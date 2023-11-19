Никто не сможет сглазить: мольфар назвал очень сильный защитный ритуал от негатива

У вас было когда-то такое, что после похода в гости вы чувствовали себя очень плохо? Видимо, вы задумывались о том, что это может быть влияние негативной энергетики. К тому же многие люди верят в то, что их могут сглазить.
Действительно, поход в гости или прием их у себя может негативно сказаться на вашем самочувствии. У каждого человека, как и у каждого дома есть своя энергетика. У кого-то она хорошая, а у других - очень плохая. Даже если человек не желает вам зла, на вас может повлиять негативная энергетика, которая образовалась из-за проблем в жизни этого человека.
Если вы не хотите, чтобы после похода в гости вам было плохо, то лучше перестраховаться и провести очень простой, но действенный ритуал. Об этом говорит известный украинский мольфарМаксим Гордеев.
Сильный защитный ритуал
Этот ритуал поможет вам уберечься от сглаза или негативной энергетики особенно, если вы идете в гости к совершенно незнакомому человеку.
Перед выходом из дома вам нужно проговорить очень сильный заговор. Повторить эти слова нужно трижды:
"Божественную силу призываю, от негатива и порчи себя защищаю.
Всю мою семью сохрани, от зависти и пересудов защити.
Аминь. Аминь. Аминь."
"Теперь вы смело можете идти в гости, не боясь, что вас сглазят", - говорит мольфар.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Смотрите видео об очень сильном защитном заговоре от порчи:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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