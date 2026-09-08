Сыр не заплесневеет: как хранить разные сорта в холодильнике

Способ хранения зависит от твёрдости сыра.

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Хранение сыра - как избежать плесени и сохранить свежесть на месяцы / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Сколько хранится твёрдый и мягкий сыр

Как вощение продлевает срок хранения до 25 лет

Какая ошибка быстрее всего портит сыр

Какие сорта лучше переносят заморозку

Сыр может испортиться уже через несколько дней неправильного хранения даже если срок годности на упаковке ещё далёк. Главная ошибка большинства людей в том, что они хранят все виды сыра одинаково, хотя твёрдые, полумягкие и мягкие сорта требуют совершенно разного подхода.

Главред разобрался, как можно сохранить сыр на долгое время.

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Как сохранить сыр, чтобы он не заплесневел

Самое простое правило, которое чаще всего игнорируют, - тщательно мыть руки перед контактом с сыром. Бактерии с рук передаются продукту и ускоряют порчу гораздо сильнее, чем считает большинство людей, пишет Rural Sprout.

Твёрдые сыры вроде пармезана лучше всего хранить нераспакованными в отсеке для овощей холодильника - там они выдерживают 6–9 месяцев. После вскрытия вакуумной упаковки блок стоит завернуть в специальную сырную бумагу или пергамент и положить в герметичный контейнер, а не в пищевую плёнку: сыру нужен воздух для "дыхания".

Тёртый пармезан можно замораживать без вреда для вкуса и добавлять прямо в блюдо без разморозки. А вот целый кусок пармезана замораживать не стоит - он потеряет рассыпчатость.

Полутвёрдые и полумягкие сыры - молодой чеддер, швейцарский, гауда или грюйер - после вскрытия упаковки следует съесть в течение двух недель, завернув остатки в пергамент и положив в пакет с застёжкой.

Мягкие сыры, как бри или горгонзола, имеют самый короткий срок годности из-за высокого содержания влаги - всего 1–2 недели. Хранить их стоит исключительно в оригинальной упаковке до момента употребления.

Заморозка, вакуум или воск - что выбрать для длительного хранения

Большинство мягких сыров замораживать нежелательно: они теряют текстуру и становятся рассыпчатыми. Твёрдые сорта - чеддер, гауда, моцарелла, проволоне - наоборот, хорошо переносят заморозку до 9 месяцев, а полутвёрдые выдерживают 3–6 месяцев. При этом размороженный сыр плохо плавится, поэтому его лучше использовать в выпечке или горячих блюдах, а не подавать нарезанным.

Вакуумная упаковка сохраняет баланс влаги и воздуха, продлевая свежесть твёрдых сыров на несколько месяцев в холодильнике - при условии предварительного заворачивания в пергамент или вощёную бумагу. Дегидратация даёт ещё более долгий эффект: домашний обезвоженный сыр хранится около месяца, а промышленный порошковый - до 1–2 лет в закрытом виде.

Самый долгий срок хранения обеспечивает вощение - до 25 лет при условии прохладного помещения вроде погреба. Этот метод активно применяют "препперы", делающие запасы на случай чрезвычайных ситуаций, а самой технологии - тысячи лет, ведь сыр изготавливали ещё до появления холодильников.

Мягкие сыры не стоит оставлять вне холодильника дольше нескольких часов, тогда как твёрдые сорта выдерживают комнатную температуру значительно дольше - главное контролировать площадь среза, контактирующую с воздухом, и нарезать или натирать сыр только непосредственно перед употреблением.

Как писал Главред, многие уверены, что картофель лучше всего хранится в холодильнике, ведь низкая температура должна продлевать свежесть овощей. Однако на практике холод может изменить вкус, текстуру и даже повлиять на безопасность продукта после приготовления. Детальнее читайте в материале: Может стать опасным: где категорически нельзя хранить картофель.

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Об источнике: Rural Sprout Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone". Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов: Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.

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