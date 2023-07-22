Цвет помады для женщин после 50: визажист назвала 5 оттенков помады, которые старят

Даже с возрастом женщины не должны забывать о том, что они настоящие красавицы. Все время стоит ухаживать за собой и делать макияж, если это приносит уверенность и подымает вам настроение. Особое внимание в макияже привлекает помада. Нужно понимать, какая помада старит, чтобы не испортить образ.
Известный визажист из Парижа Али Андреа рассказала, какой цвет помады старит. В своем видео она рассказала, какие оттенки можно использовать, а о каких лучше забыть в зрелом возрасте.
Помада для пожилых женщин
Подбирать цвет помады по возрасту - отличная идея. После 50 лет визажист рекомендует использовать матовые нюдовые оттенки - от персикового до розового.
"Мы все знаем, что помада придает губам структуру, но когда вы наносите слишком яркую помаду, с этим нужно быть очень осторожно. Слишком бледная помада сразу же отнимает свежесть и молодость у вашего лица, а слишком яркая - подчеркивает его минусы", - сказала Али.
Лучше всего наносить спокойный нюдовый оттенок, выделяя центр верхней губы цветом на 2 тона темнее.
Какой цвет помады старит
Далеко не каждый цвет помады подходит всем. Женщины после 50 могут использовать в макияже некоторые цвета, но лучше о них забыть.
Цвет помады для женщин после 50 не должен быть таких оттенков:
- кислотно розовый,
- фуксия,
- глубокий бордовый,
- баклажан,
- "металлические оттенки".
Визажист утверждает, что все эти цвета помады подчеркивают морщины.
Смотрите видео о том, какой цвет помады старит:
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