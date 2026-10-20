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Когда не стоит стричь волосы в ноябре: календарь благоприятных дней

Марина Иваненко
20 октября 2026, 15:26
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Календарь стрижек на ноябрь 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки, окрашивания и тонирования волос, а также советы по уходу.
Календарь стрижек на ноябрь 2026 года - благоприятные и неблагоприятные дни
Календарь стрижек на ноябрь 2026 года - удачные и неудачные дни / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Лучшие дни для стрижки в ноябре
  • Когда красить и тонировать волосы
  • Какие даты лунный календарь считает неудачными

Ноябрь 2026 года предлагает немало дат, которые лунный календарь считает благоприятными для стрижки, окрашивания и ухода за волосами. В то же время есть дни, когда сторонники астрологических рекомендаций советуют отказаться от кардинальных изменений имиджа и сложных салонных процедур. Главред расскажет подробнее.

Планируя визит к парикмахеру, можно учитывать фазы Луны как дополнительный ориентир. Однако научных доказательств того, что положение Луны определяет результат стрижки, скорость роста волос или стойкость краски, нет. Гораздо важнее учитывать состояние волос, качество средств и рекомендации мастера.

видео дня

Лучшие дни для стрижки в ноябре 2026 года

Согласно рекомендациям лунного календаря, в ноябре есть несколько дат, которые считаются удачными для обновления прически и смены образа.

6 ноября рекомендуется для мужских и подростковых стрижек, а также необычных причесок с нестандартными элементами.

13 ноября считается благоприятным днем для коротких, выразительных и смелых стрижек, которые помогают освежить привычный образ.

19 ноября рекомендуется выбирать для классических стрижек, подравнивания кончиков и окрашивания седины.

29 ноября можно посвятить уходу за волосами, в частности процедурам для гладкости, мягкости и блеска.

К дополнительным благоприятным датам для стрижки и смены прически лунный календарь относит 1–2, 8, 10–11, 16–17, 20–22, 25–26 и 30 ноября.

Благоприятные дни для окрашивания и тонирования волос

Для окрашивания волос, обновления оттенка или закрашивания седины в лунном календаре также выделяются отдельные даты.

Для ярких оттенков и экспериментов с цветом рекомендуют 2, 8, 10, 16, 21, 25 и 26 ноября.

Для классического окрашивания и закрашивания седины предлагают 19 и 30 ноября.

Для тонирования и процедур, придающих блеск, можно рассмотреть 29 ноября.

В то же время результат окрашивания зависит прежде всего от состояния волос, выбранного красителя, предшествующих процедур и соблюдения технологии. Если пряди повреждены или ослаблены после осветления, перед новой процедурой стоит проконсультироваться с мастером.

Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре

В лунном календаре есть даты, когда сторонникам астрологических рекомендаций советуют отложить кардинальное изменение прически или эксперименты с цветом.

4, 7, 9 и 28 ноября обозначены как особенно неблагоприятные дни для сложных модельных стрижек и радикальной смены оттенка.

К другим датам, когда календарь рекомендует воздержаться от экспериментов с прической, относятся 5, 12, 14–15, 18, 23–24 и 27 ноября.

Такие рекомендации носят характер астрологических поверь и не подтверждены научными исследованиями. Поэтому выбирать дату визита в салон стоит, прежде всего, исходя из собственного графика, доступности мастера и состояния волос.

Что нужно учесть перед визитом к парикмахеру

Определите цель стрижки

Если хотите отрастить длинные волосы, регулярно подравнивайте кончики по мере необходимости, чтобы убирать секущиеся участки. Если важно дольше сохранять четкую форму короткой прически, запланируйте регулярную коррекцию.

Оцените состояние волос

Перед осветлением, химической завивкой или другими интенсивными процедурами обсудите с мастером возможные риски. Ослабленные и поврежденные пряди могут потребовать дополнительного ухода или отсрочки процедуры.

Учитывайте особенности окрашивания

Стойкость цвета зависит от типа красителя, исходного оттенка, структуры волос и домашнего ухода. Для сохранения цвета используйте средства, предназначенные для окрашенных волос.

Рассматривайте лунный календарь как дополнительный ориентир

Если вам нравится планировать уход в соответствии с фазами Луны, можно использовать календарь для выбора удобной даты. Однако нет научных доказательств того, что стрижка на растущую Луну ускоряет рост волос, а на убывающую - помогает дольше сохранять форму прически.

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Как понять лунный календарь?

Лунный день отсчитывается от восхода Луны. Для разных географических координат он будет выпадать так же, как и восход солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

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