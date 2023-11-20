Что нужно отдать 22 ноября, чтобы пришло счастье: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 22 ноября. Старые приметы и строгие запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 22 ноября / фото: pexels

22 ноября церковь почитает память святого Прокопия Чтеца. Он был родом из Иерусалима. Прокопий имел дар исцеления и изгнания бесов из одержимых.

Святой получил отличное образование и стал чтецом в церкви Кесарийской. Он объяснял верующим Слово Божие и занимался переводом Священного Писания на сирийский язык.

Священнослужителя схватили по приказу наместника Палестины Флавиана. Его заставляли отречься от веры и принести жертву языческим богам. Тот отказался, после чего его обезглавили. Мощи святого захоронили в склепе на вершине горы Злого Совещания. На этом месте позже построили церковь Прокопия Чтеца.

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Что можно делать 22 ноября

В этот день нужно подготовить сани. Также стоит расчистить дороги.

В этот день стоит приготовить лечебные настойки из специальных трав. Предки верили, что это поможет излечиться даже от тяжелых болезней.

В этот день нужно поставить на стол жареное мясо или рыбу. Такие блюда принесут в семью достаток.

В этот день нужно поделиться едой или вещами с нуждающимися. Вам это подарит душевное спокойствие и успех.

Что нельзя делать 22 ноября

1. Нельзя 22 ноября отдавать людям ношенную и нестираную вещь. Предки верили, что с ними можно отдать собственное счастье.

2. Нельзя 22 ноября спорить и ругаться. Если не решить конфликт мирным разговором, то отношения испортятся окончательно.

Приметы 22 ноября

Если в этот день много шелухи на луке, то зима будет суровой.

Если весь день идет снег, то май будет дождливым.

Если на дорогах сильный гололед, то зима будет ранней.

Если утром туман, то скоро будет потепление.

Если в этот день дождь, то будет хороший урожай пшеницы.

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