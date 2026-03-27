Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как продолжить "жизнь" сыра в холодильнике: советы для разных сортов

Руслан Иваненко
27 марта 2026, 01:06
Как правильно хранить различные виды сыра в холодильнике, чтобы избежать появления плесени и пересыхания и дольше наслаждаться насыщенным вкусом.
Какие виды сыра можно замораживать, а какие лучше хранить в контейнерах

Вы узнаете:

  • Как избежать плесени на твердых и мягких сырах
  • Можно ли замораживать разные виды сыра
  • Какую упаковку выбрать для длительного хранения сыра

Сыр – живой продукт: он взаимодействует с воздухом и влагой, и при неправильных условиях может быстро портиться или покрываться плесенью.

Главред решил рассказать, почему даже качественный пармезан или нежный бри быстро теряют вкус и текстуру, и как этого избежать.

видео дня

Как пишет УНИАН, главная ошибка при хранении – герметичная упаковка. Пленка или полиэтиленовый пакет лишают сыр доступа воздуха, скапливается влага, и продукт либо становится черствым, либо покрывается плесенью. Эксперты советуют обеспечить сыру умеренную вентиляцию и естественную влажность.

Правильная упаковка

Для правильного хранения твердых и полутвердых сыров (чеддер, гауда) лучше использовать пергамент или вощеную бумагу. Специальная сырная бумага или чистая ткань, смоченная в соленой воде, подходят для плотных сортов. Завернутый сыр следует поместить в контейнер, не закрывая его герметично, чтобы создать мягкий микроклимат.

Оптимальная температура

Оптимальная температура для хранения – от +3 до +6 °C, обычно в отделении для овощей холодильника. Дверца холодильника – самое неподходящее место из-за постоянных колебаний температуры.

Хранение различных видов сыра

Мягкие сыры, такие как бри или камамбер, лучше оставлять в оригинальной упаковке или заворачивать в бумагу, не сдавливая. Свежие сыры (моцарелла, рикотта, фета) хранят в жидкости, в которой они продаются. Копченые сыры следует изолировать, чтобы запах не распространялся, а домашние сыры – в солевом растворе с регулярной заменой жидкости.

Признаки некачественного твердого сыра / Инфографика: Главред

Соблюдение этих простых правил позволяет сохранить сыр свежим и вкусным, а ваши средства – не тратить зря.

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сыр лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять