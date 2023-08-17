Как часто можно делать маникюр, чтобы не повредить ногти: важные советы

Ногтям важно давать "отдохнуть" между маникюром гель-лаком. Тогда ногтевая пластина сможет восстановиться.

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Сколько нужно делать перерыв между гель-лаком / Коллаж: Главред, фото: instagram/kstain_nails, pexels

В современном мире многие девушки и женщины знают, как правильно ухаживать за собой. При чем это касается не только макияжа, красивой укладки или стильной одежды, но и маникюра. Вы наверняка видели много красавиц с красивым маникюром. Согласитесь, ухоженные ногти и руки - немало важный нюанс. Ведь вряд ли вас привлекут грязные ногти с разной длиной.

Однако многие не знают, можно ли все время делать маникюр. Ведь немало женщин делают не обычный гигиенический маникюр, а с покрытием гель-лака, который сохнет под ультрафиолетом.

Как часто нужно делать гигиенический маникюр

Стоит понимать, что на состояние наших ногтей влияет не только количество витаминов в организме, но и механические повреждения. Если вы часто моете посуду без перчаток, печатаете на клавиатуре, работаете с землей или химией, то без надлежащего ухода ногти будут в ужасном состоянии.

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Можно ли делать маникюр 1 раз в неделю? Ответ простой - да. Для этого у вас должны быть специальные маникюрные ножницы, пилочки для ногтей разной жесткости. Немало важным является масло для кутикулы. Также часто нужно делать маникюр мужчинам. Почему-то небольшое количество мужчин умеет ухаживать за ногтями.

Если у вас не очень хорошо получается делать самостоятельно маникюр, то лучше попросить кого-то вам помочь или обратиться к мастеру. Дело в том, что вы рискуете повредить кутикулу и в рану может попасть инфекция.

После обрезания ногтей ножницами обязательно стоит использовать еще и пилочку. Вы не только получите желаемую форму ногтей, но и сможете избавиться от мелких волокон, которые будут цепляться за волосы и одежду.

Как часто можно делать маникюр гель-лаком

Многие красавицы делают маникюр с покрытием раз в месяц, однако специалисты говорят, что лучше делать это раньше. Идеально будет, если делать такой маникюр каждые 2-3 недели.

Дело в том, что это дает возможность предотвратить развитие инфекции. Ведь если на покрытии появились сколы или трещинки, то туда попадает грязь и микробы, которые могут негативно сказаться на ногтях.

Однако ищите ответ на вопрос о том, можно ли делать гель-лак каждую неделю, то наш ответ - нет. Такое частое воздействие средств на ногтевую пластину может негативно сказаться.

Главное помните, что ногтям важно давать "передышку" и время от времени оставлять их без покрытия гель-лаком. Это даст ногтям возможность "подышать", чтобы ногти не стали ломкими и сухими.

Идеальным решением будет оставлять ногти без покрытия хотя бы на день между каждым маникюром. Благодаря этому ногти смогут восстановиться.

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