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Топ-5 вещей, которые старят женщину: Андре Тан сказал, что нужно отправить на свалку

Анна Ярославская
8 августа 2023, 16:20
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В магазинах можно найти много стильных альтернатив, поэтому не стоит добавлять себе пару лишних лет неактуальными вещами.
Андре Тан
Андре Тан назвал вещи, которые старят женщин / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Что старит женщину больше всего? Нет, это не морщины. Среди прочего, это неактуальные вещи, которые давно вышли из моды, но вы никак не можете от них избавиться.

Украинский дизайнер Андре Тан назвал вещи, которые старят женщин, и их давно пора отправить на свалку. По его словам, есть много стильных альтернатив, поэтому не стоит добавлять себе пару лишних лет немодными вещами.

"Красавицы, признавайтесь, есть такие, кто боится выбрасывать лишнее из шкафа, потому что все нужно? И светильник с доисторических времен и джинсы с потертостями. Читаем и быстренько потом на ревизию гардероба!" - написал Андре Тан на своей странице в Instagram.

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Вещи, которые старят - список претендентов на выброс

Трикотажные кофточки.

"Все эти ваши несчастные роковухи, футболочки в греческих мотивах и синтетические футболки с рукавчиком - выбрасываем", - написал дизайнер.

Трикотажные кофточки пора выбросить из шкафа
Трикотажные кофточки пора выбросить из шкафа / Фото: instagram.com/andre_tan_official

"Блузочки-красоточки".

"Лягушка, летучие мышки, безудержные розочки — все это на помойку", - говорит Тан.

Дизайнер советует на замену купить несколько классических рубашек.

Блузки больше неактуальны
Блузки больше неактуальны / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Пришитые баски-юбки.

"Юбка-карандаш с баской, еще и под плотные колготки. Девушки, срочно это убираем и выбираем легкие свободные юбки из натуральных и приятных к телу тканей", - пишет Анре Тан.

Юбки
Юбки-баски больше неактуальны / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Узкие джинсы.

Такие джинсы любят многие, и не стоит ставить на них крест, так как есть хорошие модели.

Выбирать узкие джинсы нужно без потертостей и разрезов на коленях.

"Базовые Moms или прямые джинсы и брюки гораздо удобнее и актуальнее!", - говорит дизайнер.

Топ-5 вещей, которые старят женщину: Андре Тан сказал, что нужно отправить на свалку
Узкие джинсы могут быть в гардеробе, но есть нюансы / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Футболки с кричащими рисунками.

"Мое любимое... Пожалуйста, избавьтесь от футболок с котами, львами, коронами и что там еще есть. Оставьте эти любимые одежды для дома, если так их любите. Базовые футболки, элегантные принты или маленькие рисунки – только так", - добавил он.

Футболки с кричащими рисунками
Футболки с кричащими рисунками добавят лишних лет / Фото: instagram.com/andre_tan_official

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