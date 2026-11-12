Волосы будут густыми и красивыми: пять секретов мытья головы француженок

Француженки умеют придать волосам естественный объём без сложной укладки и дорогих средств.

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Как мыть голову, чтобы волосы не теряли объём / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Почему для объемных волос важно правильно мыть кожу головы

Какой должна быть температура воды во время мытья

Каких ошибок следует избегать, чтобы волосы не ломались и не теряли объем

Француженки известны прическами с естественным объемом, легкими волнами и слегка небрежным видом. Их волосы кажутся воздушными и ухоженными без сложной укладки, однако секрет такого эффекта заключается не только в генетике или дорогих средствах, но и в правильном уходе.

Главред выяснил, как мыть волосы, чтобы они оставались объёмными, мягкими и меньше ломались.

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Тщательно мыть кожу головы, а не длину волос

Одно из самых распространенных заблуждений при мытье головы - уделять слишком много внимания длине волос и недостаточно очищать корни.

Именно на коже головы скапливаются кожное сало, омертвевшие клетки, пыль и остатки средств для укладки. Из-за этого волосы быстрее теряют свежесть, становятся тяжелыми и лишаются естественного объема.

Поэтому шампунь нужно в первую очередь наносить на корни и мягко очищать кожу головы. Длину не стоит интенсивно тереть: для её очистки достаточно пены, которая стекает при смывании средства.

Слишком горячую воду использовать не следует

Горячий душ может быть приятным, но для волос такая температура - не лучший выбор. Слишком горячая вода способна пересушивать пряди, делая их ломкими и тусклыми.

Также она может раздражать кожу головы, особенно если она склонна к сухости и чувствительности. А окрашенные волосы из-за горячей воды могут быстрее терять насыщенность цвета.

Для мытья лучше использовать тёплую, комфортную воду. Она поможет очистить волосы без лишнего температурного воздействия.

Не стоит тереть голову ногтями

Интенсивное трение не сделает волосы чище, зато может раздражать кожу головы и привести к спутыванию прядей.

Вместо этого следует наносить шампунь кончиками пальцев и массировать кожу небольшими круговыми движениями. Не нужно сильно давить или использовать ногти.

Такой способ позволяет тщательно очистить корни и при этом не травмировать кожу головы.

При необходимости следует мыть голову шампунем дважды

Двойное мытье может быть полезно, если волосы быстро жирнеют или на коже головы скопилось много остатков средств для укладки.

Во время первого мытья шампунь помогает удалить основные загрязнения, а во время второго - более тщательно очистить кожу головы.

При этом важно не использовать чрезмерное количество средства. По рекомендации парикмахера, достаточно порции размером с грецкий орех. Шампунь нужно хорошо смывать, чтобы его остатки не утяжеляли корни.

Однако двойное мытье не обязательно каждый раз. Если волосы тонкие, сухие или кожа головы чувствительная, стоит ориентироваться на собственные потребности.

Не стоит растирать волосы по всей длине

Мокрые волосы особенно уязвимы к повреждениям. Если во время мытья сильно мять, тянуть или тереть пряди друг о друга, они могут спутываться и ломаться.

Поэтому шампунь лучше наносить преимущественно у корней, а длину очищать пеной, которая стекает при смывании. Если на прядях осталось много средств для укладки, можно осторожно распределить немного шампуня по длине, не растирая волосы.

Такие простые изменения помогут уменьшить спутывание и сохранить естественную мягкость прядей. Именно это создает основу для лёгкой, немного небрежной причёски с объёмом, которая так нравится поклонникам французского стиля.

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