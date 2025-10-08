Ямальский крест и склады от Москвы до Урала: Жданов – о том, что Украина вынесет новым оружием США

Ракетами Tomahawk Украина сможет создать кризис в России, погрузить Москву в блэкаут и расшатать трон Путина, считает полковник запаса ВСУ Жданов.

РФ на финишной прямой, за блэкаутом в Москве последует потеря Путиным управления войсками – Жданов / Коллаж: Главред

Украина ожидает решения США о предоставлении нового оружия, а именно дальнобойных ракет. В администрации американского президента активно обсуждается усиление нашей страны ракетами Tomahawk, но точку в этих дискуссиях поставит только Дональд Трамп. И Трамп заявил, что "почти принял решение" о поставках Украине ракет Tomahawk, но для окончательного решения ему нужно знать, куда их будут направлять, по каким целям, и добавил, что не хотел бы эскалации.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин отметил, что предоставление Tomahawk Украине как раз и будет "качественно новым этапом эскалации, в том числе в отношениях США и России", и заверил, что эти ракеты вообще никак не изменят положение дел на поле боя.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду, насколько вероятно получение новых дальнобойных ракет Украиной, что изменит появление у ВСУ ракет Tomahawk, какие "яркие события" ждут Россию, помимо блэкаута в Москве, а также что станет переломным моментом для российских элит, после чего они снесут Путина.

Какова, на ваш взгляд, вероятность того, что США действительно предоставят Украине ракеты Tomahawk?

Думаю, что разговоры о том, что Украина в обозримом будущем получит американские ракеты Tomahawk, вероятнее всего, являются просто болтологией. Может быть, когда-нибудь в перспективе, уже после прекращения огня, мы их и получим. А сейчас Трамп использует эти угрозы исключительно для давления на Путина, чтобы тот согласился на переговоры и прекращение огня.

У Трампа сказали, что они "над этим работают", но это ни о чем не говорит, это может быть бесконечный процесс. Разве что Пентагон сейчас может рассмотреть возможность предоставления Украине Tomahawk и составить предварительное предложение по объему и передаче этих ракет. А так, все будет зависеть от поведения Путина.

Трамп использует угрозы предоставлением Украине ракет Tomahawk исключительно для давления на Путина, отметил Жданов / Фото: kremlin.ru

В любом случае США будут тянуть с поставками таких видов вооружения Украине. Вспомните, как Байден передавал Украине танки Abrams. Сколько было этой танковой эпопеи! Сколько мы ждали танковый Рамштайн! В результате в январе было принято решение о передаче нам Abrams, но первые танки поступили только в сентябре, и то, их давали "по чайной ложке в час". В целом, США отделались тогда "малой кровью" – дали лишь один батальон этих танков.

Поэтому я не верю в передачу ракет Tomahawk Украине. Тем более, Трамп говорит, что продолжает надеяться на то, что Путин сядет за стол переговоров.

В то же время Россия пытается максимально оттянуть переговорный процесс: ей нужно время на выполнение своих задач на поле бое. Сейчас Россия вышла из переговоров, но Трамп по-прежнему рассчитывает, что все вернется на круги своя, переговорный процесс возобновится и будет достигнуто перемирие, и он так закончит эту войну.

Какие действия Путина могут заставить Трампа перейти от слов к делу и передать Tomahawk Украине?

Тут я теряюсь в догадках. Потому что складывается впечатление, что у Путина есть нечто такое, что Трамп преодолеть не может: что бы ни случилось, что бы Путин ни вытворял, что бы ни говорил, Трамп не меняет даже свое личное мнение о нем и просто говорит, что Путин его разочаровал, правда, назвал РФ агрессором впервые, но, тем не менее, он надеется на переговоры. Путин может вытворять что угодно. Даже после обстрелов Украины, которые устраивал Путин и которые приводили к огромному количеству жертву, а также блэкаутам, Трамп говорил, что он разочарован и этого не приемлет. А затем перешел на традиционную волну – мол, "если бы я был президентом в 2022 году, а не Байден, этой войны не было бы".

Трамп "почти принял решение" о передаче ракет Tomahawk Украине / Инфографика: Главред

Чем тогда можно объяснить изменение риторики Трампа, в частности, его слова о том, что Украина способна вернуться к границам 1991 года и даже пойти дальше?

Дело в том, что американское общество и американский народ очень позитивно относятся к Украине. К тому же все время после Второй мировой войны у американцев образ врага ассоциировался с Советским Союзом и Россией. Представляете, сколько поколений американцев выросло на том, что СССР – потенциальный враг! А как они боялись ядерной войны и верили в то, что Советский Союз может нанести ядерный удар по территории США. Даже было несколько инцидентов, когда ракеты приводились в готовность №1 в результате каких-то ошибок или недоработок. Тогда в последний момент разбирались, и все откатывали на исходные позиции.

Подходы Трампа, считающего, что с Россией надо дружить, являются красной тряпкой для Пентагона, отметил Жданов / Фото: Белый дом

А при Трампе все наоборот: проводится политика, которая предполагает, что Путин классный и очень хороший, что США с Россией надо дружить, а Украина непонятно зачем ввязалась в войну, видя, что РФ сильнее.

Иными словами, американцы за нас и против России, точнее они не столько за нас, сколько против России. Для Пентагона такие подходы, как у Трампа, это вообще красная тряпка. Американские боевые генералы, например, тот же Келлог, всю жизнь надеялись, что наконец надерут задницу Советскому Союзу, в данном случае России. А Трамп заставляет их прогибаться под то, что Путин – друг, что Россия классная, что с ней нужно торговать и заключать сделки.

Разве сейчас не Китай – враг номер один для США, а Россия в этом контексте – лишь сырьевой придаток Пекина?

Трамп хочет оторвать Россию от Китая, но убеждается в том, что сделать это невозможно. Китай настолько поглотил Путина, а Путин настолько прогнулся под Китай, что под крылом китайцев Путин может позволить себе все, даже резкие высказывания в адрес США. К слову, о Трампе Путин плохо не говорил – он готов общаться с Трампом, лишь бы Трамп вел себя правильно.

Так что настроения американского общества заставляют Трампа говорить те вещи, которые он сегодня говорит, в частности, о Tomahawk. К тому же Трамп очень болезненно относится к любому падению собственного рейтинга. А у Трампа самый большой антирейтинг среди всех американских президентов.

Не будут ли предстоящие выборы в Конгресс США подталкивать Трампа не только грозить передачей Tomahawk Украине, но и передать эти ракеты?

Да, это будет подталкивать, но все равно даже в этих шагах Трамп пытается вернуться к своей политике. Он говорит, что наконец добился того, что Штаты не тратятся на чужую войну, а зарабатывают на ней, то есть США уже не оказывают военную помощь, а продают вооружения Украине. Трамп подчеркивает это, утверждая, что спасает таким образом Америку.

На встрече с американским генералитетом Трамп представил политику полного изоляционизма и сказал военным готовиться к войне, а также призвал быть готовыми к противостоянию внутри США, то есть использованию армии внутри страны (а в демократическом государстве это невозможно в принципе).

Трамп не может помешать ударам Украины собственными средствами огневого поражения по России, подчеркнул Жданов / Фото: Офис президента Украины

Если Трамп настолько настроен спасать Россию и Путина, то для чего тогда разрешил Пентагону и американским разведывательным службам помогать Украине разведданными в нанесении ударов по российской энергетике?

Трамп не может повлиять на наше решение наносить удары собственными средствами огневого поражения по России. Он понимает, что Украина будет бить по России и ее энергетическим объектам.

В этом разрешении Трампа есть подвох, подводный камень: США могут сливать разведданные, переданные нам, россиянам, и россияне смогут маневрировать средствами ПВО и встречать наши дроны и ракеты на тех объектах, перечень которых дадут нам Штаты. Так будет получаться, что, с одной стороны, Трамп – герой, который борется со злом и помогает Украине, а с другой – Tomahawk у Украины пока что нет, собственных ракет пока тоже. Мы бьем по России дронами, и запретить нам это делать нельзя, а, значит, надо скорректировать наши дроны, чтобы они летели туда, куда надо.

На ваш взгляд, у США и Трампа нет прагматичного интереса в нанесении ущерба российской энергетике, чтобы, например, окончательно выбить Россию с европейского рынка, дабы США могли продавать Европе свои нефть и газ, или чтобы лишить Китай дешевых российских энергоресурсов у него под боком, что было бы на руку американцам в контексте противостояния США и Китая?

Насчет европейского рынка я согласен, за него Трамп действительно борется. Там осталось совсем чуть-чуть, буквально несколько стран, которые покупают у России нефть, их можно пересчитать на пальцах одной руки. Чехия в следующем году откажется от российских нефти и газа, остаются Венгрия и Словакия. Но почему-то Трамп не вспоминает, что Франция и Испания покупают российский газ.

А что касается Китая, то часть нефти туда идет с севера России, но основная часть – с Сахалина, где у них прямая короткая труба. И, кстати, РФ сейчас будет покупать у Китая бензин для нужд страны. Страна-бензоколонка будет покупать у других стран бензин! В России сейчас хотят отменить пошлины и закупить бензин и дизельное топливо для обеспечения внутренних потребностей страны. Для армии у России всего этого хватает, а для народа – нет.

Так что Трамп заинтересован в ослаблении Европы и максимальном контроле над ней за счет ситуации в войне. Потому он и траты сейчас переложил на Европу. Потому на саммите в Копенгагене европейские лидеры прямо говорили о том, что нужно быть готовыми к тому, что США отвалятся, и помогать Украине Европа будет своими силами.

В общем, одна рука Трампа дает, другая забирает.

По мнению Жданова, несколько сотен ракет Tomahawk могут изменить ход войны / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Если все-таки будет реализован этот маловероятный, как вы считаете, сценарий, и Украина получит Tomahawk, то как в военном и политическом смысле это может изменить ход войны? Стало бы это переломным моментом?

Все будет зависеть от количества этих ракет.

Если Tomahawk будет столько же, сколько и ATACMS, которых дали 30 единиц, мы их быстро израсходовали, и никто особо не заметил, что они у нас были, то будет такой же незаметный эффект.

Если же Украине дадут несколько сотен Tomahawk, это повлияет на ход боевых действий и на состояние экономики Российской Федерации, ведь на расстоянии 2,5 тысячи километров мы сможем вынести российскую энергетику, нефтеперерабатывающую и газовую промышленность и прочее.

Все упирается в количество. Может быть и так, как с танками: батальон Abrams просто исчез, растворился. Его видели разве что россияне в Курской области, а также в районе Авдеевки эти танки применяла 47-я бригада (тогда россияне даже захватили один Abrams и приволокли к себе на ВДНХ, чтобы показать свою способность подбить даже американские танки).

Какой эффект был бы от нескольких сотен Tomahawk? Например, таким количеством Tomahawk мы могли бы похоронить российскую энергетику?

Да, с помощью Tomahawk мы могли бы похоронить российскую энергетику. Мы смогли бы создать условия кризиса, и кризис бы похоронил российскую энергетику.

Если бы Трамп принял решение о передаче Tomahawk, вряд ли бы Россия смогла чем-то возразить. В свое время он кричала о недопустимости передачи Украине ATACMS, но проглотила это. Проглотила бы и Tomahawk. С трудом и большой политической истерикой, но проглотила бы.

Пока что мы с вами живем манной небесной – ждем, когда же нам дадут Tomahawk, и если дадут, то сколько.

Что стало бы целями для Tomahawk? Что-то принципиально новое появилось бы в перечне наших целей на территории России?

Добавились бы еще склады и арсеналы с боеприпасами. В основном все то, что расположено на европейской части России, то есть в непосредственной близости к нам, уже было поражено нашими дронами. А туда, ближе к Уралу, подальше за Москвой, мы не доставали, а с Tomahawk смогли бы. Точно добавились бы склады и арсеналы.

Украине необходимо начать обстреливать Москву, в том числе бить по Кремлю, уверен Жданов / Фото: kremlin.ru

Самое главное – нам нужно начать обстреливать Москву. Удары Украины по Москве и Кремлю приведут к надлому общественного мнения в Российской Федерации. Там поймут, что нет ничего неприкосновенного, что нет хваленой российской ПВО, которая от всего и всех защитит. Украине нужно ломать скрепы, российскую идеологию, ведь это будет иметь огромный эффект.

А так, Tomahawk сможет бить по любым целям: заводам, базам, арсеналам и прочему. Например, Ямальский крест, где сходятся и расходятся газопроводы, сможет статью целью для Tomahawk: если его навернуть, начнется кризис в энергетике РФ.

А блэкаут в Москве Украина в силах устроить – с Tomahawk и без них?

Блэкаут в Москве – это абсолютно реальная перспектива. У нас есть все необходимые силы и средства, чтобы устроить блэкаут в Москве и без Tomahawk.

Да, без Tomahawk это будет сделать сложнее, поскольку ПВО Москвы самая сильная (там два кольца фронтальной ПВО вокруг города, их непросто пробить), но возможно. Особенно если в ход пойдут наши "Фламинго", "Паляниця" и "Пекло". А если пустить все это вместе, то точно возможно обеспечить блэкаут. Большинство подстанций, питающих Москву, находятся за ее пределами. В России уже сказали, что будут глушить сотовую связь РЭБами, отключать мобильный интернет, чтобы наши дроны не смогли добраться до объектов энергетики Москвы.

В общем, блэкаут в Москве абсолютно реален. С Tomahawk его устроить намного проще, быстрее и эффективнее. Но и без них Украина справится и может это сделать даже сегодня.

А что бы нам дал блэкаут в Москве? Какие процессы он способен запустить в России и какие политические последствия иметь для Путина и его режима?

Это будет раскачивать трон. С каждым провалом на фронте и во внутренней политике российские элиты все больше и больше разуверяются в своем вожде. Свита делает короля, она же его и свергает, когда наступит переломный момент.

Блэкаут в Москве может стать тем самым переломным моментом, после которого элиты решат свергнуть Путина?

Да, вполне может, когда элиты поймут, что ситуация безвыходная, и что Россия не переломит ее в свою пользу. Путин каждый раз обещает им, что вот-вот Россия победит, каждый раз он вызывает Герасимова и рассказывает о победах, приписывая тысячи километров "серой зоны" к завоеваниям российской армии, к уже захваченным территориям. Но когда-то правда всплывет.

Блэкаут в Москве станет переломным моментом.

Блэкаут в Москве может стать переломным моментом, после которого российские элиты решат свергнуть Путина, считает Жданов / Фото: kremlin.ru

Точно так же в свое время Геринг обещал Гитлеру, что ни одна бомба не упадет на территории Берлина. И когда бомбы стали падать на Берлин, Геринг попал в огромную немилость. Но тогда это было начало войны, и случившееся можно было на что-то списать.

А для России уже финишная прямая: сегодня блэкаут в Москве, а завтра потеря управления войсками на фронте.

Сможет ли Украина добиться критического момента для российской экономики и энергетики собственными силами, без передачи Соединенными Штатами тех же Tomahawk, если будет продолжать наносить удары дронами с той же интенсивностью, что и сейчас, по российским объектам промышленности, энергетики и оборонки?

Ничего вечного нет. И такая критическая точка для России наступит. Однако есть один нюанс, отдаляющий этот момент: мы постоянно делаем паузы, например, в тех же ударах по энергетике РФ. Мы каждый раз начинаем, причем очень хорошо начинаем, а потом почему-то внезапно прекращаем. В январе мы положили 20% нефтепереработки РФ, а затем резко остановились аж до марта. Потом в марте возобновили, причем очень хорошо процесс пошел, но затем снова остановились аж до конца лета. Сейчас очень хорошо идет работа, и в России уже бензин в канистры отпускают, но в последние дни мы снова почему-то сбавляем обороты.

Игра на понижение все время продлевает сроки существования российского колосса на глиняных ногах. Сейчас уже экономисты заговорили о том, что с помощью "печатного станка" Россия протянет не больше года. Но год – это очень много, за год еще много воды утечет.

Вы отмечали, что Трамп пригрозил передать Украине Tomahawk только для того, чтобы усадить Путина за стол переговоров. Изменятся ли его действия в отношении России, если на протяжении года Путин так и не пойдет на переговоры?

Трамп загнал себя в тупик: он больше не может обещать и грозить, потому что ему уже не верят, но и делать реальные шаги в противостоянии с Путиным он тоже не может, потому что Путин для него неприкасаемый. Все это может вызвать отрицательную реакцию в самих США. Трамп это понимает, и, может быть, именно поэтому он настраивал генералов на внутреннюю борьбу в Штатах. А американцам он будет обещать дешевый бензин, рассказывать о "великой Америке", борьбе с иммигрантами, защите городов от разрушений и пр.

Трамп будет лавировать до последнего, тем более, в США он настолько переломил ситуацию в политическом плане, в руководстве страны, что его самые ярые оппоненты боятся открыть рот. Того же Болтона ФБР сейчас допрашивает, в его доме проводились обыски, хотя он был правой рукой Трампа. Похоже, что Трамп готовится к введению диктатуры в Штатах. Если завтра он объявил военное положение в стране, вся власть перейдет в его руки.

А насчет Европы Трамп говорит, что происходящее здесь – не его война, пусть европейцы разбираются сами и помогают Украине, если хотят. Оружие он продать готов, потому что это деньги, которые он зарабатывает для Америки.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

