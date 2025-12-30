Его обожали даже богачи из Европы: какой десерт был визитной карточкой Киева

Этот десерт был популярным задолго до "Киевского торта".

Что известно о киевском сухом варенье / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Какой когда-то была сладкая визитная карточка Киева

В чем особенность киевского десерта

"Киевский торт" считается главной визитной карточкой столицы Украины. Он очень популярен и нравится многим. Однако, оказывается, настоящая историческая сладкая визитная карточка Киева - это не торт, а другой десерт, за которым приезжали даже европейцы.

Главред решил разобраться, за чем когда-то приезжали богатые европейцы в Киев.

Какими были элитные киевские лакомства

Телеграф рассказывает, что еще с 18 века главной визитной карточкой Киева были сухие конфитуры или же сухое варенье. Так называли цукаты, засахаренные ягоды и фрукты, рецепт которых местные производители тщательно скрывали.

Отмечается, что это было элитное лакомство, процесс приготовления которого длился часами.

Когда начали изготавливать сухое варенье

Хотя первые упоминания о десерте датируются еще 1386 годом, настоящую славу ему принесла киевская династия Балабух.

Известно, что бизнес начал Семен Семенович Балабуха в конце XVIII века. Его сын Николай открыл на Подоле "цеха варенья" и фирменный магазин, выведя продукцию на европейский уровень. Из-за бешеной популярности, десерт в народе даже называли "балабушками".

Сухое киевское варенье даже получало награды на выставках в Вене и Праге. Говорят, что французский принц Франсуа де Бурбон заезжал в Киев специально, чтобы купить несколько пудов этих сладостей.

Как делали сухое киевское варенье

До нашего времени старинный рецепт не дошел. Но в кулинарных книгах Марии Марцишевской есть современная версия сухого варенья.

Его изготавливают залив дольки фруктов или ягоды сахарным сиропом и варят несколько раз по 10 минут с длительными перерывами - от 6 до 12 часов. Лишнюю жидкость стачивают, пересыпают сахаром, обваливают каждую дольку и сушат.

