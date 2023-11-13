Потеряете защиту и придет беда: мольфар назвал 3 вещи, которые никогда нельзя выбрасывать

Эти старинные вещи служат оберегом для семьи и жилья, а также сохраняют энергию всего рода.

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Мольфар назвал вещи, которые никогда нельзя выбрасывать / Коллаж: Главред, фото: pexels

Если вам кажется, что в доме слишком много вещей и вам уже следует перебрать их и избавиться от ненужного, то с этим следует быть осторожными. Если вы не хотите навлечь беду на себя и своих родных, то никогда не следует выбрасывать всего 3 вещи. Об этом рассказал известный украинский мольфар Макс Гордеев.

Он назвал вещи, которые защищают владельцев, их дома и семьи от невзгод и служат своеобразным оберегом. Если избавиться от них, то вы рискуете потерять эту защиту.

Вещи, которые нельзя выбрасывать

Среди таких вещей, которые нельзя выбрасывать, есть старинные ключи. Они не только открывают двери, но и являются символом доступа к секретам и защиты от злых духов, говорит мольфар.

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"Старинный ключ, который был в семье на протяжении поколений, хранит в себе энергию вашего рода. Выбрасывание такого ключа может снять защитный барьер, который он создает", - говорит Гордеев.

Также ни в коем случае нельзя выбрасывать старые фотографии. Если нарушить этот запрет, то вы рискуете потерять связь со своими предками и разгневать их души. Все дело в том, что фотографии хранят моменты, эмоции и души тех, кто на них изображен, объясняет мольфар.

Если вы планируете выйти замуж или уже замужняя женщина, то не жалейте место в шкафу для своего свадебного платья. Эта вещь наполнена энергией любви и защиты, которая передается платью в момент церемонии. Оно может служить оберегом для семьи. Если выбросить свадебное платье, то есть риск избавиться от этой защиты. Не зря раньше платья передавались из поколения в поколение - от бабушки к внучке.

Смотрите видео о том, какие вещи нельзя выбрасывать, чтобы не навлечь беду:

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