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Здоровье притянется на целый год: что можно и нельзя делать 15 ноября

Ангелина Подвысоцкая
14 ноября 2023, 05:00
Что нельзя делать 15 ноября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.
приметы
Что нельзя делать 15 ноября / фото: pexels

15 ноября церковь почитает память христианских мучеников Гурия, Самона и Авия. С этого дня также начинается Рождественский пост и продлится он 40 дней. Гурий, Самон и Авий жили в III-IV веках. Их считают покровителями от зубных болезней.

Что можно делать 15 ноября

  • В этот день можно посетить стоматолога. Даже если у вас не болят зубы, то лучше сходить ради профилактики. Также можно помолиться с просьбой об исцелении от зубной боли.
  • В этот день нужно подготовиться к зиме. Стоит запастись кормом для скота.
  • В этот день нужно принять горячую ванну с целебными травами. Это поможет отогнать все болезни и приобрести здоровье на весь год.

Что нельзя делать 15 ноября

1. Нельзя 15 ноября есть мясо, молочные продукты и яйца. Этот запрет связан с началом поста.

2. Нельзя 15 ноября устраивать гуляния. Это также связано с постом.

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3. Нельзя 15 ноября думать о плохом. Иначе в жизни может затянуться черная полоса.

4. Нельзя 15 ноября убирать в доме. Предки верили, что вместе с мусором из дома можно вымести защиту и привлечь нечисть.

5. Нельзя 15 ноября жадничать. Если нарушить этот запрет, то из дома можно прогнать благополучие.

6. Нельзя 15 ноября проводить магические обряды. Это может притянуть в жизнь неприятности.

Приметы 15 ноября

  • Если в этот день выпал снег, то он пролежит до самой весны.
  • Если лошади громко ржут, то зима будет мягкой и малоснежной.
  • Если в этот день дует сильный ветер, то до Дня святого Николая будет ветрено.
  • Если погода мрачная, но теплая, то в мае будет холодно.

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