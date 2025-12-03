Украина потеряла целые города: эксперт назвала ужасные демографические подсчеты

Ученая назвала эту ситуацию "демографической пропастью".

Что известно:

Элла Либанова оценила демографические потери Украины от войны в 10 млн человек

За рубежом находится около 5 миллионов украинских мигрантов

Война вызвала дополнительную смертность, падение рождаемости и изменение возрастной структуры населения

Демографические последствия полномасштабной войны для Украины могут оказаться катастрофическими. По оценке директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Эллы Либановой, страна рискует потерять до 10 миллионов человек.

Об этом она заявила в интервью для РБК-Украина, назвав ситуацию "демографической пропастью".

По словам ученой, в эту цифру входят все факторы, вызванные войной: дополнительная смертность, падение рождаемости, нерожденные дети, миграция и оккупация.

"К этому следует добавить еще один аспект - влияние нерожденных детей на возрастную структуру населения", - пояснила Либанова.

Точные масштабы демографических потерь можно будет определить только после завершения войны и проведения переписи. В то же время данные Евростата и других источников уже позволяют делать предварительные выводы.

Миграционные потери

За рубежом сейчас находится около 5 миллионов украинцев: 4,3 млн - в странах ЕС, еще 700 тысяч - в Великобритании, США, Канаде, Латинской Америке, Грузии и Молдове.

Треть мигрантов - дети и подростки до 18 лет.

Лишь 6% составляют люди в возрасте от 65 лет.

О персоне: Элла Либанова Элла Либанова - украинский социоэкономист и демограф, эксперт по экономике труда. Академик Национальной академии наук Украины (2009), доктор экономических наук (1992), профессор (2000), заслуженный экономист Украины (2002). Академик-секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Первая за годы существования НАНУ женщина - член ее президиума, сообщает Википедия.

