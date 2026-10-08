Не только из-за дверцы: почему в морозилке образуется толстая "шуба" из льда

Тонкий слой инея - это норма, но толстая ледяная корка указывает на неисправность, которую следует устранить до того, как произойдет серьезная поломка.

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Почему в вашей морозильной камере постоянно образуется лёд / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему в морозилке образуется толстый слой льда

Какие пять неисправностей приводят к намерзанию

Что сделать, чтобы лед не появился снова

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Толстый слой льда в морозильной камере - не косметическая мелочь, а прямой сигнал о неисправности техники, которую стоит устранить как можно скорее. Тонкий иней считается нормой, однако массивная ледяная "шуба" указывает на нарушения в работе прибора, особенно если раньше такого не случалось, сообщает Southern Living.

Перечень возможных причин издание составило от самых простых бытовых ошибок до технических поломок, которые пользователь самостоятельно уже не устранит.

Самый очевидный вариант - неплотно закрытая дверца. Теплый воздух попадает внутрь и оседает на стенках в виде конденсата, если камеру открывают часто и надолго. Мешать плотному закрытию могут и посторонние предметы между дверцами или слишком длинная упаковка внутри.

Вторая причина - переполненная камера. Когда продукты уложены слишком плотно, воздух хуже циркулирует, а температурный режим нарушается. В таком случае рекомендуют освободить часть пространства и разложить упаковки на расстоянии друг от друга. Горячую пищу в морозилку ставить не стоит - это ускоряет образование льда.

Уплотнитель и дренаж: что проверить самостоятельно

Отдельного внимания требует резинка по периметру дверцы. Простой тест на герметичность: если между уплотнителем и корпусом свободно проходит лист бумаги, деталь подлежит замене. То же самое касается уплотнителя, поврежденного в нескольких местах - он уже пропускает воздух.

Еще одна распространенная проблема касается моделей с системой No Frost. Сзади у них расположен сливной клапан, который отводит талую воду в поддон под холодильником, и именно его засорение чаще всего вызывает намерзание льда. Дренаж промывают тёплой водой - кипяток использовать нельзя.

Самый сложный сценарий - отказ системы автоматической разморозки. Современные морозильные камеры размораживаются самостоятельно благодаря нагревательному элементу, таймеру и термостату. Выход из строя любой из этих деталей требует ремонта, и если все остальные элементы исправны, без вызова мастера не обойтись.

Как не допустить повторного намерзания

Базовая профилактика сводится к нескольким правилам: плотно закрывать дверцу, заполнять камеру максимум на две трети объема, оставлять свободное пространство между продуктами, охлаждать блюда перед замораживанием и следить за чистотой слива и уплотнителя.

Если лёд уже нарастал, прибор отключают от розетки, вынимают все продукты и дают льду полностью растаять. После этого проверяют уплотнитель, слив и систему размораживания, а камеру вытирают насухо перед повторным включением.

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Об источнике: SouthernLiving SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировке домов и садов, а также информацию о культуре и путешествиях по Югу. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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