Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

Сергей Кущ
12 февраля 2026, 15:58
В древности дерево считалось живым существом и носителем особой энергии.
Зачем стучать по дереву и как это делать правильно / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Откуда взялась примета
  • Как "отводить сглаз" правильно

Многие люди хотя бы раз в жизни произносили фразу "чтобы не сглазить" и тут же стучали по дереву. Эта привычка настолько укоренилась в быту, что выполняется автоматически.

Но зачем стучать по дереву на самом деле, откуда появилась эта традиция и как правильно стучать по дереву по приметам? Главред разбирался в истории и народных поверьях.

Зачем стучать по дереву: значение приметы

По народным поверьям, стук по дереву защищает от сглаза и беды. Считается, что таким образом человек:

  • отводит неудачу;
  • закрепляет сказанное хорошее событие;
  • защищает себя от зависти;
  • просит высшие силы сохранить удачу.

В древности дерево считалось живым существом и носителем особой энергии. Люди верили, что в стволах живут духи, способные защитить человека от зла. Поэтому, когда произносили что-то хорошее, обязательно касались дерева — как символа защиты и поддержки.

Откуда пошла примета стучать по дереву

Истоки традиции уходят в языческие времена. У славян, кельтов и других народов деревья почитались как священные. Дуб, берёза и ясень считались оберегами от нечистой силы.

Согласно одной версии, почему стучат по дереву — чтобы "разбудить" добрых духов и попросить их о помощи. По другой — чтобы "отпугнуть злые силы", которые могли услышать слова о счастье и навредить.

Позже традиция перекочевала в христианскую культуру и стала символом обращения к высшей защите.

Когда нужно стучать по дереву по приметам

Согласно народным поверьям, по дереву стучат:

  • после слов о здоровье ("Не болею, тьфу-тьфу, постучу по дереву");
  • когда хвалят успехи;
  • при обсуждении планов;
  • если боятся сглаза.

Главная цель — не сглазить удачу и защитить себя от возможных неприятностей.

Как правильно стучать по дереву

Мало кто задумывается, но в приметах есть определённые правила.

Стучать нужно по натуральному дереву — столу, двери, подоконнику. Делать это желательно три раза. Лучше использовать костяшки пальцев, а не ладонь. Делать это сразу после сказанных слов.

Если рядом нет деревянной поверхности, по примете допускается коснуться дерева или хотя бы представить этот жест.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы интересные новости
