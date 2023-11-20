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Что нужно отдать 22 ноября, чтобы пришло счастье: приметы и запреты дня

Ангелина Подвысоцкая
20 ноября 2023, 16:20
Что нельзя делать 22 ноября. Старые приметы и строгие запреты, которые уберегут от проблем.
приметы, погода
Что нельзя делать 22 ноября / фото: pexels

22 ноября церковь почитает память святого Прокопия Чтеца. Он был родом из Иерусалима. Прокопий имел дар исцеления и изгнания бесов из одержимых.

Святой получил отличное образование и стал чтецом в церкви Кесарийской. Он объяснял верующим Слово Божие и занимался переводом Священного Писания на сирийский язык.

Священнослужителя схватили по приказу наместника Палестины Флавиана. Его заставляли отречься от веры и принести жертву языческим богам. Тот отказался, после чего его обезглавили. Мощи святого захоронили в склепе на вершине горы Злого Совещания. На этом месте позже построили церковь Прокопия Чтеца.

видео дня

Что можно делать 22 ноября

  • В этот день нужно подготовить сани. Также стоит расчистить дороги.
  • В этот день стоит приготовить лечебные настойки из специальных трав. Предки верили, что это поможет излечиться даже от тяжелых болезней.
  • В этот день нужно поставить на стол жареное мясо или рыбу. Такие блюда принесут в семью достаток.
  • В этот день нужно поделиться едой или вещами с нуждающимися. Вам это подарит душевное спокойствие и успех.

Что нельзя делать 22 ноября

1. Нельзя 22 ноября отдавать людям ношенную и нестираную вещь. Предки верили, что с ними можно отдать собственное счастье.

2. Нельзя 22 ноября спорить и ругаться. Если не решить конфликт мирным разговором, то отношения испортятся окончательно.

Приметы 22 ноября

  • Если в этот день много шелухи на луке, то зима будет суровой.
  • Если весь день идет снег, то май будет дождливым.
  • Если на дорогах сильный гололед, то зима будет ранней.
  • Если утром туман, то скоро будет потепление.
  • Если в этот день дождь, то будет хороший урожай пшеницы.

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