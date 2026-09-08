Сыр не заплесневеет: как хранить разные сорта в холодильнике

Читайте в материале:
- Сколько хранится твёрдый и мягкий сыр
- Как вощение продлевает срок хранения до 25 лет
- Какая ошибка быстрее всего портит сыр
- Какие сорта лучше переносят заморозку
Сыр может испортиться уже через несколько дней неправильного хранения даже если срок годности на упаковке ещё далёк. Главная ошибка большинства людей в том, что они хранят все виды сыра одинаково, хотя твёрдые, полумягкие и мягкие сорта требуют совершенно разного подхода.
Главред разобрался, как можно сохранить сыр на долгое время.
Как сохранить сыр, чтобы он не заплесневел
Самое простое правило, которое чаще всего игнорируют, - тщательно мыть руки перед контактом с сыром. Бактерии с рук передаются продукту и ускоряют порчу гораздо сильнее, чем считает большинство людей, пишет Rural Sprout.
Твёрдые сыры вроде пармезана лучше всего хранить нераспакованными в отсеке для овощей холодильника - там они выдерживают 6–9 месяцев. После вскрытия вакуумной упаковки блок стоит завернуть в специальную сырную бумагу или пергамент и положить в герметичный контейнер, а не в пищевую плёнку: сыру нужен воздух для "дыхания".
Тёртый пармезан можно замораживать без вреда для вкуса и добавлять прямо в блюдо без разморозки. А вот целый кусок пармезана замораживать не стоит - он потеряет рассыпчатость.
Полутвёрдые и полумягкие сыры - молодой чеддер, швейцарский, гауда или грюйер - после вскрытия упаковки следует съесть в течение двух недель, завернув остатки в пергамент и положив в пакет с застёжкой.
Мягкие сыры, как бри или горгонзола, имеют самый короткий срок годности из-за высокого содержания влаги - всего 1–2 недели. Хранить их стоит исключительно в оригинальной упаковке до момента употребления.
Заморозка, вакуум или воск - что выбрать для длительного хранения
Большинство мягких сыров замораживать нежелательно: они теряют текстуру и становятся рассыпчатыми. Твёрдые сорта - чеддер, гауда, моцарелла, проволоне - наоборот, хорошо переносят заморозку до 9 месяцев, а полутвёрдые выдерживают 3–6 месяцев. При этом размороженный сыр плохо плавится, поэтому его лучше использовать в выпечке или горячих блюдах, а не подавать нарезанным.
Вакуумная упаковка сохраняет баланс влаги и воздуха, продлевая свежесть твёрдых сыров на несколько месяцев в холодильнике - при условии предварительного заворачивания в пергамент или вощёную бумагу. Дегидратация даёт ещё более долгий эффект: домашний обезвоженный сыр хранится около месяца, а промышленный порошковый - до 1–2 лет в закрытом виде.
Самый долгий срок хранения обеспечивает вощение - до 25 лет при условии прохладного помещения вроде погреба. Этот метод активно применяют "препперы", делающие запасы на случай чрезвычайных ситуаций, а самой технологии - тысячи лет, ведь сыр изготавливали ещё до появления холодильников.
Мягкие сыры не стоит оставлять вне холодильника дольше нескольких часов, тогда как твёрдые сорта выдерживают комнатную температуру значительно дольше - главное контролировать площадь среза, контактирующую с воздухом, и нарезать или натирать сыр только непосредственно перед употреблением.
Как писал Главред, многие уверены, что картофель лучше всего хранится в холодильнике, ведь низкая температура должна продлевать свежесть овощей. Однако на практике холод может изменить вкус, текстуру и даже повлиять на безопасность продукта после приготовления. Детальнее читайте в материале: Может стать опасным: где категорически нельзя хранить картофель.
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Об источнике: Rural Sprout
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