Как продолжить "жизнь" сыра в холодильнике: советы для разных сортов

Вы узнаете:
- Как избежать плесени на твердых и мягких сырах
- Можно ли замораживать разные виды сыра
- Какую упаковку выбрать для длительного хранения сыра
Сыр – живой продукт: он взаимодействует с воздухом и влагой, и при неправильных условиях может быстро портиться или покрываться плесенью.
Главред решил рассказать, почему даже качественный пармезан или нежный бри быстро теряют вкус и текстуру, и как этого избежать.
Как пишет УНИАН, главная ошибка при хранении – герметичная упаковка. Пленка или полиэтиленовый пакет лишают сыр доступа воздуха, скапливается влага, и продукт либо становится черствым, либо покрывается плесенью. Эксперты советуют обеспечить сыру умеренную вентиляцию и естественную влажность.
Правильная упаковка
Для правильного хранения твердых и полутвердых сыров (чеддер, гауда) лучше использовать пергамент или вощеную бумагу. Специальная сырная бумага или чистая ткань, смоченная в соленой воде, подходят для плотных сортов. Завернутый сыр следует поместить в контейнер, не закрывая его герметично, чтобы создать мягкий микроклимат.
Оптимальная температура
Оптимальная температура для хранения – от +3 до +6 °C, обычно в отделении для овощей холодильника. Дверца холодильника – самое неподходящее место из-за постоянных колебаний температуры.
Хранение различных видов сыра
Мягкие сыры, такие как бри или камамбер, лучше оставлять в оригинальной упаковке или заворачивать в бумагу, не сдавливая. Свежие сыры (моцарелла, рикотта, фета) хранят в жидкости, в которой они продаются. Копченые сыры следует изолировать, чтобы запах не распространялся, а домашние сыры – в солевом растворе с регулярной заменой жидкости.
Соблюдение этих простых правил позволяет сохранить сыр свежим и вкусным, а ваши средства – не тратить зря.
Читайте также:
- Как сварить яйца без трещин: две нехитрые добавки, которые сохранят скорлупу
- Пасхальные яйца с вау-эффектом: как сделать яркие крашенки за копейки
- Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
