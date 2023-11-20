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Счастье и прибыль или проблемы: что значит, если разбивается чашка

Ангелина Подвысоцкая
20 ноября 2023, 04:50
Если вы хотите узнать, к чему разбилась чашка, то вам нужно обратить внимание на то, в какой день это произошло, что было в чашке и кто ее разбил.
чашка, разбитая чашка
К чему разбивается чашка / Коллаж: Главред, фото: pexels

У каждого в жизни был случай, когда разбивалась чашка. Наши предки верили, что любая посуда имеет символическое значение. В некоторых случаях разбитая чашка может сулить несчастье, а в других - хорошие изменения в жизни.

Чтобы разобраться в том, что именно значит разбитая чашка, нужно обратить внимание на то, кто её разбил, при каких обстоятельствах и в какой день недели.

К чему разбивается чашка

В народе существует множество примет, которые объясняют, что значит, если разбивается чашка. Вот самые известные:

видео дня
  • Чашку разбил холостой парень или девушка - скоро будет свадьба.
  • Помолвленная девушка разбила чашку - не к добру. Если разбилась чашка подаренная женихом - к разрыву помолвки.
  • Замужняя женщина или мужчина разбили чашку - возле второй половинки крутится разлучница/разлучник.
  • Ребенок разбил чашку - был сглаз или порча.
  • Посторонний человек разбил чашку - будет череда неудач, но последствия будут несерьезными.
  • Разбилась пустая чашка - будут мелкие разочарования.
  • Женщина разбила полную чашку - неприятности коснутся всех членов семьи.
  • Мужчина разбил полную чашку - его ждет большая прибыль и удача в делах.
  • Разбилась чашка с алкоголем - будут неприятности. Чем крепче напиток, тем серьезнее неудача обрушится на вас.

В какой день разбилась чашка - значение

Понедельник. Это знак, что пришло время для новых начинаний. Скоро можно получить приглашение в гости.

Вторник. Будет незапланированная встреча или приятные новости о родных.

Среда. Будет неожиданная прибыль, подарок или интересная находка.

Четверг. В гости придут родственники. Этот визит будет приятным.

Пятница. Вам окажет помощь в делах незнакомый человек. От знакомства с ним вы получите положительные эмоции.

Суббота. Ваши профессиональные качества будут признаны. Можно ждать премии или продвижения по службе.

Воскресенье. В ваших делах начнется "белая" полоса, будет настоящий успех.

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