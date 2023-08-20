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Как сделать идеальный макияж за 5 минут: позавидуют даже модели

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2023, 05:30
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Если вы искали, как сделать легкий макияж пошагово для начинающих, то этот материал для вас.
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Как сделать крутой макияж за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Макияж - это то, без чего не обходится большинство девушек и женщин. Сейчас уже не удивишь выбором косметики. Однако далеко не каждой красавице удается сделать быстрый базовый макияж на каждый день, потому что приходится вырисовывать каждая стрелочку на глазу.

Если вы ищете модный макияж на каждый день 2023, то этот материал точно для вас. Здесь вы узнаете, какая косметика нужна для макияжа на каждый день.

Повседневный макияж для начинающих

Легкий и натуральный макияж на каждый день должен быть быстрым. Ведь вряд ли вы хотели бы тратить каждый день на это кучу времени. Мы нашли самый простой макияж для начинающих.

Как правильно делать макияж на каждый день:

1. Увлажнение кожи. Это первое, что вам нужно сделать перед нанесением косметики. Для этого вы можете использовать крем, специальную базу под макияж или увлажняющую сыворотку.

2. Тональный крем. Если вы случайно выбрали не тот тон, а более темный, то не переживайте. Главное распределить его по всей коже, чтобы на лице не было белых пятен. Обязательно тональный крем нужно нанести и на веки.

3. Консилер. Этим средством вы сможете замаскировать синяки под глазами. Будет достаточно даже несколько капель.

4. Контуринг. Для этого вам понадобится бронзер для лица. С помощью толстой кисточки нужно нанести его на скулы, шею, верхнюю часть лба. Он придаст коже теплый оттенок. После этого можно добавить румяна. Их нужно наносить на щечки. Хайлайтером можно придать лицу сияние.

5. Макияж для глаз. Для макияжа на каждый день вам подойдут нежные розовые оттенки теней. Ими нужно накрасить верхнее подвижное веко и чуть выше. Далее на подвижное веко нужно нанести немного блестящих теней, тогда образ станет интереснее. Тонкой кисточкой нужно нанести хайлайтер на внутренний уголок глаза.

После этого вам понадобится черный карандаш, которым нужно сделать взгляд более выразительным. Осторожно нужно прорисовать зону между ресницами. Тонкой скошенной кисточкой следует растушевать карандаш, сделав небольшую стрелку.

После этого можно использовать тушь на верхних и нижних ресницах.

6. Губы. Специальным карандашом для губ следует пройти по анатомическому контуру. Внутри нужно использовать помаду или блеск для губ. Главное помните, что для повседневного макияжа подходят нюдовые оттенки.

7. Брови. Если вы не красите брови, то отличным вариантом будет использование геля для бровей. Тогда вы сможете сформировать красивую форму.

8. Пудра. Лучше использовать белую пудру. Ею нужно пройтись по зоне лба, под глазами, возле носа и подбородка.

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