УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Цвет помады для женщин после 50: визажист назвала 5 оттенков помады, которые старят

Ангелина Подвысоцкая
22 июля 2023, 05:00
15
Есть цвета помады, которые старят и подчеркивают морщины. Их точно лучше избегать женщинам после 50 лет.
помада, женщина, макияж
Визажист назвала оттенки помады, которые старят / Коллаж: Главред, фото: pexels

Даже с возрастом женщины не должны забывать о том, что они настоящие красавицы. Все время стоит ухаживать за собой и делать макияж, если это приносит уверенность и подымает вам настроение. Особое внимание в макияже привлекает помада. Нужно понимать, какая помада старит, чтобы не испортить образ.

Известный визажист из Парижа Али Андреа рассказала, какой цвет помады старит. В своем видео она рассказала, какие оттенки можно использовать, а о каких лучше забыть в зрелом возрасте.

Помада для пожилых женщин

Подбирать цвет помады по возрасту - отличная идея. После 50 лет визажист рекомендует использовать матовые нюдовые оттенки - от персикового до розового.

"Мы все знаем, что помада придает губам структуру, но когда вы наносите слишком яркую помаду, с этим нужно быть очень осторожно. Слишком бледная помада сразу же отнимает свежесть и молодость у вашего лица, а слишком яркая - подчеркивает его минусы", - сказала Али.

Лучше всего наносить спокойный нюдовый оттенок, выделяя центр верхней губы цветом на 2 тона темнее.

Какой цвет помады старит

Далеко не каждый цвет помады подходит всем. Женщины после 50 могут использовать в макияже некоторые цвета, но лучше о них забыть.

Цвет помады для женщин после 50 не должен быть таких оттенков:

  • кислотно розовый,
  • фуксия,
  • глубокий бордовый,
  • баклажан,
  • "металлические оттенки".

Визажист утверждает, что все эти цвета помады подчеркивают морщины.

Смотрите видео о том, какой цвет помады старит:

Вас также заинтересует:

губы косметика макияж помада интересные новости
Реклама

Главное за день

Клименко раскрыл, что может быть, если Украина останется без "зерновой сделки"

Клименко раскрыл, что может быть, если Украина останется без "зерновой сделки"

02:35 Украина
"Можем загнать российский флот в Туапсе и Новороссийск": Минобороны пригрозило РФ

"Можем загнать российский флот в Туапсе и Новороссийск": Минобороны пригрозило РФ

23:38 Украина
Контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты - Зеленский

Контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты - Зеленский

23:26 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:00

Цвет помады для женщин после 50: визажист назвала 5 оттенков помады, которые старят

04:00

Какой сегодня праздник 22 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:15

"Более слабый враг – большие потери": эксперт описал тактику ВСУ в контрнаступленииВидео

02:35

Клименко раскрыл, что может быть, если Украина останется без "зерновой сделки"

02:00

"Удар ниже пояса": Жданов рассказал, как атака на Крымский мост повлияла на ФСБ РФ

Игоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина - Игорь ЭйдманИгоря Гиркина посадят, Кремль выдаст его в Гаагу вместо Путина - Игорь Эйдман
01:33

"У Путина есть страх": экс-нелегал КГБ объяснил, где были двойники во время бунта Пригожина

00:32

В США скончался популярный певец и обладатель 19 ГрэммиВидео

00:09

Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой "с раздвоением личности"

21 июля, пятница
23:56

Оптическая иллюзия для самых внимательных: только гении найдут скрытый бриллиант

Реклама
23:38

"Можем загнать российский флот в Туапсе и Новороссийск": Минобороны пригрозило РФ

23:26

Контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты - Зеленский

22:34

Выход РФ из зерновой инициативы: Клименко рассказал о настоящих "хотелках" Кремля

22:34

Гиркина берегут для передачи в Гаагу, когда РФ пойдет на уступки Западу – Эйдман

22:28

"Стрелков – ноль без палочки": Эйдман сказал, почему сядет Гиркин, а не Пригожин

21:46

Путин боится, что более 100 истребителей НАТО атакуют Черноморский флот РФ – Bild

21:25

Власть Путина "треснула": Блинкен предупредил Пригожина об опасности

21:17

Соратник Гиркина: в Москве у здания суда задержали бывшего "губернатора ДНР"

20:01

"Наказание будет": Зеленский пообещал РФ ответ за последние убийственные действия

19:55

Фронт в Украине только один, и он не "экономический"мнение

19:20

Гиркин оскорбил Путина и арестован на 2 месяца: ему грозит до 5 лет тюрьмы

Реклама
19:14

"Путин стал трусом": в Польше назвали главу РФ "занудой" и разнесли за угрозы

19:11

Угроза нападения из Беларуси: ГПСУ обнародовала разоблачительные фото

18:56

Как правильно сказать на украинском "першіння": Авраменко удивил ответом

18:26

Копеечное средство с невероятным результатом: как отбелить тюль с помощью аспирина

18:00

Что означает слово "рисилованики": Авраменко дал интересный ответ

17:26

России грозят новые мятежи, у разведки есть данные – ГУР

17:23

Жив, но расстроен: в Сети появились первые кадры с задержанным ГиркинымВидео

17:03

Украинцам могут вернуть деньги за газ: в Нафтогазе рассказали подробности

16:53

"Хоть бы РФ не сбавила темп": оккупант после атак на Одессу захотел "нового Голодомора"

16:40

"1+1 Украина" снимет европейский сезон "Голоса страны" в сотрудничестве с Польшей

16:27

Кремль начал "прятать" Путина, после мятежа Пригожина все под колпаком ФСБ – СМИ

16:19

Любые растения будут мигом уничтожены: как избавиться от сорняков раз и навсегда

16:18

Снимут с себя последнее: 3 знака зодиака, которые любят других больше, чем себя

16:09

За что могли задержать Гиркина: самые яркие его высказывания

16:01

Жена Виктора Павлика похвасталась похуденем

15:50

"Зашевелилась банка с пауками": в ГУР анонсировали "обострение" в Кремле

15:50

Путин издал абсурдное заявление, что Польша и Литва хотят оккупировать Украину

15:33

У Путина испугались Украины из-за намерений Киева по зерновому коридору

15:12

Обстрел портов показывает, что Украина – заложник отношений Эрдогана и Путина – Клименко

15:04

Куда нужно положить монетку на удачу: удивительный способ привлечь достаток

Реклама
15:04

Вот это ракурс: Кардашьян в одном купальнике сделала "колесо" на пляже

14:30

Перезапуск зернового коридора и ЧВК Вагнер в Беларуси: Зеленский провел Ставку

14:07

"Запад затягивает войну": Путин выдал новый бред о контрнаступлении ВСУВидео

13:57

Кличко срочно созвал заседание Киеврады и объявил о масштабной закупке столицей дронов для ВСУ и усилении помощи армии

13:41

Гиркина задержали силовики: в его квартире обыски - СМИ

13:30

7 ракет атаковали важный объект: все подробности обстрела Одесской областиФото

13:25

"Опасность "вагнеровцев": Польша перебросит войска на восток вблизи Беларуси

13:19

Камалия показала элитный отдых с дочерьми и мужем на Майорке

13:16

Как сказать на украинском "выеденного яйца не стоит": Авраменко дал остроумное выражениеВидео

12:43

Как правильно чистить помидор: способы упростят жизнь и спасут здоровье

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять