Появился всего 40 лет назад - какой город Украины является самым молодым

Руслана Заклинская
12 февраля 2026, 17:44
Город соединил в себе архитектуру Кавказа, Балтии и Украины, пережил закрытие АЭС и российскую оккупацию.
Появился всего 40 лет назад - какой город Украины является самым молодым
Город Славутич / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Как и когда возник город Славутич
  • Как происходило строительство города
  • Что случилось со Славутичем в 2022 году

Славутич родился посреди лесов в рекордно короткие сроки после трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и стал новым домом для тех, кто потерял все в Припяти. Однако за фасадами уютных коттеджей города скрывается гораздо больше, чем просто "спальный район" для работников АЭС.

Главред узнал историю города Славутич.

Как город возник посреди леса за считанные месяцы

Город географически находится в Черниговской области, однако юридически подчиняется Киевской и входит в состав Вышгородского района, пишет Славутицкая городская община. История Славутича началась тогда, когда реактор четвертого энергоблока еще пытались обуздать. Уже осенью 1986 года, пока зона отчуждения только очерчивала свои границы, советское руководство поняло, что энергетикам ЧАЭС нужен новый дом.

Строительство стартовало в декабре 1986 года, а уже весной 1988 года первые семьи эвакуированных припятчан открывали двери своих квартир. Название, дышащее историей - древнеславянское имя Днепра - город получил 19 февраля 1987 года.

Почему Славутич называют "Советским Союзом в миниатюре"

Уникальность Славутича — в его архитектуре. К строительству привлекли лучших специалистов из восьми тогдашних республик: Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Литвы, Латвии, Эстонии и России. Каждая республика создавала отдельный квартал по собственному проекту. Всего в городе 14 кварталов: Бакинский, Днепровский, Вильнюсский, Добрынинский, Ереванский, Киевский, Деснянский, Полесский, Рижский, Таллиннский, Тбилисский, Черниговский, Печерский, Северянский.

Какое значение имела ЧАЭС для Славутича

На протяжении многих лет главным работодателем горожан оставалась Чернобыльская атомная электростанция. До ее закрытия в 2000 году на станции работало около девяти тысяч жителей. Ранее до 85% бюджета города формировали поступления от станции.

После остановки ЧАЭС городу присвоили статус специальной экономической зоны и ввели программы переквалификации для работников, чтобы поддержать экономику и занятость.

Как Славутич пережил оккупацию и снова стал свободным

Март 2022 года стал для города новым испытанием. Славутич оказался в окружении и пережил короткую, но болезненную российскую оккупацию. Во время захвата погибли несколько мирных жителей. Однако уже 2 апреля 2022 года город вернулся под контроль Украины.

Об источнике: Славутицкая городская община

На сайте Славутицкой городской общины предоставляется информация о деятельности городского совета, новости общины, административные услуги, социальные программы и проекты развития. Здесь также можно узнать об истории и особенностях города Славутич, его инфраструктуре, образовании, культуре и экономике.

Славутич История Украины культура
