Самый модный маникюр на осень 2023: начинается эра натуральных ногтей

Осенью 2023 года в тренде будут короткие ногти с нежным дизайном.

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Модный маникюр на осень 2023/Коллаж: Главред, фото: instagram / zulfia.nail.art, instagram/nails.kol

Маникюр является неотъемлемой частью ухода за собой. Ухоженная женщина обязательно должна иметь ухоженные руки и ногти. Есть очень Самый красивый маникюр на осень 2023, который подойдет для всех женщин и сделает образ утонченным.

Если вы хотите узнать, какой маникюр в тренде осенью, то этому материалы вы точно найдете ответ. Осень будет сезоном коротких ногтей. Это не только очень удобно, но и стильно и модно.

Если раньше круто выглядели длинные ногти с сюрреалистическим дизайном, то сейчас все меняется. Даже нейл-дизайнеры убеждены, что с короткими ногтями удобнее в повседневной жизни.

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Короткие ногти выглядят естественно. Они неприхотливы в уходе и ломаются не так часто, как длинные. Если вы хотите сделать модный маникюр на осень 2023, то обратите внимание на то, что сейчас начинается "эра натуральных ногтей". Также лучше использовать минималистичные дизайны.

Такой маникюр на короткие ногти является трендом тихой роскоши. Они вызывают ощущение настоящей классики, которая довершает весь образ.

Какой цвет маникюра выбрать осенью

Если вы любите французский маникюр, то отличным вариантом станет ультратонкая линия "улыбки". Это визуально сделает ноготь более изящным и удлинит его. Такой дизайн станет замечательным маникюром как на короткие ногти, так и на длинные.

В этом дизайне можно использовать не только белые оттенки, но и лаки других цветов. Нереально красивым вариантом станет золотой цвет.

Модный маникюр на осень 2023 / фото: instagram / betina_goldstein

Одним из самых модных оттенков осени станет темный вишневый. Этот глубокий цвет выглядит изысканно и очень стильно.

Также хорошо будет смотреться акриловое или гелевое наращивание. Главное, чтобы длина не была великоватой.

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