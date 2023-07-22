Цвет помады для женщин после 50: визажист назвала 5 оттенков помады, которые старят

Есть цвета помады, которые старят и подчеркивают морщины. Их точно лучше избегать женщинам после 50 лет.

https://glavred.info/fashion/cvet-pomady-dlya-zhenshchin-posle-50-vizazhist-nazvala-5-ottenkov-pomady-kotorye-staryat-10487503.html Ссылка скопирована

Визажист назвала оттенки помады, которые старят / Коллаж: Главред, фото: pexels

Даже с возрастом женщины не должны забывать о том, что они настоящие красавицы. Все время стоит ухаживать за собой и делать макияж, если это приносит уверенность и подымает вам настроение. Особое внимание в макияже привлекает помада. Нужно понимать, какая помада старит, чтобы не испортить образ.

Известный визажист из Парижа Али Андреа рассказала, какой цвет помады старит. В своем видео она рассказала, какие оттенки можно использовать, а о каких лучше забыть в зрелом возрасте.

Помада для пожилых женщин

Подбирать цвет помады по возрасту - отличная идея. После 50 лет визажист рекомендует использовать матовые нюдовые оттенки - от персикового до розового.

"Мы все знаем, что помада придает губам структуру, но когда вы наносите слишком яркую помаду, с этим нужно быть очень осторожно. Слишком бледная помада сразу же отнимает свежесть и молодость у вашего лица, а слишком яркая - подчеркивает его минусы", - сказала Али.

Лучше всего наносить спокойный нюдовый оттенок, выделяя центр верхней губы цветом на 2 тона темнее.

Какой цвет помады старит

Далеко не каждый цвет помады подходит всем. Женщины после 50 могут использовать в макияже некоторые цвета, но лучше о них забыть.

Цвет помады для женщин после 50 не должен быть таких оттенков:

кислотно розовый,

фуксия,

глубокий бордовый,

баклажан,

"металлические оттенки".

Визажист утверждает, что все эти цвета помады подчеркивают морщины.

Смотрите видео о том, какой цвет помады старит:

Вас также заинтересует: