Судьба будет испорчена: что нельзя брать в руки 14 ноября, чтобы не навредить себе

Что можно делать 14 ноября. Важные запреты и старые приметы, которые уберегут от потери здоровья и счастья.

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Что нельзя делать 14 ноября / фото: pexels

14 ноября церковь почитает память святого Филиппа из Вифсаиды. Он был одним из 12-ти апостолов. Он был первым, кого Иисус призвал к Своему служению после крещения от Иоанна Предтечи. Филипп привел к Иисусу друга Нафанаила и участвовал в нескольких событиях евангельской истории - умножение хлебов, встреча с желающими увидеть Иисуса греками, прощальный ужин.

После Вознесения Иисуса он проповедовал в Азии со своей сестрой и апостолом Варфоломеем. Они исцеляли больных и крестили людей, за что их и начали преследовать язычники. Филиппа поймали и распяли на кресте вниз головой по приказу проконсула Анфипата, чья жена также стала христианкой.

Что можно делать 14 ноября

В этот день нужно вынести еду за пределы дома. Делали это, чтобы накормить домового. Предки верили, что это поможет уберечь зимой хозяйство.

В этот день нужно сделать добрые дела. Это привлечет в жизнь счастье и успех.

В этот день нужно вышить свадебный рушник. Считается, что он принесет в дом семейное счастье.

В этот день нужно приготовить мясные блюда и отнести их родителям мужа. Считалось, что это сблизит и улучшит отношения с ними.

Что нельзя делать 14 ноября

1. Нельзя 14 ноября шить и вязать. Считается, что иголка в руках может испортить судьбу.

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2. Нельзя 14 ноября ходить в лес в одиночестве. Предки верили, что в этот день волки становятся очень злыми и могут напасть на людей.

3. Нельзя 14 ноября выливать воду на улицу после стирки. Считается, что вместе с водой уйдет здоровье и энергетическая защита.

4. Нельзя 14 ноября стричь волосы. Предки верили, что из-за этого может укоротиться жизнь.

Приметы 14 ноября

Если этот день теплый, то зима будет морозной.

Если на дорогах много грязи, то погода будет теплой до января.

Если на деревьях остались листья, то зима будет затяжной.

Если озеро покрылось льдом, то скоро резко похолодает.

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