Экономика Путина может загнуться за год: как Украине ее добить

Андрей Ганчук
11 октября 2025, 12:37
Как говорят экономисты, на "печатном станке" Россия протянет не больше года, но это – большой срок, отметил Олег Жданов.
Путин, деньги
Паузы в атаках на Россию продлевают срок жизни колосса Путина на глиняных ногах - Жданов

Главное:

  • Критический момент для экономики и энергетики РФ действительно может наступить
  • Чтобы добиться критической для России точки, нужно не останавливать удары

Критическая точка для экономики и энергетики страны-оккупанта России наступит в определенное время. В январе Украина положила 20% российской нефтепереработки, и чтобы добиться критической точки, надо не останавливаться. Экономисты прогнозируют, что на "печатном станке" страна Путина протянет не больше года. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Критическая точка для России наступит"

В интервью Главреду в ответ на вопрос, сможет ли Украина добиться критического момента в экономике и энергетике России, если будет наносить удары по ее территории в рамках текущей интенсивности, он сказал, что нужно не останавливаться и вести системную работу в этом направлении.

"Ничего вечного нет. И такая критическая точка для России наступит. Однако есть один нюанс, отдаляющий этот момент: мы постоянно делаем паузы, например, в тех же ударах по энергетике РФ. Мы каждый раз начинаем, причем очень хорошо начинаем, а потом почему-то внезапно прекращаем. В январе мы положили 20% нефтепереработки РФ, а затем резко остановились аж до марта. Потом в марте возобновили, причем очень хорошо процесс пошел, но затем снова остановились аж до конца лета. Сейчас очень хорошо идет работа, и в России уже бензин в канистры отпускают, но в последние дни мы снова почему-то сбавляем обороты", - считает Жданов.

Россия может протянуть не больше года, но это – очень много

Как полагает аналитик, паузы в ударах вглубь России продлевают существование "российского колосса на глиняных ногах".

"Игра на понижение все время продлевает сроки существования российского колосса на глиняных ногах. Сейчас уже экономисты заговорили о том, что с помощью "печатного станка" Россия протянет не больше года. Но год – это очень много, за год еще много воды утечет", - подчеркнул Олег Жданов.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Какими дальнобойными ракетами обладает Украина

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее предупреждал Россию, что в результате ее ударов по Украине она получит блэкаут в Москве. По его словам, нужно отвечать россиянам.

"Наша задача после ударов - отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, защищать себя. И то, что мы сегодня видели (массированная воздушная атака 10 октября, - ред.), что они сделали - накапливали (понимали, что будут делать), ждали дождя и тумана, понимая четко, что и дожди мешают кому-либо шире использовать авиацию. То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем", - добавил Зеленский.

Путин назвал "понтами" предупреждение Зеленского о возможных ударах по Москве. Он "пригрозил" усилением российского ПВО в случае получения Украиной ракет Томагавк.

Украина может устроить блэкаут в Москве и без ракет Tomahawk, считает Олег Жданов. Для этого достаточно своих дальнобойных ракет – Пекло, Фламинго и Паляница. Однако без Томагавков добиться такого результата будет сложнее.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

