Не о вере: почему Украина отказалась праздновать Рождество 7 января

Рождество 25 декабря - это возвращение в Европу. Как имперская политика закрепила 7 января и почему это изменилось.

Украина окончательно перешла на новый церковный календарь, оставив в прошлом советскую и имперскую традицию празднования Рождества 7 января. Это изменение - не просто реформа дат, а стратегический шаг в культурной войне за независимость, исправляющий астрономическую ошибку четырехсотлетней давности. Подробнее об этом рассказывает Главред.

Откуда взялась календарная путаница

Как объясняет историк Александр Алферов, чтобы понять природу проблемы, стоит вернуться к 1582 году. Именно тогда стало очевидно, что Юлианский календарь, введенный еще Юлием Цезарем, является астрономически неточным.

Его погрешность составляла примерно 11 минут в год, и со временем эта разница накопилась в несколько дней. В результате календарные даты все больше отставали от реального солнечного цикла и равноденствия.

Григорианская реформа и церковный раскол

Папа Римский Григорий XIII инициировал календарную реформу, в результате которой появился Григорианский календарь - значительно более точный с астрономической точки зрения. Западная Европа довольно быстро его приняла.

Зато православный Восток отказался от нововведения - в значительной степени не по богословским, а по политическим причинам, связанным с конфликтами с Римом.

Важно понимать: 25 декабря и 7 января - это не разные Рождества, а одна и та же дата, зафиксированная в разных календарных системах. Когда по Юлианскому календарю наступает 25 декабря, в григорианском летоисчислении это уже 7 января.

Как империя закрепила "7 января"

Историки отмечают: закрепление даты 7 января в Украине стало прямым следствием российской имперской политики.

После революции 1918 года Украинская Народная Республика официально перешла на европейский (григорианский) календарь. Однако после прихода большевиков возник парадокс:

государство жило по новому стилю;

церковь оставалась на старом.

В советский период это сознательно использовали, чтобы держать украинское православие в одном культурном поле с Московским патриархатом. Празднование Рождества 7 января стало маркером так называемого "православного единства" имперского типа, что искусственно отдаляло Украину от ее европейского исторического контекста - в частности от Польши, Литвы и других соседей, с которыми украинцы веками имели общие традиции.

Война как катализатор решения

Полномасштабное вторжение России перевело календарный вопрос из плоскости абстрактной традиции в плоскость национальной безопасности. Историки и религиоведы выделяют три ключевых фактора, почему переход стал возможным именно сейчас:

1. Деоккупация сознания

Отказ от "московского времени" стал логическим продолжением декоммунизации и дерусификации. Для миллионов украинцев праздновать вместе с государством-агрессором стало морально неприемлемо.

2. Мировое православие

Большинство православных церквей мира - в частности Вселенский патриархат, Греческая и Румынская церкви - давно пользуются Новоюлианским календарем, который совпадает с григорианским по неподвижным праздникам. Украина фактически присоединилась к общехристианской практике.

3. Запрос общества

Если раньше переход на 25 декабря поддерживало относительное меньшинство, то после начала большой войны уровень общественной поддержки реформы вырос в разы.

Что изменилось на практике

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) официально перешли на Новоюлианский календарь. Это повлекло смещение всех неподвижных праздников на 13 дней раньше.

Отныне:

День святого Николая - 6 декабря;

Рождество Христово - 25 декабря;

Щедрый вечер - 31 декабря;

Крещение - 6 января.

Такой порядок возвращает внутреннюю логику народным традициям. Например, Маланка и Новый год снова совпадают, как это и должно быть в единой системе летоисчисления.

Единственным исключением остается дата Пасхи, вопрос которой до сих пор обсуждается на общехристианском уровне.

Возвращение к себе

Специалисты единодушны: переход на 25 декабря - это не изменение веры, а исправление исторической и астрономической несправедливости.

Украина возвращается в европейское культурное пространство, из которого ее силой вырывали в период российской экспансии. Это шаг, который делает нашу традицию понятной миру и одновременно возвращает нам собственные корни - без имперских наслоений и мифов.

