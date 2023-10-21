Короткие стрижки для женщин 50+, не требующие укладки: 3 прически подойдут всем

Несколько стрижек подойдут любой женщине и они не будут нуждаться в особой укладке. Вам нужно определиться с длиной и стилем.

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Короткие стрижки, не требующие укладки / Коллаж: Главред, фото: instagram/olgakursitis

Женщина в любом возрасте должна выглядеть на все 100%. И здесь не важно, вам 18 лет или 58. Любая женщина хочет быть красивой, любимой и привлекательной. А это почти невозможно получить без любви к себе и уходу за собой.

С возрастом многие женщины стригут волосы все короче и короче. Встретить женщину после 50-ти с длинными волосами очень сложно. Женщинам в таком возрасте действительно подходит такая длина. К тому же очень удобно иметь короткую стрижку, которая легко укладывается.

Есть множество стильных причесок 2023, которые подойдут каждой женщине в возрасте и не доставят хлопот во время укладки.

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Короткие стрижки, не требующие укладки

Следует понимать, что современная женщина всех возрастов должна забыть об высоком начесе, если хочет выглядеть стильно и модно. Женщинам после 50 лет лучше не заплетать косы и не завязывать хвосты.

Если вы и хотите короткую прическу, то обратите внимание на то, что слишком короткие волосы подходят не каждой женщине. Если женщина имеет полноту, то лучше не стричь волосы "под мальчика", потому что тогда голова будет выглядеть непропорционально относительно тела.

Короткие стрижки, не требующие укладки / фото: instagram/olgakursitis

Стрижка каре

Такая стрижка подходит каждой женщине любого возраста. Единственное, на что следует обращать внимание, так это на длину и форму лица. Классическое каре – это стрижка, способная скрыть возраст женщины. Она лучше подходит красоткам с густыми волосами.

Градированное каре – идеальная стрижка для женщин за 50 лет. Эта прическа отлично подойдет даже представительницам прекрасного пола с редкими волосами. Благодаря слоению прическа выглядит более объемной и пышной.

Короткие стрижки, не требующие укладки / фото: instagram/olgakursitis

Стрижка боб

Такая стрижка тоже подходит почти всем женщинам. Есть много вариантов этой прически и все они помогут вернуть волосам утраченный объем. Боб часто дополняют челкой, которая способна скрыть морщины на лице.

Если вы привыкли к длинным волосам и не можете решиться очень короткую стрижку, то отличным вариантом станет удлиненный боб. А в том случае, если вам хочется чего-нибудь особенного, тогда следует выбрать асимметричную стрижку. С одной стороны над ухом будут короче волосы, длина которых будет постепенно увеличиваться к другой стороне.

Короткие стрижки, не требующие укладки / фото: instagram/olgakursitis

Для женщин, которые визуально хотят увеличить объем волос, отличным вариантом будет слоистый боб. С такой стрижкой можно хорошо накрутить волосы, а сам образ станет очень романтичным. Легкие волнистые волосы придадут прическе натуральный объем.

Короткие стрижки, не требующие укладки / фото: instagram/olgakursitis

Каскад

Эту прическу можно подстроить под каждую женщину. Следует просто обратить внимание на то, какую именно длину вы хотите. С такой стрижкой получаются пряди разной длины, что позволяет подарить красавице пышный объем. Каскад – это одна из немногих причесок, почти не нуждающихся в укладке. Вы можете просто расчесать волосы и они уже будут выглядеть стильно и естественно.

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