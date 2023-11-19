Что нужно сделать 21 ноября, чтобы быть здоровым: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 21 ноября. Важные приметы, которые помогут отогнать проблемы.

https://glavred.info/primety/chto-nuzhno-sdelat-21-noyabrya-chtoby-byt-zdorovym-primety-i-zaprety-dnya-10518202.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 21 ноября / фото: pexels

21 ноября церковь отмечает один из важнейших праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день также чтили память всех ангелов, по старому календарю. Церковь вспоминала архистратига Михаила.

Что можно делать 21 ноября

В этот день нужно помолиться. У Михаила можно попросить о защите от врагов, стихийных бедствий и всякого зла.

В этот день нужно решить все семейные проблемы и провести время с родными. Это сблизит всех.

В этот день нужно провести водные процедуры. Нужно посетить баню или бассейн. Предки верили, что это очистит от влияния нечистой силы и болезней.

Что нельзя делать 21 ноября

1. Нельзя 21 ноября мошенничать и завышать цены на товары или услуги. Это может привлечь неприятности в жизнь и проблемы с деньгами.

2. Нельзя 21 ноября оценивать других или осуждать их. Иначе потом обговаривать за спиной начнут вас.

видео дня

Приметы 21 ноября

Если на дубе много желудей, то зима будет мягкой.

Если день теплый и солнечный, то зима будет морозной.

Если этим утром густой туман, то будет потепление.

Если утром мороз, то в декабре и январе будет много снега.

Если утром иней, то зима будет суровой.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.