Как этой осенью выглядеть стильно: пять модных образов от Андре Тана

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился идеями модных осенних образов 2023 и дал несколько советов, как составить удачный осенний образ.
Во-первых, дизайнер посоветовал составлять образ с базового элемента.
"Начните с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное платье. Качественная база – это уже половина стильного образа, помните об этом", - написал Тан на своей странице в Instagram.
Во-вторых, по его словам, не стоит бояться текстур и разных материалов.
"Кожа, замша, шерсть, хлопок – выбирайте и сочетайте!" - призвал дизайнер.
В-третьих, не стоит забывать об аксессуарах.
"Аксессуары помогают создать уникальный образ. Добавьте шарф, шапку, шляпу и украшения. Экспериментируйте", - посоветовал Тан.
И последний совет для модниц: подбирайте уместную обувь.
"Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки – стильных вариантов этой осенью очень много! Надеюсь, что эти советы и образы помогут вам составить стильные осенние луки", - резюмировал он.
Ранее Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые старят женщину - их нужно отправить на свалку.
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