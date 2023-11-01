Как сделать прическу без "бабского" объема: стилист указал на ошибку, которая старит

Объемные прически следует делать с акцентом в правильных местах, чтобы они выглядели стильно и омолаживали женщину.

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Как сделать модную прическу, которая не будет прибавлять возраста / коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

Женщина любого возраста хочет выглядеть ухоженной и стильной. Даже в пенсионном возрасте можно выглядеть на все 100%. Однако многие женщины допускают одну большую ошибку в прическах, из-за чего выглядят старше лет на 10.

С возрастом многие женщины теряют волосы и стараются сделать прически с начесом. Они добавляют объема в некоторых местах и получают настоящую "бабскую" прическу, которая добавляет возраста. Однако это не значит, что вам следует отказаться от объема, главное делать его правильно. Звездный стилист Михаил Прус рассказал, как правильно делать объемные прически, чтобы выглядеть стильно и модно.

Почему прическа выглядит "бабской"

Эту ошибку чаще всего допускают женщины с короткими волосами. Они пытаются сделать объемную прическу, чтобы скрыть выпадение волос небольшую густоту волос. Самая большая ошибка-объем на макушке.

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Именно начос в зоне макушки сразу добавляет женщине возраста и делает прическу "бабской". Поэтому следует разобраться, в каких точках делать объем, чтобы выглядеть стильно.

Как сделать стильную объемную прическу

Правильный объем в правильных точках будет выглядеть непревзойденно. Сначала надо разобраться, какой бывает объем.

Звездный эксперт рассказал, что есть два вида объема - вертикальный (добавляет объема сверху) и горизонтальный (добавляет объема сбоку). Он убежден, что объема будет достаточно на зонах виска и сверху.

Если вы делаете прическу с локонами, не следует делать большой объем в прикорневой зоне.

"Если вы хотите, чтобы прическа выглядела современно и объемно, то максимально вертикальный объем делаем на зоне челки, в прикорневой зоне и зоне виска мы не добавляем много вертикального объема, а максимальное расширение и горизонтальный объем мы предоставляем уже по длине", - говорит Михаил Прус.

Таким образом вам следует сделать высокий объем сверху, а до кончиков сделать прическу максимально расширенной.

"Почти во всех моих взъерошенных стилях прослеживается форма треугольника", - пояснил стилист.

Смотрите видео о том, как правильно делать прически:

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