Почему в некоторых видах сыра есть дыры: зачем и как они образуются

Блогерша рассказала, что дыры в сыре появляются не случайно.

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Дыры в некоторых видах сыра сделаны вовсе не для красоты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Почему в одних сырах есть дыры, а в других нет

Как бактерии и углекислый газ формируют полости

Дыры в сыре образуются во время созревания продукта в результате деятельности специальных бактерий, которые выделяют углекислый газ. Именно он накапливается внутри плотной сырной массы и формирует характерные полости.

Главред узнал, что украинская блогерша Алина Бурлака в TikTok объяснила, почему одни сыры имеют дыры, а другие остаются однородными.

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Почему в сыре образуются дыры

Появление дыр в сыре связано с процессом ферментации и созревания продукта. Во время приготовления молоко заселяют специальными бактериями.

"Сначала молочные бактерии превращают лактозу в молочную кислоту и превращают молоко в творожную массу. Затем эту массу прессуют, формуют, и в дело вступают другие пропионокислые бактерии. Они помогают сыру созревать и в процессе выделяют углекислый газ. Этому углекислому газу некуда деваться, ведь сыр имеет довольно плотную текстуру. Поэтому он постепенно накапливается внутри, и когда сыр затвердевает, эти газовые полости так и остаются. Именно поэтому, когда вы разрезаете сыр, вы видите эти так называемые дыры", - пояснила блогерша.

Почему не все сыры имеют дыры

Наличие дыр зависит от того, какие бактерии используются при производстве сыра и в каких условиях созревает продукт. Не все микроорганизмы выделяют газ в количестве, достаточном для образования заметных пустот.

Признаки некачественного твердого сыра / Инфографика: Главред

Видео о том, почему на некоторых сырах есть дыры, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Алина Бурлака Алина Бурлака - украинская блогерша, которая в своём блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о разнообразных рецептах и секретах приготовления блюд.

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