска российскими войсками, не соответствует действительности. Ситуация в городе остается сложной, боевые действия продолжаются. Об этом в комментарии Укринформу сообщил офицер Главного управления коммуникаций и представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий.

Он отметил, что позиция украинского командования неизменна.

видео дня

Лиховий отметил, что в Покровске ситуация чрезвычайно тяжелая, однако Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно вдоль железнодорожной линии.

"Продолжаются также активные действия наших подразделений для ликвидации очагов врага. Как в районе Покровска, так и Мирнограда проводят мероприятия для налаживания логистики, блокируются попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход населенных пунктов", - сказал Лиховой.

Покровск / Инфографика: Главред

Что сообщал Bild о боях в Покровске

Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке сообщил о якобы полной оккупации российскими войсками города Покровск в Донецкой области.

По его оценке, потеря Покровска является очередным пропагандистским ударом по Украине, демонстрируя, что ВСУ могут лишь замедлять, но не останавливать наступление России. По мнению Рёпке, стратегически город якобы уже потерял значение для Киева, поскольку пути к нему либо разрушены, либо перекрыты дронами, либо ведут на оккупированные территории.

"Для России взятие разрушенного города - тактический успех. Кремлю нужна укрепленная местность вблизи фронта, на которой можно размещать войска, включая тяжелые танки и артиллерию. Покровск может послужить плацдармом для дальнейшего наступления на запад в направлении Днепропетровской области", - говорится в материале.

Рёпке отмечает, что контроль над Покровском позволяет Москве перекрыть логистические маршруты к соседнему Мирнограду, который до сих пор частично удерживают украинские войска, и его захват Россией является вопросом времени.

В то же время, по мнению обозревателя, падение Покровска вряд ли существенно повлияет на ситуацию в остальной части Донбасса, в частности на Славянск и Краматорск - основные города региона, которые расположены более чем в 50 км и битва за них еще не началась.

Какова ситуация в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, российские заявления о якобы полном контроле над Покровском не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Комментируя ситуацию на Покровско-Мирноградском направлении, он подчеркнул, что бои продолжаются и остаются чрезвычайно напряженными.

По его словам, обстановка там крайне сложная, поскольку на этом участке фронта сосредоточено около 140 тысяч российских военных. Это фактически создает "магнит", который стягивает значительные силы и ресурсы оккупантов.

Ситуация на фронте - что известно о боях в Покровске

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне снова распространяют заявления о якобы захвате Покровска, Волчанска и Купянска, однако Генштаб ВСУ это отрицает. По официальным данным, украинские силы продолжают оборонительные действия на самых сложных направлениях, в частности в Покровске, Волчанске и Купянске.

Несмотря на постоянные штурмы, враг и дальше пытается прорваться к Покровску и Мирнограду в Донецкой области. По данным проекта DeepState, Силы обороны Украины активно сдерживают наступление россиян.

Оккупанты также заявили об установлении своего флага в Покровске, но украинские военные подчеркивают, что это "картинка" для российской пропаганды, которая не отражает реального положения дел на фронте.

Другие новости:

Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред