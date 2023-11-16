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Мольфар назвал сильный ритуал от алкоголизма: нужна лишь бутылка и заговор

Ангелина Подвысоцкая
16 ноября 2023, 21:27обновлено 16 ноября, 22:29
Мольфар утверждает, что этот сильный ритуал нужно проводить в 12 часов ночи.
ритуал от алкоголизма
Мольфар рассказал о сильном ритуале от алкоголизма / Коллаж: Главред, фото: pexels

Во многих семьях есть человек, злоупотребляющий алкоголем. Это разрушает не только здоровье этого человека, но и отношения внутри семьи. Семья пытается спасти того, кто страдает от зависимости, но далеко не всем удается справиться с этим и наладить жизнь.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о том, как именно можно решить эту непростую ситуацию и спасти семью и жизнь близкому человеку. Оказывается, для этого нужно провести простой ритуал. Главное сделать все правильно.

Ритуал от алкоголизма

Мольфар утверждает, что нужно взять стеклянную выпитую бутылку, из которой пил ваш родной человек, страдающий от алкогольной зависимости. Следует дождаться 12-ти часов ночи и в это время разбить бутылку.

видео дня

При этом нужно проговаривать такие слова:

"Как эту бутылку разбиваю, так своего близкого и родного от алкогольной зависимости защищаю.

Пусть его зависимость отступит и счастье в семье наступит.

Пусть будет так. Аминь. Аминь. Аминь."

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео об очень сильном ритуале от алкоголизма:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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