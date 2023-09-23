УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Молитва, которая творит чудеса: Сон Пресвятой Богородицы 77 защитит от всего

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2023, 18:49 обновлено 23 сентября, 18:49
Сильная молитва 77 - для чего читают Сон Богородицы и от чего именно эта молитва может защитить.
Богородица, церковь, молитва
Очень сильная молитва Сон Пресвятой Богородицы 77 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У каждого человека в жизни случаются моменты, когда нет сил и хочется обратиться за помощью к высшим силам. Есть молитва, которая творит чудеса - Сон Пресвятой Богородицы 77.

Она может подарить вам веру в то, что совсем скоро в вашей жизни закончится черная полоса, все проблемы будут разогнаны и начнется белая полоса.

Текст сильной молитвы 77

"Видела Богородица сон — под колокольный звон, подошел к ней Христос и спрашивает: — Хорошо ли ты спала — что во сне увидала? — Тебя на кресте прибивали — ребра копьем разбивали, из правого вода источалась, кровь из левого выливалась. Логин сотник умывался, к святым зачислялся. — Мать моя не рыдай, не страдай, погибель меня не возьмет, Господь на день третий на небеса заберет. Кто семьдесят седьмой сон – хранит в доме своем, к тому не коснется дьявол злой, Ангелы прилетают и от любого зла спасают. От семидесяти недугов и бед избавляют. Аминь. Аминь. Аминь."

видео дня

Для чего читают Сон Богородицы

Это текст, в котором описывается распятие Христа и его воскресение. Его используют в качестве молитвы или оберега от различных болезней. Считается, что даже в самой страшной и безнадежной ситуации эти слова помогут найти выход.

Если хочется, чтобы эта молитва творила чудеса, то в первую очередь нужно верить в силу этой молитвы. Предки верили, что она может избавить от бед, защитить от врагов, стать неуязвимым.

Считается, что 77-я молитва Богородицы может снять порчу, изгнать бесов, избавить от негатива и врагов. Также она может помочь излечить тяжелые болезни, уберечь от беды и проблем.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
молитва Богородица молитвы интересные новости
Реклама

Главное за день

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

17:57 Политика
Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

17:03 Украина
У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

15:19 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:49

Молитва, которая творит чудеса: Сон Пресвятой Богородицы 77 защитит от всего

18:32

Собчак прокомментировала вторую беременность

18:23

Как сказать на украинском "первый блин комом": Авраменко дал ответ

18:19

Денис Казанский. Россияне в ярости из-за прилетов по СевастополюВидеоблоги

17:57

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
17:56

Гайтана поделилась редким фото со своим мужем

17:49

Зачем добавлять соду в вино: решение популярной проблемы найдено

17:03

Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

16:35

"Переживаю за жизнь свою и отца": пострадавший от побоев в ТЦК рассказал новые детали

Реклама
16:27

Как хранить недозрелые помидоры: два способа "дозреть" плоды

16:12

"Вагнеровцы" вернулись на фронт: Тарнавский раскрыл подробности

15:57

Куда девать опавшие яблоки: несколько решений для вашего участка

15:19

У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

15:08

Любовный гороскоп на неделю 25 сентября – 1 октября: Раку – встреча, Весам - новости

15:05

"Путин расстроится": Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

14:57

Что нужно сделать 25 сентября, чтобы привлечь счастье: приметы и запреты дня

14:49

Девушка потратила почти 600 000$ на уколы красоты и сделала самые большие губы Великобритании

14:46

У украинцев мозг в опасности: врач назвала мощное оружие против Альцгеймера

14:21

Россия может готовить провокации у границ Харьковщины и Сумщины – ВСУ

13:57

У вас высокий IQ, если найдете 3 хитрых отличия между корзинами редиса всего за 9 секунд

Реклама
13:46

Британия и РФ полтора года ведут тайные переговоры: в Sky News выяснили детали

13:46

Катер РФ взорвали вместе с оккупантами: ВСУ потопили еще одно вражеское судноВидео

13:19

Гороскоп Таро на неделю 25 сентября – 1 октября: кому трудности, а кому прибыль

13:15

Как на украинском сказать "бегущая строка": ответ от Авраменко вас сильно удивит

12:55

Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя

12:55

Зеленский жестко ответил "нейтральным посредникам": ты помогаешь Украине или РФ

12:51

В Венгрии сплясали под дудку Путина: глава МИД передал Западу "послание" Лаврова

12:26

Отправил на аборт, распускал руки: "Валюха" из "Сватов" рассказала, как ее унижал муж

12:00

Именины 24 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

12:00

Зеленский о выборах-2024: "Общество не готово это поддерживать"Видео

11:53

Оборона РФ прорвана: украинский генерал раскрыл направление главного удара ВСУ

11:48

ФСБ проверяет "структуру Путина" на причастность к мятежу Пригожина – ISW

11:03

Математическая задача для знатоков, которая ставит в тупик: найдите правильный ответ

10:47

Гороскоп на завтра 24 сентября 2023: Козерогу - потеря денег, Овну - страсть

10:45

РФ копит ракеты: украинцам назвали сроки и цели новых массированных ударов

10:02

Днепропетровщину атаковали "Шахеды": поврежден объект критической инфраструктурыФото

09:23

Какой праздник завтра 24 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:20

В Севастополе прогремели новые взрывы, в городе падают обломки ракет

08:58

"Крабовая ловушка": в ССО рассказали о точном ударе по штабу Черноморского флота РФ

08:37

Буданов назвал неожиданное количество потерь Украины в войне с Россией

Реклама
08:22

Атака на штаб ЧФ РФ в Севастополе: серьезно ранены два российских генерала - Буданов

08:20

Прямо как с одесского "Привоза": рецепт квашеных баклажанов на зиму от Татьяны Литвиновой

07:42

Россия ударила ракетами "Оникс" по Одесской области: что известно

06:38

В ситуации с Польшей всем нужно успокоитьсямнение

06:21

В чем ключевое отличие наших целей с США по войне в Украине

05:30

Как вернуть белый цвет ковру: давно забытый, но самый эффективный способ

04:50

Ракеты взорвали штаб ЧФ в Севастополе: появилась неожидання версия удара

04:10

Захватчики аж бегут из окопов: боец ВСУ назвал супер-оружие, которое уничтожает россиян

03:40

"Замораживание невозможно": Богданов назвал ключевой фактор для завершения войныВидео

03:05

Эксперт спрогнозировал, каких противников подберут Путину на выборах

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять