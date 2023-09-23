Молитва, которая творит чудеса: Сон Пресвятой Богородицы 77 защитит от всего

У каждого человека в жизни случаются моменты, когда нет сил и хочется обратиться за помощью к высшим силам. Есть молитва, которая творит чудеса - Сон Пресвятой Богородицы 77.
Она может подарить вам веру в то, что совсем скоро в вашей жизни закончится черная полоса, все проблемы будут разогнаны и начнется белая полоса.
Текст сильной молитвы 77
"Видела Богородица сон — под колокольный звон, подошел к ней Христос и спрашивает: — Хорошо ли ты спала — что во сне увидала? — Тебя на кресте прибивали — ребра копьем разбивали, из правого вода источалась, кровь из левого выливалась. Логин сотник умывался, к святым зачислялся. — Мать моя не рыдай, не страдай, погибель меня не возьмет, Господь на день третий на небеса заберет. Кто семьдесят седьмой сон – хранит в доме своем, к тому не коснется дьявол злой, Ангелы прилетают и от любого зла спасают. От семидесяти недугов и бед избавляют. Аминь. Аминь. Аминь."видео дня
Для чего читают Сон Богородицы
Это текст, в котором описывается распятие Христа и его воскресение. Его используют в качестве молитвы или оберега от различных болезней. Считается, что даже в самой страшной и безнадежной ситуации эти слова помогут найти выход.
Если хочется, чтобы эта молитва творила чудеса, то в первую очередь нужно верить в силу этой молитвы. Предки верили, что она может избавить от бед, защитить от врагов, стать неуязвимым.
Считается, что 77-я молитва Богородицы может снять порчу, изгнать бесов, избавить от негатива и врагов. Также она может помочь излечить тяжелые болезни, уберечь от беды и проблем.
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