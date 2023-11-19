Что нужно сделать 21 ноября, чтобы быть здоровым: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 21 ноября. Важные приметы, которые помогут отогнать проблемы.
21 ноября церковь отмечает один из важнейших праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день также чтили память всех ангелов, по старому календарю. Церковь вспоминала архистратига Михаила.
Что можно делать 21 ноября
- В этот день нужно помолиться. У Михаила можно попросить о защите от врагов, стихийных бедствий и всякого зла.
- В этот день нужно решить все семейные проблемы и провести время с родными. Это сблизит всех.
- В этот день нужно провести водные процедуры. Нужно посетить баню или бассейн. Предки верили, что это очистит от влияния нечистой силы и болезней.
Что нельзя делать 21 ноября
1. Нельзя 21 ноября мошенничать и завышать цены на товары или услуги. Это может привлечь неприятности в жизнь и проблемы с деньгами.
2. Нельзя 21 ноября оценивать других или осуждать их. Иначе потом обговаривать за спиной начнут вас.
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Приметы 21 ноября
- Если на дубе много желудей, то зима будет мягкой.
- Если день теплый и солнечный, то зима будет морозной.
- Если этим утром густой туман, то будет потепление.
- Если утром мороз, то в декабре и январе будет много снега.
- Если утром иней, то зима будет суровой.
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