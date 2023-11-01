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Грех или обычное дело: можно ли краситься, когда идешь в церковь

Ангелина Подвысоцкая
1 ноября 2023, 05:00
При некоторых обстоятельствах женщине не стоит красить одну часть лица перед походом в церковь.
церковь, женщина
Можно ли краситься, когда идешь в церковь / Коллаж: Главред, фото: pexels, depositphotos.com/ua

Поход в храм или церковь еще у наших предков считался невероятно важным событием. Каждое воскресенье вся семья готовилась к выходу в люди, собиралась и шла в церковь, чтобы помолиться Богу и попросить о защите и помощи.

Предки надевали все самое новое, праздничное, светлое. Женщины шли в нарядных платьях или юбках, на голове завязывали праздничные платки. Люди старались надевать белое, чтобы показать чистоту своей души и веры в Бога.

Однако в нашем мире все немного изменилось. Если раньше ценилась натуральность и женщины даже не использовали косметику, то сейчас без макияжа на улицу в люди практически никто не выходит.

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Если с одеждой все понятно, что можно и нельзя носить в церковь, то с макияжем вопрос остается открытым. Мы разобрались, можно ли краситься женщинам при походе в церковь.

Можно ли краситься, когда идешь в церковь

Каждая красотка пытается выделиться и подчеркнуть косметикой свои самые красивые части лица. Несмотря на то, что макияжем мы уже немного меняем наш внешний вид и он становится не совсем натуральным, использование косметики не является грехом.

Вы действительно можете прийти в церковь накрашенной. Однако есть одно очень важное "но".

Если вы хотите помолиться перед иконой и поцеловать ее или попросить у священника благословение, после чего нужно поцеловать его руку и крест, то вам не стоит красить губы помадой. Все дело в том, что следы вашей помады могут остаться там, к чему вы прикоснетесь губами. Мы думаем, что не стоит уточнять, сколько помады будет на иконах или крестах, если все женщины будут подходить к ним с накрашенными губами.

Если вас интересует вопрос, можно ли идти в церковь с накрашенными ногтями, то ответ очень простой и короткий. Конечно, вы можете идти с маникюром, используя любой цвет лака.

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