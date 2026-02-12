Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

Вы узнаете:
Многие люди хотя бы раз в жизни произносили фразу "чтобы не сглазить" и тут же стучали по дереву. Эта привычка настолько укоренилась в быту, что выполняется автоматически.
Но зачем стучать по дереву на самом деле, откуда появилась эта традиция и как правильно стучать по дереву по приметам? Главред разбирался в истории и народных поверьях.
Зачем стучать по дереву: значение приметы
По народным поверьям, стук по дереву защищает от сглаза и беды. Считается, что таким образом человек:
- отводит неудачу;
- закрепляет сказанное хорошее событие;
- защищает себя от зависти;
- просит высшие силы сохранить удачу.
В древности дерево считалось живым существом и носителем особой энергии. Люди верили, что в стволах живут духи, способные защитить человека от зла. Поэтому, когда произносили что-то хорошее, обязательно касались дерева — как символа защиты и поддержки.
Откуда пошла примета стучать по дереву
Истоки традиции уходят в языческие времена. У славян, кельтов и других народов деревья почитались как священные. Дуб, берёза и ясень считались оберегами от нечистой силы.
Согласно одной версии, почему стучат по дереву — чтобы "разбудить" добрых духов и попросить их о помощи. По другой — чтобы "отпугнуть злые силы", которые могли услышать слова о счастье и навредить.
Позже традиция перекочевала в христианскую культуру и стала символом обращения к высшей защите.
Когда нужно стучать по дереву по приметам
Согласно народным поверьям, по дереву стучат:
- после слов о здоровье ("Не болею, тьфу-тьфу, постучу по дереву");
- когда хвалят успехи;
- при обсуждении планов;
- если боятся сглаза.
Главная цель — не сглазить удачу и защитить себя от возможных неприятностей.
Как правильно стучать по дереву
Мало кто задумывается, но в приметах есть определённые правила.
Стучать нужно по натуральному дереву — столу, двери, подоконнику. Делать это желательно три раза. Лучше использовать костяшки пальцев, а не ладонь. Делать это сразу после сказанных слов.
Если рядом нет деревянной поверхности, по примете допускается коснуться дерева или хотя бы представить этот жест.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
