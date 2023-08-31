Недопустимые ошибки: 5 признаков неухоженной девушки

Есть несколько признаков неухоженной девушки, которые помешают выглядеть безупречно.

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Что делать, чтобы быть ухоженой / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Ухоженная девушка - это та, кто в первую очередь любит себя и делает все, чтобы выглядеть на все 100%. Каждая женщина должна знать, что ей идет, уметь ухаживать за собой.

Если мимо проходит красивая девушка, то на нее точно обратят внимание. Однако если будет проходить та, кто за собой не следит, на нее либо никто не посмотрит, либо посмотрит осуждающим взглядом.

Чтобы не ловить на себе странные взгляды, а наоборот, быть восхитительной, вы всегда должны помнить о нескольких правилах.

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Топ признаков неухоженной девушки

Среди признаков ухоженной женщины есть не только то, как часто она моет голову, носит ли старую потрепанную одежду, но и множество другого. Нам может казаться, будто какая-то деталь является незначительной и никто даже не заметит ее. Однако это не так.

Каждая любящая себя женщина должна обращать внимание на все в своем образе. Конечно, бывают разные моменты в жизни. Иногда хочется уснуть, не смывая макияж. Однако даже это в дальнейшем может испортить качество вашей кожи, что негативно скажется на всем образе.

Есть 5 признаков неухоженной девушки:

1. Волосы. Ухоженная девушка всегда должна быть с чистыми волосами. Важно подобрать те средства, которые подойдут именно вашему типу волос. Стоит следить за состоянием прядей и время от времени избавляться от посеченных кончиков. Также вам может быть полезным материал о том, как не дать волосам жирнеть с помощью фена.

Если вы красите волосы, то стоит следить и за корнями. Не нужно забывать подкрашивать отросшие корни, особенно это касается тех, кто красится в цвет, очень отличающийся от натурального.

2. Ногти. Если вы не любите делать самый модный маникюр с покрытием, то ваши ногти все равно должны быть ухоженными. Вам необходимо постоянно следить за тем, чтобы под ногтями не было грязи. Также обрабатывайте кутикулу, чтобы она не казалась отросшей.

Чтобы руки казались более ухоженными, нужно использовать крема или лосьоны. Они увлажнят кожу и уберегут от пересыхания.

3. Кожа. Ни для кого не секрет, что добиться идеальной кожи многим очень сложно. Гормоны, стресс, сон, способ жизни, питание - это все влияет на качество кожи. Даже если у вас высыпания, не стоит слаживать руки. Необходимо бороться с ними. Правильный уход часто спасает ситуацию. Но есть случаи, когда без помощи специалиста не обойтись. Есть 3 маски из яйца для подтяжки лица. Они помогут справиться с дряблой кожей и сделать морщины менее заметными.

Не стоит забывать и о губах, ведь они также могут выдать неухоженность. Если у вас сухие губы и склонны к потрескиванию, то лучше использовать увлажняющие помады. Главное не пытайтесь сдирать корочку, ведь тогда они будут выглядеть еще хуже.

4. Макияж. Каждая женщина должна понять, как именно макияж ей подходит. Не стоит делать акценты на всем сразу, ведь это будет выглядеть не очень красиво и даже вульгарно. Не стоит делать яркий вечерний макияж каждый день. Также нужно использовать лишь те оттенки, которые подходят именно вам. Если вы выберете темный оттенок тонального крема, то это будет выглядеть неухожено.

Не стоит забывать и о бровях. У ухоженной девушки всегда выщипаны брови. Многие их красят, чтобы сделать форму более выразительной.

5. Одежда. Если в вашем гардеробе нет много вещей - не беда. Главное чтобы они были качественные и чистые. Не стоит надевать одежду в пятнах, она выглядит отвратительно. Даже если вы зашили дырку на кофте, то это все равно бросится в глаза.

Обращайте внимание и на фасон, который выбираете. Если вы знаете, что в вашей фигуре есть какие-то недостатки, надевайте то, что будет это скрывать. Не бойтесь носить яркую одежду. Главное надевать то, что будет сочетаться.

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