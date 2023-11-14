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Сильнейший ритуал мольфара: как избавиться от постоянной усталости и бессилия

Ангелина Подвысоцкая
14 ноября 2023, 19:47
Мольфар Максим Гордеев рассказал об очень сильном заговоре, который поможет наладить жизнь.
заговор мольфара
Мольфар рассказал о сильнейшем защитном ритуале / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал такое бессилие, с которым просто невозможно бороться. В таком состоянии нет тяги к чему-либо и кажется, будто началась настоящая депрессия. Однако выход из этого состояния есть.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о том, что постоянная усталость, нехватка сил и апатия может стать серьезным звоночком. Нередко такое происходит с человеком, если на него ведется какое-то магическое воздействие.

Чтобы спастись, наладить свою жизнь и жизнь родных, а также избавиться от постоянной усталости, нужно провести один очень сильный ритуал.

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Самый сильный защитный ритуал

Перед началом ритуала нужно завесить все зеркальные поверхности и открыть окно. Если так не сделать, то негативная энергетика останется в доме и не сможет его покинуть.

Очень сильный заговор следует прочитать перед сном три раза.

"Силой ветра и огня негатив из дома гоню.

Силой земли и воды счастье и успех к нам приди.

Да будет так"

Мольфар говорит, что облегчение не почувствуется в первую же ночь, однако оно придет очень быстро.

"Обязательно сделайте так три ночи подряд. На четвертую ночь вы почувствуете легкость и спокойствие", - говорит Максим Гордеев.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о самом сильном защитном ритуале:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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