Счастье и прибыль или проблемы: что значит, если разбивается чашка

У каждого в жизни был случай, когда разбивалась чашка. Наши предки верили, что любая посуда имеет символическое значение. В некоторых случаях разбитая чашка может сулить несчастье, а в других - хорошие изменения в жизни.
Чтобы разобраться в том, что именно значит разбитая чашка, нужно обратить внимание на то, кто её разбил, при каких обстоятельствах и в какой день недели.
К чему разбивается чашка
В народе существует множество примет, которые объясняют, что значит, если разбивается чашка. Вот самые известные:
- Чашку разбил холостой парень или девушка - скоро будет свадьба.
- Помолвленная девушка разбила чашку - не к добру. Если разбилась чашка подаренная женихом - к разрыву помолвки.
- Замужняя женщина или мужчина разбили чашку - возле второй половинки крутится разлучница/разлучник.
- Ребенок разбил чашку - был сглаз или порча.
- Посторонний человек разбил чашку - будет череда неудач, но последствия будут несерьезными.
- Разбилась пустая чашка - будут мелкие разочарования.
- Женщина разбила полную чашку - неприятности коснутся всех членов семьи.
- Мужчина разбил полную чашку - его ждет большая прибыль и удача в делах.
- Разбилась чашка с алкоголем - будут неприятности. Чем крепче напиток, тем серьезнее неудача обрушится на вас.
В какой день разбилась чашка - значение
Понедельник. Это знак, что пришло время для новых начинаний. Скоро можно получить приглашение в гости.
Вторник. Будет незапланированная встреча или приятные новости о родных.
Среда. Будет неожиданная прибыль, подарок или интересная находка.
Четверг. В гости придут родственники. Этот визит будет приятным.
Пятница. Вам окажет помощь в делах незнакомый человек. От знакомства с ним вы получите положительные эмоции.
Суббота. Ваши профессиональные качества будут признаны. Можно ждать премии или продвижения по службе.
Воскресенье. В ваших делах начнется "белая" полоса, будет настоящий успех.
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