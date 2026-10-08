Моль незаметно "поедает" ковры: где искать и как избавиться от вредителя

Ковры потеряют красивый вид очень быстро, если вовремя не обнаружить следы личинок.

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Как избавиться от моли на коврах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как моль появляется на коврах

Где чаще всего моль может "съедать" ковры

Как избавиться от моли

Многие люди знают, как бороться с молью на кухне или в шкафах. Но лишь немногие понимают, как избавиться от моли на коврах. Большинство замечает проблему уже тогда, когда на ковре появляются проплешины.

Главред узнал, как ковровая моль попадает в дом и как с ней бороться. Об этом, как пишет Express, рассказал эксперт по напольным покрытиям компании Online Carpets Джеймс Хиггинс.

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Почему моль "селится" в коврах

Моль питается кератином - веществом, содержащимся в шерсти, кашемире, шелке и меху. Следствием этого становятся большие потёртости на коврах и испорченная одежда в шкафу.

Вредитель попадает в дом извне - чаще всего вместе с домашними животными, на обуви или с подержанной мебелью. Далее начинается цикл, который и приводит к разрушению покрытия.

"Попав внутрь, насекомые ищут пару. Впоследствии самка находит тёмное и уютное место в ковре, чтобы отложить яйца, из которых затем вылупляются личинки. Именно личинки ковровой моли и повреждают ковер. Они имеют кремовый цвет, коричневую голову и размер около 3–6 мм, напоминая рисовое зернышко", - рассказал Хиггинс.

Многие надеются, что ковровая моль исчезнет осенью из-за похолодания, однако на самом деле это не так.

"Жилые помещения с центральным отоплением создают благоприятные условия для того, чтобы личинки продолжали питаться и развиваться в течение осени и зимы. Это означает, что октябрь остается важным периодом для проверки наличия вредителей и принятия мер, пока заражение не приобрело масштабный характер", - предупредил эксперт.

Где искать следы моли

Самое очевидное последствие появления ковровой моли - стёртый ворс или проплешины на изделии, причём именно там, где никто не ходит.

"Ковровая моль предпочитает тихие, укромные места, поэтому осматривайте зоны с низкой проходимостью: пространство под мебелью, которую вы не переставляете, тёмные углы, участки возле радиаторов отопления и вдоль плинтусов, чтобы вовремя заметить следы вредителя", - советует Хиггинс.

Как избавиться от моли на ковре

Основным профилактическим средством эксперт называет обычный пылесос, но при условии, что уборка охватывает и пространство под мебелью. Обрабатывать следует не только основное покрытие, но и шерстяные накидки и небольшие коврики.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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