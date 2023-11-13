Судьба будет испорчена: что нельзя брать в руки 14 ноября, чтобы не навредить себе

14 ноября церковь почитает память святого Филиппа из Вифсаиды. Он был одним из 12-ти апостолов. Он был первым, кого Иисус призвал к Своему служению после крещения от Иоанна Предтечи. Филипп привел к Иисусу друга Нафанаила и участвовал в нескольких событиях евангельской истории - умножение хлебов, встреча с желающими увидеть Иисуса греками, прощальный ужин.
После Вознесения Иисуса он проповедовал в Азии со своей сестрой и апостолом Варфоломеем. Они исцеляли больных и крестили людей, за что их и начали преследовать язычники. Филиппа поймали и распяли на кресте вниз головой по приказу проконсула Анфипата, чья жена также стала христианкой.
Что можно делать 14 ноября
- В этот день нужно вынести еду за пределы дома. Делали это, чтобы накормить домового. Предки верили, что это поможет уберечь зимой хозяйство.
- В этот день нужно сделать добрые дела. Это привлечет в жизнь счастье и успех.
- В этот день нужно вышить свадебный рушник. Считается, что он принесет в дом семейное счастье.
- В этот день нужно приготовить мясные блюда и отнести их родителям мужа. Считалось, что это сблизит и улучшит отношения с ними.
Что нельзя делать 14 ноября
1. Нельзя 14 ноября шить и вязать. Считается, что иголка в руках может испортить судьбу.
2. Нельзя 14 ноября ходить в лес в одиночестве. Предки верили, что в этот день волки становятся очень злыми и могут напасть на людей.
3. Нельзя 14 ноября выливать воду на улицу после стирки. Считается, что вместе с водой уйдет здоровье и энергетическая защита.
4. Нельзя 14 ноября стричь волосы. Предки верили, что из-за этого может укоротиться жизнь.
Приметы 14 ноября
- Если этот день теплый, то зима будет морозной.
- Если на дорогах много грязи, то погода будет теплой до января.
- Если на деревьях остались листья, то зима будет затяжной.
- Если озеро покрылось льдом, то скоро резко похолодает.
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