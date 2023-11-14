Здоровье притянется на целый год: что можно и нельзя делать 15 ноября

15 ноября церковь почитает память христианских мучеников Гурия, Самона и Авия. С этого дня также начинается Рождественский пост и продлится он 40 дней. Гурий, Самон и Авий жили в III-IV веках. Их считают покровителями от зубных болезней.
Что можно делать 15 ноября
- В этот день можно посетить стоматолога. Даже если у вас не болят зубы, то лучше сходить ради профилактики. Также можно помолиться с просьбой об исцелении от зубной боли.
- В этот день нужно подготовиться к зиме. Стоит запастись кормом для скота.
- В этот день нужно принять горячую ванну с целебными травами. Это поможет отогнать все болезни и приобрести здоровье на весь год.
Что нельзя делать 15 ноября
1. Нельзя 15 ноября есть мясо, молочные продукты и яйца. Этот запрет связан с началом поста.
2. Нельзя 15 ноября устраивать гуляния. Это также связано с постом.
3. Нельзя 15 ноября думать о плохом. Иначе в жизни может затянуться черная полоса.
4. Нельзя 15 ноября убирать в доме. Предки верили, что вместе с мусором из дома можно вымести защиту и привлечь нечисть.
5. Нельзя 15 ноября жадничать. Если нарушить этот запрет, то из дома можно прогнать благополучие.
6. Нельзя 15 ноября проводить магические обряды. Это может притянуть в жизнь неприятности.
Приметы 15 ноября
- Если в этот день выпал снег, то он пролежит до самой весны.
- Если лошади громко ржут, то зима будет мягкой и малоснежной.
- Если в этот день дует сильный ветер, то до Дня святого Николая будет ветрено.
- Если погода мрачная, но теплая, то в мае будет холодно.
Вас также заинтересует:
- Как сделать мелирование дома за 5 минут: вам понадобится только расческа
- Бережно распутает волосы: какая расческа лучшая для ежедневного использования
- Потеряете защиту и придет беда: мольфар назвал 3 вещи, которые никогда нельзя выбрасывать