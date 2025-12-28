Не о вере: почему Украина отказалась праздновать Рождество 7 января

О чем вы узнаете:
- Какого числа на самом деле Рождество
- Откуда взялась путаница в датах Рождества
Украина окончательно перешла на новый церковный календарь, оставив в прошлом советскую и имперскую традицию празднования Рождества 7 января. Это изменение - не просто реформа дат, а стратегический шаг в культурной войне за независимость, исправляющий астрономическую ошибку четырехсотлетней давности. Подробнее об этом рассказывает Главред.
Откуда взялась календарная путаница
Как объясняет историк Александр Алферов, чтобы понять природу проблемы, стоит вернуться к 1582 году. Именно тогда стало очевидно, что Юлианский календарь, введенный еще Юлием Цезарем, является астрономически неточным.
Его погрешность составляла примерно 11 минут в год, и со временем эта разница накопилась в несколько дней. В результате календарные даты все больше отставали от реального солнечного цикла и равноденствия.
Григорианская реформа и церковный раскол
Папа Римский Григорий XIII инициировал календарную реформу, в результате которой появился Григорианский календарь - значительно более точный с астрономической точки зрения. Западная Европа довольно быстро его приняла.
Зато православный Восток отказался от нововведения - в значительной степени не по богословским, а по политическим причинам, связанным с конфликтами с Римом.
Важно понимать: 25 декабря и 7 января - это не разные Рождества, а одна и та же дата, зафиксированная в разных календарных системах. Когда по Юлианскому календарю наступает 25 декабря, в григорианском летоисчислении это уже 7 января.
Как империя закрепила "7 января"
Историки отмечают: закрепление даты 7 января в Украине стало прямым следствием российской имперской политики.
После революции 1918 года Украинская Народная Республика официально перешла на европейский (григорианский) календарь. Однако после прихода большевиков возник парадокс:
- государство жило по новому стилю;
- церковь оставалась на старом.
В советский период это сознательно использовали, чтобы держать украинское православие в одном культурном поле с Московским патриархатом. Празднование Рождества 7 января стало маркером так называемого "православного единства" имперского типа, что искусственно отдаляло Украину от ее европейского исторического контекста - в частности от Польши, Литвы и других соседей, с которыми украинцы веками имели общие традиции.
Видео о том, когда на самом деле стоит праздновать Рождество, можно посмотреть здесь:
Война как катализатор решения
Полномасштабное вторжение России перевело календарный вопрос из плоскости абстрактной традиции в плоскость национальной безопасности. Историки и религиоведы выделяют три ключевых фактора, почему переход стал возможным именно сейчас:
1. Деоккупация сознания
Отказ от "московского времени" стал логическим продолжением декоммунизации и дерусификации. Для миллионов украинцев праздновать вместе с государством-агрессором стало морально неприемлемо.
2. Мировое православие
Большинство православных церквей мира - в частности Вселенский патриархат, Греческая и Румынская церкви - давно пользуются Новоюлианским календарем, который совпадает с григорианским по неподвижным праздникам. Украина фактически присоединилась к общехристианской практике.
3. Запрос общества
Если раньше переход на 25 декабря поддерживало относительное меньшинство, то после начала большой войны уровень общественной поддержки реформы вырос в разы.
Что изменилось на практике
С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) официально перешли на Новоюлианский календарь. Это повлекло смещение всех неподвижных праздников на 13 дней раньше.
Отныне:
- День святого Николая - 6 декабря;
- Рождество Христово - 25 декабря;
- Щедрый вечер - 31 декабря;
- Крещение - 6 января.
Такой порядок возвращает внутреннюю логику народным традициям. Например, Маланка и Новый год снова совпадают, как это и должно быть в единой системе летоисчисления.
Единственным исключением остается дата Пасхи, вопрос которой до сих пор обсуждается на общехристианском уровне.
Возвращение к себе
Специалисты единодушны: переход на 25 декабря - это не изменение веры, а исправление исторической и астрономической несправедливости.
Украина возвращается в европейское культурное пространство, из которого ее силой вырывали в период российской экспансии. Это шаг, который делает нашу традицию понятной миру и одновременно возвращает нам собственные корни - без имперских наслоений и мифов.
