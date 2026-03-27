Как продолжить "жизнь" сыра в холодильнике: советы для разных сортов

Как правильно хранить различные виды сыра в холодильнике, чтобы избежать появления плесени и пересыхания и дольше наслаждаться насыщенным вкусом.

Какие виды сыра можно замораживать, а какие лучше хранить в контейнерах

Вы узнаете:

Как избежать плесени на твердых и мягких сырах

Можно ли замораживать разные виды сыра

Какую упаковку выбрать для длительного хранения сыра

Сыр – живой продукт: он взаимодействует с воздухом и влагой, и при неправильных условиях может быстро портиться или покрываться плесенью.

Главред решил рассказать, почему даже качественный пармезан или нежный бри быстро теряют вкус и текстуру, и как этого избежать.

Как пишет УНИАН, главная ошибка при хранении – герметичная упаковка. Пленка или полиэтиленовый пакет лишают сыр доступа воздуха, скапливается влага, и продукт либо становится черствым, либо покрывается плесенью. Эксперты советуют обеспечить сыру умеренную вентиляцию и естественную влажность.

Правильная упаковка

Для правильного хранения твердых и полутвердых сыров (чеддер, гауда) лучше использовать пергамент или вощеную бумагу. Специальная сырная бумага или чистая ткань, смоченная в соленой воде, подходят для плотных сортов. Завернутый сыр следует поместить в контейнер, не закрывая его герметично, чтобы создать мягкий микроклимат.

Оптимальная температура

Оптимальная температура для хранения – от +3 до +6 °C, обычно в отделении для овощей холодильника. Дверца холодильника – самое неподходящее место из-за постоянных колебаний температуры.

Хранение различных видов сыра

Мягкие сыры, такие как бри или камамбер, лучше оставлять в оригинальной упаковке или заворачивать в бумагу, не сдавливая. Свежие сыры (моцарелла, рикотта, фета) хранят в жидкости, в которой они продаются. Копченые сыры следует изолировать, чтобы запах не распространялся, а домашние сыры – в солевом растворе с регулярной заменой жидкости.

Соблюдение этих простых правил позволяет сохранить сыр свежим и вкусным, а ваши средства – не тратить зря.

