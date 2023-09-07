УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Самый модный маникюр на осень 2023: начинается эра натуральных ногтей

Ангелина Подвысоцкая
7 сентября 2023, 10:53 обновлено 7 сентября, 10:53
8
Осенью 2023 года в тренде будут короткие ногти с нежным дизайном.
маникюр
Модный маникюр на осень 2023/Коллаж: Главред, фото: instagram / zulfia.nail.art, instagram/nails.kol

Маникюр является неотъемлемой частью ухода за собой. Ухоженная женщина обязательно должна иметь ухоженные руки и ногти. Есть очень Самый красивый маникюр на осень 2023, который подойдет для всех женщин и сделает образ утонченным.

Если вы хотите узнать, какой маникюр в тренде осенью, то этому материалы вы точно найдете ответ. Осень будет сезоном коротких ногтей. Это не только очень удобно, но и стильно и модно.

Если раньше круто выглядели длинные ногти с сюрреалистическим дизайном, то сейчас все меняется. Даже нейл-дизайнеры убеждены, что с короткими ногтями удобнее в повседневной жизни.

видео дня

Короткие ногти выглядят естественно. Они неприхотливы в уходе и ломаются не так часто, как длинные. Если вы хотите сделать модный маникюр на осень 2023, то обратите внимание на то, что сейчас начинается "эра натуральных ногтей". Также лучше использовать минималистичные дизайны.

Такой маникюр на короткие ногти является трендом тихой роскоши. Они вызывают ощущение настоящей классики, которая довершает весь образ.

Какой цвет маникюра выбрать осенью

Если вы любите французский маникюр, то отличным вариантом станет ультратонкая линия "улыбки". Это визуально сделает ноготь более изящным и удлинит его. Такой дизайн станет замечательным маникюром как на короткие ногти, так и на длинные.

В этом дизайне можно использовать не только белые оттенки, но и лаки других цветов. Нереально красивым вариантом станет золотой цвет.

маникюр
Модный маникюр на осень 2023 / фото: instagram / betina_goldstein

Одним из самых модных оттенков осени станет темный вишневый. Этот глубокий цвет выглядит изысканно и очень стильно.

Также хорошо будет смотреться акриловое или гелевое наращивание. Главное, чтобы длина не была великоватой.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
маникюр французский маникюр осенний маникюр интересные новости
Реклама

Главное за день

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украине

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украине

09:00 Мнения
Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

07:58 Украина
В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

06:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:53

Самый модный маникюр на осень 2023: начинается эра натуральных ногтей

10:21

Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

10:03

Результат впечатляет: чем отбелить пожелтевший тюль

09:45

Выборы во время войны в Украине невозможно провести: Данилов назвал причину

09:43

Церковный праздник 8 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
09:14

Удар по уклонистам: в Украине создадут электронный реестр призывников - министр обороны

09:00

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украинемнение

08:58

Что лучше всего чистит серебро: 3 средства, которые "съедят" черноту

08:40

Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом: сводка Генштаба о контрнаступлении

Реклама
07:58

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

06:47

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

06:35

Почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова: Авраменко дал ответ

06:12

Почему Путин готовится праздновать день победы 09.05.2025мнение

05:07

Стало известно, как принц Гарри называет Меган Маркл в интимной обстановкеВидео

04:37

Уберегите малыша: что категорически нельзя делать во время беременности

03:55

Публицист пояснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко

03:20

Какие самые длинные слова в украинском языке: не каждый сможет произнести

02:40

Угроза ядерного удара РФ: эксперт оценил опасность из Беларуси

02:12

Почему объектив круглый, а фото квадратные: об этом знают не все

00:21

Как приготовить суши дома: новые легкие суши от японского шефа

Реклама
00:15

"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

06 сентября, среда
23:51

Чем можно заразиться в общественных местах: что нужно знать каждому

22:41

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

22:18

Санса Старк вновь на коне: Софи Тернер подтвердила свой развод

22:14

Украину накрыла почти 7-бальная буря: когда закончится геомагнитный шторм

22:07

Какая на самом деле ситуация в России с ракетами: у Буданова раскрыли детали

21:58

"Враги жалеть не будут!": Соловьев задрожал из-за передачи Украине Taurus и F-16Видео

21:48

Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

21:23

Популярная французская актриса призналась, что в детстве стала жертвой инцеста

21:19

Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

20:54

"Смените фамилию на Бессовестный": Ступка шикарно отпраздновал день рождения в США и получил в Сети

20:53

Отношения на грани разрыва: мужчина вас не любит, если делает три вещи

20:46

Украина получит от США 25 миллиардов долларов: в Сенате назвали сроки

19:52

Как расстаться с хламом: простые способы, которые ошеломят своим результатом

19:46

Освобождение Крыма станет ключом к исчезновению Путина - эксперт

19:44

Три способа решить вопрос зерна в Украинемнение

19:23

ВСУ "дали по зубам" кадыровцам под Бахмутом, имеют успехи возле Клещиевки

19:10

В двух областях Украины будет дождь: в каких регионах будет холоднее всего

18:58

Константин Войтенко угрожает экс-жене, которая обвинила его в домашнем насилии

18:32

Что делать, если раздражает человек: 2 совета от психолога Натали Холоденко

Реклама
18:08

Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ: что сказал

17:56

Душа разгневается: 6 запретов, о которых стоит помнить 40 дней после смерти человека

17:56

Пэрис Хилтон показала лицо семимесячного сына

17:20

Повстанцы РФ "покрошили" ФСБшников: детали нового рейда бойцов РДК в РФВидео

17:18

Почему исчезают надписи на чеках: рабочий способ восстановить информацию

17:15

"Зима покажет, кто и где налажал": Лана Зеркаль рассказала, как сильно восстановлены электросети

16:50

Где должен стоять стол по феншую: заработок и продуктивность будут обеспечены

16:44

"Не стоит яйца": Панин обвинил роспропагандистов во лжи и объяснил, что случилось в Эстонии

16:38

Церковный праздник 7 сентября: что нельзя делать на апостола Варфоломея

16:26

Что означает приезд Блинкена: американский политолог ответил, ждать ли Украине ATACMSВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять