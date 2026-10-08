Моль незаметно "поедает" ковры: где искать и как избавиться от вредителя

Вы узнаете:
- Как моль появляется на коврах
- Где чаще всего моль может "съедать" ковры
- Как избавиться от моли
Многие люди знают, как бороться с молью на кухне или в шкафах. Но лишь немногие понимают, как избавиться от моли на коврах. Большинство замечает проблему уже тогда, когда на ковре появляются проплешины.
Главред узнал, как ковровая моль попадает в дом и как с ней бороться. Об этом, как пишет Express, рассказал эксперт по напольным покрытиям компании Online Carpets Джеймс Хиггинс.
Почему моль "селится" в коврах
Моль питается кератином - веществом, содержащимся в шерсти, кашемире, шелке и меху. Следствием этого становятся большие потёртости на коврах и испорченная одежда в шкафу.
Вредитель попадает в дом извне - чаще всего вместе с домашними животными, на обуви или с подержанной мебелью. Далее начинается цикл, который и приводит к разрушению покрытия.
"Попав внутрь, насекомые ищут пару. Впоследствии самка находит тёмное и уютное место в ковре, чтобы отложить яйца, из которых затем вылупляются личинки. Именно личинки ковровой моли и повреждают ковер. Они имеют кремовый цвет, коричневую голову и размер около 3–6 мм, напоминая рисовое зернышко", - рассказал Хиггинс.
Многие надеются, что ковровая моль исчезнет осенью из-за похолодания, однако на самом деле это не так.
"Жилые помещения с центральным отоплением создают благоприятные условия для того, чтобы личинки продолжали питаться и развиваться в течение осени и зимы. Это означает, что октябрь остается важным периодом для проверки наличия вредителей и принятия мер, пока заражение не приобрело масштабный характер", - предупредил эксперт.
Где искать следы моли
Самое очевидное последствие появления ковровой моли - стёртый ворс или проплешины на изделии, причём именно там, где никто не ходит.
"Ковровая моль предпочитает тихие, укромные места, поэтому осматривайте зоны с низкой проходимостью: пространство под мебелью, которую вы не переставляете, тёмные углы, участки возле радиаторов отопления и вдоль плинтусов, чтобы вовремя заметить следы вредителя", - советует Хиггинс.
Как избавиться от моли на ковре
Основным профилактическим средством эксперт называет обычный пылесос, но при условии, что уборка охватывает и пространство под мебелью. Обрабатывать следует не только основное покрытие, но и шерстяные накидки и небольшие коврики.
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Об источнике: Express.co.uk
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