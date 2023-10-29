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Не допускайте грубую ошибку: как правильно мыть голову, чтобы волосы стали роскошными

Ангелина Подвысоцкая
29 октября 2023, 14:53
Звездный стилист рассказал, в какой последовательности использовать шампунь, маску и кондиционер для волос.
мыть волосы
Как правильно мыть волосы, чтобы они были ухоженными / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Блестящие и гладкие волосы всегда выглядят роскошно и имеют здоровый вид. Однако даже если у вас правильно подобранный шампунь, маска, кондиционер, то это еще не значит, что ваши волосы будут отлично смотреться.

Вы можете допускать огромную ошибку при мытье головы. Речь идет о том, в каком порядке нужно наносить средства для ухода за волосами. Если неправильно их использовать, то даже дорогие средства не дадут желаемого результата. Об этом рассказывает звездный стилист Михаил Прус.

В каком порядке наносить шампунь, маску и кондиционер

Если вы хотите, чтобы ваши волосы всегда выглядели великолепно, то вам следует понять, что первым использовать нужно шампунь. Далее следует узнать, что наносить после шампуня-маску или кондиционер для волос.

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Шампунь

Шампунь-это средство, которое предназначено именно для очищения кожи головы. Им следует мыть голову два раза. Шампунь позволяет открыть волосяные чешуйки. Таким образом Вы сможете вымыть всю грязь, которая есть внутри волоса.

Маска

Маска для волос-средство, которое нужно наносить после шампуня. Через открытые чешуйки маска проникает глубже в волосы. Она увлажняет волосы, восстанавливает их и наполняет необходимыми элементами.

Кондиционер

Кондиционер или бальзам для волос следует наносить после маски. Это средство закрывает волосяные чешуйки, делает его гладким и более послушным.

"Тогда ваши волосы будут роскошными, ухоженными и блестящими", - сказал Михаил Прус.

Ни в коем случае нельзя наносить маску после кондиционера. Если сделать именно так, то маска не сможет проникнуть глубоко через закрытые чешуйки. Поэтому вы не получите желаемого результата, потому что маска почти не будет действовать.

Смотрите видео о том, как правильно использовать шампунь, кондиционер и маску для волос:

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