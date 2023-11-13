УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Потеряете защиту и придет беда: мольфар назвал 3 вещи, которые никогда нельзя выбрасывать

Ангелина Подвысоцкая
13 ноября 2023, 21:07
Эти старинные вещи служат оберегом для семьи и жилья, а также сохраняют энергию всего рода.
вещи
Мольфар назвал вещи, которые никогда нельзя выбрасывать / Коллаж: Главред, фото: pexels

Если вам кажется, что в доме слишком много вещей и вам уже следует перебрать их и избавиться от ненужного, то с этим следует быть осторожными. Если вы не хотите навлечь беду на себя и своих родных, то никогда не следует выбрасывать всего 3 вещи. Об этом рассказал известный украинский мольфар Макс Гордеев.

Он назвал вещи, которые защищают владельцев, их дома и семьи от невзгод и служат своеобразным оберегом. Если избавиться от них, то вы рискуете потерять эту защиту.

Вещи, которые нельзя выбрасывать

Среди таких вещей, которые нельзя выбрасывать, есть старинные ключи. Они не только открывают двери, но и являются символом доступа к секретам и защиты от злых духов, говорит мольфар.

видео дня

"Старинный ключ, который был в семье на протяжении поколений, хранит в себе энергию вашего рода. Выбрасывание такого ключа может снять защитный барьер, который он создает", - говорит Гордеев.

Также ни в коем случае нельзя выбрасывать старые фотографии. Если нарушить этот запрет, то вы рискуете потерять связь со своими предками и разгневать их души. Все дело в том, что фотографии хранят моменты, эмоции и души тех, кто на них изображен, объясняет мольфар.

Если вы планируете выйти замуж или уже замужняя женщина, то не жалейте место в шкафу для своего свадебного платья. Эта вещь наполнена энергией любви и защиты, которая передается платью в момент церемонии. Оно может служить оберегом для семьи. Если выбросить свадебное платье, то есть риск избавиться от этой защиты. Не зря раньше платья передавались из поколения в поколение - от бабушки к внучке.

Смотрите видео о том, какие вещи нельзя выбрасывать, чтобы не навлечь беду:

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мольфар Максим Гордеев интересные новости
Реклама

Главное за день

"Зарыться нереально": почему оккупанты РФ бегут с левого берега Днепра — Свитан

"Зарыться нереально": почему оккупанты РФ бегут с левого берега Днепра — Свитан

20:50 Украина
Россияне бегут с юга или нет: в ВСУ рассказали подробности боев на Херсонщине

Россияне бегут с юга или нет: в ВСУ рассказали подробности боев на Херсонщине

20:13 Украина
РФ накрыла Херсон массированным огнем: много раненых и погибших

РФ накрыла Херсон массированным огнем: много раненых и погибших

19:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:07

Потеряете защиту и придет беда: мольфар назвал 3 вещи, которые никогда нельзя выбрасывать

20:58

"Никогда не сушите одежду в спальне": в каких комнатах опасно сушить вещи

20:52

В "Львовской политехнике" отреагировали на скандал с Фарион

20:50

"Зарыться нереально": почему оккупанты РФ бегут с левого берега Днепра — Свитан

20:48

Стоит ли бежать за долларами в обменники: что будет с курсом в конце осени

Заход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - СелезневЗаход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - Селезнев
20:23

Минобороны Украины начало рекрутинг в ВСУ

20:13

Россияне бегут с юга или нет: в ВСУ рассказали подробности боев на Херсонщине

20:12

Украинцев призывают брать в военкоматы меддокументы: для чего

19:53

Звезда-балерина Кухар станцевала с мужем на фоне слухов о разводе

Реклама
19:45

РФ накрыла Херсон массированным огнем: много раненых и погибших

19:28

Музыкант и воин Александр Положинский рассказал об уходе из 47 ОМБр

19:10

Снег и гололедица: в Украину врывается настоящая зима

19:10

Илон Маск мастерски пользуется миром в интересах своего кошелькамнение

19:05

"Детородная функция": путинская сенаторша опозорилась откровением про российских женщинВидео

18:53

В Минобороны хотят уволить трех генералов - УП

18:42

Россиян "выкашивают" тысячами: у РФ колоссальные потери под Авдеевкой – Барабаш

18:38

Константин Меладзе продает виллу в крыму за бесценок из страха - росСМИ

18:27

"Закапывает" сама себя: Фарион позорно оправдывается после задержания студента в Крыму

18:16

Работники клининга раскрыли секрет мягких полотенец: 6 советов, которые сделают их пушистыми

17:55

Помощь Украине оружием: Венгрия "забанила" полмиллиарда евро из фонда ЕС

Реклама
17:52

"Вражеские объекты станут пеплом": эксперт рассказал сценарий, как ВСУ продвинутся на юге

17:49

При какой температуре тела человек умирает: простой ответ поразит даже скептиков

17:48

Favbet Foundation передал ВСУ в горячие направления еще 2 автомобиля

17:45

Расширение "серой зоны" может угрожать окружению Авдеевки: заявление военного

17:32

Ситуация на фронте зашла в тупик, контрнаступление ВСУ невыгодно Украине - WSJ

17:09

Не Оливье и Шуба: этот салат на Новый год 2024 всегда готовили в СССР - рецептВидео

16:58

Мощное усиление ПВО: ФРГ передаст Украине еще две системы IRIS-Т

16:56

Крыму приготовиться: эксперт сообщил о шансе для ВСУ выйти к полуострову

16:56

Кошка совершает одно действие, если выбрала вас хозяином

16:51

Почему много волос на руках: действенные методы, как от них избавиться

16:29

Сергей Стерненко. Жест доброй воли на ХерсонщинеВидеоблоги

16:28

В Воздушных силах спрогнозировали, приведут ли обстрелы РФ к блэкаутам

16:16

Судьба будет испорчена: что нельзя брать в руки 14 ноября, чтобы не навредить себе

15:55

Бегство россиян с Херсонщины: в ЦНС предупредили о новой операции Кремля

15:53

"Подыграла оккупантам": Фарион займется СБУ после "сдачи" студента в Крыму

15:52

У ВСУ наконец-то появились возможности разрушить Крымский мост: эксперт раскрыл подробности

15:51

Оккупанты массово спиваются в окопах: разведка Британии рассказала о наркомании в армии РФ

15:41

"Моральные уроды": путинист-исполнитель роли Шерлока Холмса резко наехал на Пугачеву с Галкиным

15:35

Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода

15:33

"Сдала" студента для ФСБ: у Зеленского требуют привлечь Фарион к ответственности

Реклама
15:28

Литва лишит гражданства популярную балерину за поддержку Путина

15:21

Настоящая находка: что можно сделать из старой зубной щетки

15:19

"Перешли к активной обороне": в ВСУ рассказали о результатах наступления врага

15:16

Предателя Киву приговорили к 14 годам тюрьмы

15:11

Рождественский пост 2023 по новому календарю: дата, чего придерживаться и что есть

14:55

"Около 50 тысяч военных": эксперт раскрыл, как ВСУ смогут мощно продвинуться

14:50

Мобилизация в Украине: попадают ли под призыв люди моложе 17 и старше 60 лет

14:50

Война с РФ: в The Economist назвали количество погибших украинских воинов

14:39

Неизлечимая болезнь, которая "ест людей": певец Melovin шокировал заявлением о здоровьеВидео

14:38

Оптическая иллюзия для гениев: только люди с высоким IQ найдут собаку среди панд

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять