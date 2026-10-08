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Как отличить настоящий сыр от подделки ещё в магазине - советы эксперта

Анна Косик
8 октября 2026, 15:52
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Известный ведущий объяснил, какие признаки указывают на то, что сыр не настоящий.
Как отличить настоящий сыр от подделки ещё в магазине — советы эксперта
Простые правила проверки уберегут от поддельного сыра / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как проверить состав твёрдого сыра перед покупкой
  • Что означает отметка 1442 на упаковке
  • Как дома обнаружить растительные жиры в сыре

Выбирая твёрдый сыр, важно обращать внимание не только на его цену и внешний вид, ведь определить некачественный продукт по этим двум критериям довольно сложно.

Главред узнал, что журналист и ведущий Константин Грубич в эфире программы "Завтрак с 1+1" рассказал, как отличить настоящий сыр от подделки и на что обращать внимание при покупке.

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Как проверить состав сыра по этикетке

Прежде всего при выборе твёрдого сыра стоит внимательно прочитать информацию на упаковке. По словам Константина Грубича, важно убедиться, что продукт не содержит растительных примесей, ведь в таком случае это уже другой вид продукта.

"Это будет другой продукт. Честные производители так и пишут: сырный продукт или молокосодержащий продукт", - пояснил он.

Гораздо сложнее выявить ситуацию, когда растительные жиры добавляют в сыр, но не указывают этого должным образом.

твердый сыр, признаки некачественного твердого сыра
Признаки некачественного твердого сыра / Инфографика: Главред

"Если же фальсифицируют твёрдый сыр, ну, тогда это уже гораздо хуже. И определить подделку с добавлением растительных жиров очень трудно, только в лабораторных условиях", - отметил ведущий.

Что означает обозначение 1442 в составе сыра

Отдельно при выборе продукта эксперт советует обращать внимание на обозначение 1442 в составе. По его словам, данная добавка может свидетельствовать о наличии крахмала, который используют в качестве стабилизатора.

Крахмал может влиять на изменение свойств продукта при нагревании.

Как проверить сыр в домашних условиях

Помимо изучения этикетки, Константин Грубич рассказал о простом домашнем эксперименте. Для этого купленный сыр можно положить на солнце или на подоконник и понаблюдать за ним в течение некоторого времени.

"Если с сыром ничего не произойдет, масло не выплывет на поверхность, значит, это нормальный сыр, изготовленный из молочного сырья. Если же масло выступит, значит, нас обманывают, и мы купили сыр с растительными примесями. Что уже не очень хорошо", - отметил эксперт.

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О персоне: Константин Грубич

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968 года, Полтава) - журналист, ведущий телепрограмм "Знак качества" и "Твой день", сообщает Википедия.

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