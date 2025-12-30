Его обожали даже богачи из Европы: какой десерт был визитной карточкой Киева

Вы узнаете:
- Какой когда-то была сладкая визитная карточка Киева
- В чем особенность киевского десерта
"Киевский торт" считается главной визитной карточкой столицы Украины. Он очень популярен и нравится многим. Однако, оказывается, настоящая историческая сладкая визитная карточка Киева - это не торт, а другой десерт, за которым приезжали даже европейцы.
Главред решил разобраться, за чем когда-то приезжали богатые европейцы в Киев.
Какими были элитные киевские лакомства
Телеграф рассказывает, что еще с 18 века главной визитной карточкой Киева были сухие конфитуры или же сухое варенье. Так называли цукаты, засахаренные ягоды и фрукты, рецепт которых местные производители тщательно скрывали.
Отмечается, что это было элитное лакомство, процесс приготовления которого длился часами.
Когда начали изготавливать сухое варенье
Хотя первые упоминания о десерте датируются еще 1386 годом, настоящую славу ему принесла киевская династия Балабух.
Известно, что бизнес начал Семен Семенович Балабуха в конце XVIII века. Его сын Николай открыл на Подоле "цеха варенья" и фирменный магазин, выведя продукцию на европейский уровень. Из-за бешеной популярности, десерт в народе даже называли "балабушками".
Сухое киевское варенье даже получало награды на выставках в Вене и Праге. Говорят, что французский принц Франсуа де Бурбон заезжал в Киев специально, чтобы купить несколько пудов этих сладостей.
Как делали сухое киевское варенье
До нашего времени старинный рецепт не дошел. Но в кулинарных книгах Марии Марцишевской есть современная версия сухого варенья.
Его изготавливают залив дольки фруктов или ягоды сахарным сиропом и варят несколько раз по 10 минут с длительными перерывами - от 6 до 12 часов. Лишнюю жидкость стачивают, пересыпают сахаром, обваливают каждую дольку и сушат.
Об источнике: Телеграф
Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
