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Как этой осенью выглядеть стильно: пять модных образов от Андре Тана

Анна Ярославская
10 сентября 2023, 02:54
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Начинать собирать образ нужно с базового элемента - это могут быть джинсы, брюки или однотонное платье.
Андре Тан
Андре Тан дал советы, как составить удачный осенний "лук" / Коллаж:Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился идеями модных осенних образов 2023 и дал несколько советов, как составить удачный осенний образ.

Во-первых, дизайнер посоветовал составлять образ с базового элемента.

"Начните с основы, такой как джинсы, брюки или однотонное платье. Качественная база – это уже половина стильного образа, помните об этом", - написал Тан на своей странице в Instagram.

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Во-вторых, по его словам, не стоит бояться текстур и разных материалов.

"Кожа, замша, шерсть, хлопок – выбирайте и сочетайте!" - призвал дизайнер.

В-третьих, не стоит забывать об аксессуарах.

"Аксессуары помогают создать уникальный образ. Добавьте шарф, шапку, шляпу и украшения. Экспериментируйте", - посоветовал Тан.

И последний совет для модниц: подбирайте уместную обувь.

"Сапоги на низком каблуке, казаки, лоферы или удобные кроссовки – стильных вариантов этой осенью очень много! Надеюсь, что эти советы и образы помогут вам составить стильные осенние луки", - резюмировал он.

  • Идеи модных осенних образов от Андре Тана
    Идеи модных осенних образов от Андре Тана Фото: instagram.com/andre_tan_official
  • Идеи модных осенних образов от Андре Тана
    Идеи модных осенних образов от Андре Тана Фото: instagram.com/andre_tan_official
  • Идеи модных осенних образов от Андре Тана
    Идеи модных осенних образов от Андре Тана Фото: instagram.com/andre_tan_official
  • Идеи модных осенних образов от Андре Тана
    Идеи модных осенних образов от Андре Тана Фото: instagram.com/andre_tan_official
  • Идеи модных осенних образов от Андре Тана
    Идеи модных осенних образов от Андре Тана Фото: instagram.com/andre_tan_official

Ранее Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые старят женщину - их нужно отправить на свалку.

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