Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Сыр не заплесневеет: как хранить разные сорта в холодильнике

Анна Ярославская
8 сентября 2026, 11:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Способ хранения зависит от твёрдости сыра.
Сыр, холодильник
Хранение сыра - как избежать плесени и сохранить свежесть на месяцы / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Сколько хранится твёрдый и мягкий сыр
  • Как вощение продлевает срок хранения до 25 лет
  • Какая ошибка быстрее всего портит сыр
  • Какие сорта лучше переносят заморозку

Сыр может испортиться уже через несколько дней неправильного хранения даже если срок годности на упаковке ещё далёк. Главная ошибка большинства людей в том, что они хранят все виды сыра одинаково, хотя твёрдые, полумягкие и мягкие сорта требуют совершенно разного подхода.

Главред разобрался, как можно сохранить сыр на долгое время.

видео дня

Как сохранить сыр, чтобы он не заплесневел

Самое простое правило, которое чаще всего игнорируют, - тщательно мыть руки перед контактом с сыром. Бактерии с рук передаются продукту и ускоряют порчу гораздо сильнее, чем считает большинство людей, пишет Rural Sprout.

Твёрдые сыры вроде пармезана лучше всего хранить нераспакованными в отсеке для овощей холодильника - там они выдерживают 6–9 месяцев. После вскрытия вакуумной упаковки блок стоит завернуть в специальную сырную бумагу или пергамент и положить в герметичный контейнер, а не в пищевую плёнку: сыру нужен воздух для "дыхания".

Тёртый пармезан можно замораживать без вреда для вкуса и добавлять прямо в блюдо без разморозки. А вот целый кусок пармезана замораживать не стоит - он потеряет рассыпчатость.

Полутвёрдые и полумягкие сыры - молодой чеддер, швейцарский, гауда или грюйер - после вскрытия упаковки следует съесть в течение двух недель, завернув остатки в пергамент и положив в пакет с застёжкой.

Мягкие сыры, как бри или горгонзола, имеют самый короткий срок годности из-за высокого содержания влаги - всего 1–2 недели. Хранить их стоит исключительно в оригинальной упаковке до момента употребления.

Заморозка, вакуум или воск - что выбрать для длительного хранения

Большинство мягких сыров замораживать нежелательно: они теряют текстуру и становятся рассыпчатыми. Твёрдые сорта - чеддер, гауда, моцарелла, проволоне - наоборот, хорошо переносят заморозку до 9 месяцев, а полутвёрдые выдерживают 3–6 месяцев. При этом размороженный сыр плохо плавится, поэтому его лучше использовать в выпечке или горячих блюдах, а не подавать нарезанным.

Вакуумная упаковка сохраняет баланс влаги и воздуха, продлевая свежесть твёрдых сыров на несколько месяцев в холодильнике - при условии предварительного заворачивания в пергамент или вощёную бумагу. Дегидратация даёт ещё более долгий эффект: домашний обезвоженный сыр хранится около месяца, а промышленный порошковый - до 1–2 лет в закрытом виде.

Самый долгий срок хранения обеспечивает вощение - до 25 лет при условии прохладного помещения вроде погреба. Этот метод активно применяют "препперы", делающие запасы на случай чрезвычайных ситуаций, а самой технологии - тысячи лет, ведь сыр изготавливали ещё до появления холодильников.

Мягкие сыры не стоит оставлять вне холодильника дольше нескольких часов, тогда как твёрдые сорта выдерживают комнатную температуру значительно дольше - главное контролировать площадь среза, контактирующую с воздухом, и нарезать или натирать сыр только непосредственно перед употреблением.

Как писал Главред, многие уверены, что картофель лучше всего хранится в холодильнике, ведь низкая температура должна продлевать свежесть овощей. Однако на практике холод может изменить вкус, текстуру и даже повлиять на безопасность продукта после приготовления. Детальнее читайте в материале: Может стать опасным: где категорически нельзя хранить картофель.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

  • Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.
  • Комнатные растения: советы по уходу за домашней "зеленой экосистемой".
  • Лайфхаки для дома и быта: экологичные способы уборки, натуральные рецепты (например, ферментация, консервация, приготовление традиционных освежающих напитков) и методы охлаждения дома в жару.
  • Пермакультура и эко-баланс: авторы делают упор на органическое земледелие без жесткой химии, восстановление биоразнообразия и улучшение качества почвы естественным путем.

Контент создается небольшим коллективом реальных практиков - блогеров, фрилансеров и энтузиастов, которые сами живут на фермах или ведут органические хозяйства в США и странах Европы.

Проект ориентирован как на владельцев крупных загородных участков, так и на городских жителей, которые выращивают зелень на балконе или подоконнике. Аудитория только их профильной новостной рассылки превышает 50 000 садоводов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сыр
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:29Украина
РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

11:20Украина
Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

11:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Последние новости

11:49

"Я не могу иметь детей": Каменских ошарашила признанием

11:43

Опытные хозяйки натирают окна осенью средством для мытья посуды — зачем

11:29

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:20

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

11:12

Сыр не заплесневеет: как хранить разные сорта в холодильнике

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:00

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

10:58

Анджелина Джоли привезла в Украину сына от Брэда Питта — чем они занимались

10:42

Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуироватьВидео

10:35

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластикомВидео

Реклама
10:15

Фракции Рады рассмотрят проект "Христианского корпуса" о налоговых льготах за трудоустройство ветеранов

10:13

"Спасибо, что мы живы": звезды не сдержали эмоций после атаки на Киев

09:57

Гороскоп на завтра, 9 сентября: Львам — сюрприз, Козерогам — трудности

09:47

Мечты Путина против математики: в ISW назвали реальные сроки оккупации Донбасса

09:46

РФ атаковала Украину сотнями целей: Зеленский назвал главную проблемуФото

09:12

РФ атаковала "7-й километр" под Одессой: разрушены павильоны, есть раненыйФото

09:05

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

08:21

РФ готовит новую скрытую мобилизацию: кого хотят призвать в армию

08:10

Почему экономика Украины стремительно падает: Денисенко предупредил о важной деталимнение

08:04

В Саратове - взрывы и пожар: дроны атаковали завод "Роснефти"

07:41

Ночной обстрел Киевщины: БпЛА и ракеты повредили заводы и склады, есть раненыйФото

Реклама
06:50

Баллистический удар РФ по Киеву: есть жертвы, раненые и разрушения в пяти районахФото

05:55

Судью "Топ-модель по-украински" разнесли за дефиле: "Мешок цемента несет"Видео

05:37

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажиВидео

04:41

Привычки, которые сразу выдают человека из СССР: от чего уже давно следует отказаться

04:30

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

03:12

О громоздких сушилках можно забыть: какой способ сушки белья становится новым трендом

02:26

Жизнь кардинально изменится: четыре знака китайского зодиака скоро сорвут куш

01:50

У Зеленского узнали планы Путина: РФ установила новый срок оккупации Донбасса

00:45

Мощные пожары в местах "прилетов": детали удара РФ по Киевщине

07 сентября, понедельник
23:34

Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора и назвал причину

23:00

Ту-160 снарядили ракетами: Жданов назвал сроки и цели нового удара РФ

22:51

Им не нужна обрезка: какие растения ни в коем случае нельзя трогать осенью

22:23

"Холодный душ": Король нарушил молчание в отношении Гарри и Меган

22:08

Засор канализации исчезнет без химии: сантехник раскрыл хитрый фокус

22:02

Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ

21:54

Зачем опытные хозяйки солят носки перед стиркой: полезный домашний трюк

21:37

Без потерь: Пугачева с сигарой показала редкую встречу со своим другом

21:17

Путин может уступить: Зеленский раскрыл новый план США по войне и переговорам

21:08

Как сказать "сдача" на украинском: на самом деле есть три разных эквивалента

Реклама
21:00

РФ будет готова к мирным переговорам с Украиной: в Le Figaro узнали сроки

20:49

Парфюм для стирки или кондиционер: что лучше для одежды и почемуВидео

20:03

Прополка больше не нужна: простой трюк поможет быстро избавиться от сорняковВидео

19:35

Победа ультраправых на выборах в Германии таит риски для Украины: предупреждение Мерца

19:33

В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

19:12

Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

19:10

Переговоры пошли не по плану Кремля: Коваленко раскрыл детали визита американцевмнение

18:57

В "ДНР" взорван причастный к убийствам офицеров СБУ и ГУР "киллер МГБ" – СМИ

18:51

Представителей фонда "Восточная Европа", где Федоров оформил бронь за один день, принудительно доставят на заседание парламентской ВСК

18:44

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять