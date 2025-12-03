Украина потеряла целые города: эксперт назвала ужасные демографические подсчеты

Что известно:
- Элла Либанова оценила демографические потери Украины от войны в 10 млн человек
- За рубежом находится около 5 миллионов украинских мигрантов
- Война вызвала дополнительную смертность, падение рождаемости и изменение возрастной структуры населения
Демографические последствия полномасштабной войны для Украины могут оказаться катастрофическими. По оценке директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Эллы Либановой, страна рискует потерять до 10 миллионов человек.
Об этом она заявила в интервью для РБК-Украина, назвав ситуацию "демографической пропастью".
По словам ученой, в эту цифру входят все факторы, вызванные войной: дополнительная смертность, падение рождаемости, нерожденные дети, миграция и оккупация.
"К этому следует добавить еще один аспект - влияние нерожденных детей на возрастную структуру населения", - пояснила Либанова.
Точные масштабы демографических потерь можно будет определить только после завершения войны и проведения переписи. В то же время данные Евростата и других источников уже позволяют делать предварительные выводы.
Миграционные потери
За рубежом сейчас находится около 5 миллионов украинцев: 4,3 млн - в странах ЕС, еще 700 тысяч - в Великобритании, США, Канаде, Латинской Америке, Грузии и Молдове.
- Треть мигрантов - дети и подростки до 18 лет.
- Лишь 6% составляют люди в возрасте от 65 лет.
Что происходит с количеством населения в Украине - последние новости
Ранее Главред рассказывал, что с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины выехали миллионы людей. Миграция уже изменила демографическую ситуацию в стране.
Также ранее Элла Либанова высказывала мнение, что украинцы, которые из-за войны выехали из Украины, вернутся из-за границы, если их будет устраивать ситуация с безопасностью и они будут иметь в Украине работу и жилье.
Кроме того, социолог отмечал, что из Украины выезжает больше людей, чем возвращается.
О персоне: Элла Либанова
Элла Либанова - украинский социоэкономист и демограф, эксперт по экономике труда. Академик Национальной академии наук Украины (2009), доктор экономических наук (1992), профессор (2000), заслуженный экономист Украины (2002). Академик-секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Первая за годы существования НАНУ женщина - член ее президиума, сообщает Википедия.
