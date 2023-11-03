Как сделать мелирование дома за 5 минут: вам понадобится только расческа

С помощью расчески можно сделать мелирование даже дома самостоятельно.

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Как сделать мелирование дома / Коллаж: Главред, фото: instagram/olenka_kostyunina, depositphotos.com/ua

Стильная прическа - это то, на что часто обращают внимание. Если ваши волосы выглядят модно и ухожено, то это может добавить уверенности в себе. Ни для кого не секрет, что поход в салон красоты может затянуться на несколько часов. Однако многие процедуры можно сделать дома самостоятельно.

Если покраска волос в однотонный цвет не является проблемой для женщины и они уже научились делать это сами в домашних условиях, то сделать мелирование дома многие не решаются, ведь думают, что это очень сложно и не хотят рисковать.

Однако оказывается, сделать мелирование в самой себе в домашних условиях можно и займет это всего 5 минут. Этот удивительно простой способ показала стилист Стелла Чини.

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Как сделать мелирование дома за 5 минут

Для того чтобы сделать мелирование, вам понадобится краска для волос и обычная расческа. В интернете можно заказать специальную расческу для мелирования, однако нам нужна совсем другая.

В нашем случае нужна широкая щетка для волос с большим количеством зубчиков в несколько рядов. Лучше брать расческу с силиконовыми или пластиковыми зубчиками, так они будут хорошо скользить по волосам. Расческа с натуральными щетинками может цепляться и слегка путать волосы.

При выборе краски обратите внимание на ваш основной цвет волос. Если у вас светлые волосы, то не стоит брать слишком темные оттенки. Лучше брать краску, которая будет отличаться от вашего цвета волос всего на несколько оттенков. Тогда ваша прическа будет выглядеть очень натурально. Однако, если вы хотите чего-то необычного, то можете поэкспериментировать с яркими оттенками.

Как делать мелирование пошагово:

Для начала вам нужно подготовить краску и смешать все необходимые компоненты в отдельной посудине. После этого вам необходимо нанести краску на зубчики расчески. Использовать можно кисточку для покраски или даже зубную щетку.

После этого на хорошо расчесанные волосы нужно нанести краску. Расческой с краской на зубчиках стоит проводить по волосам. Главное не переборщить с интенсивностью расчесывания, чтобы не покрасить все волосы и придать новый вид лишь отдельным прядям.

Чтобы вам было удобнее, можно сразу разделить волосы горизонтальными проборами. Обрабатывать пряди краской нужно будет в таком случае начиная с затылка и до макушки.

После этого стоит выдержать краску на волосах, после чего хорошенько смыть. Шампунем нужно помыть голову минимум два раза. После этого стоит нанести маску, а затем кондиционер для волос. Вы можете прочитать в нашем материале: Как правильно мыть голову, чтобы волосы стали роскошными.

Смотрите видео, как сделать мелирование дома с помощью расчески:

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