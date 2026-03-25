Пасхальные яйца с вау‑эффектом: как сделать яркие крашенки за копейки

Вы узнаете:
- Как покрасить яйца в каркаде
- Как сделать оливковые пасхальные яйца
- Как покрасить яйца куркумой и каркаде
Каркаде известен не только как ароматный напиток, но и как натуральный краситель, который позволяет получить необычные оттенки для пасхальных яиц. Благодаря его свойствам скорлупа может стать нежно-голубой, насыщенно-синей, фиолетовой или даже почти черной с интересным мраморным эффектом.
Главред узнал, как создать оригинальные крашенки с помощью чая каркаде.
Как покрасить пасхальные яйца чаем каркаде
Рекомендуем брать белые яйца, ведь именно на них цвет проявляется лучше всего. Перед окрашиванием их следует тщательно промыть и оставить при комнатной температуре, чтобы избежать трещин во время варки.
Приготовление отвара
Как объясняет блогер Татьяна Шлихтенко в своем TikTok, сначала насыпьте в кастрюлю 80 граммов сушеных лепестков каркаде. Залейте 1 литром воды, добавьте 2 столовые ложки уксуса для яркости цвета и 1 столовую ложку соли, чтобы скорлупа оставалась целой. Доведите смесь до кипения и осторожно опустите яйца. Варите их на среднем огне 10–15 минут. Время от времени рекомендуем переворачивать их, чтобы цвет ложился равномерно. От продолжительности пребывания в отваре зависит интенсивность оттенка.
Для светло-голубого оттенка достаточно держать яйца в отваре 30–60 минут. Если хотите насыщенный фиолетовый или почти черный цвет, оставьте их в чае на 2–4 часа или даже на ночь в холодильнике. Чем дольше яйца находятся в отваре, тем глубже становится оттенок.
Рекомендуем доставать яйца аккуратно, промокать бумажным полотенцем и дать им полностью высохнуть. После высыхания цвет становится ярче. Для блеска можно слегка смазать скорлупу растительным маслом.
Как покрасить пасхальные яйца чаем каркаде — видео:
▫️ 1 л воды ▫️ 80 г чая каркаде ▫️ 2 ст. л. уксуса ▫️ 1 ст. л. соли
Как сделать оливковые яйца
Чтобы получить оливковый оттенок, рекомендуем сочетать каркаде с куркумой. На 5 белых яиц возьмите 2 столовые ложки куркумы и 30 граммов каркаде.
Яйца варят в отваре так же, как и в классическом рецепте с каркаде, но благодаря куркуме цвет меняется — от светло-оливкового до насыщенного зеленовато-коричневого.
Смотрите видео о том, как покрасить яйца в оливковый цвет:
Оригинальные оливковые крашеные яйца ? Яйца 5 шт. Куркума 2 ст.л. Чай каркаде 30 г (5-7 пакетиков) Приготовление: В холодную воду кладем белые, хорошо вымытые губкой яйца. Добавляем куркуму, перемешиваем, чтобы она равномерно распределилась. Добавляем чай и ставим на огонь. Как закипит, убавляем огонь и варим 10 мин. Затем выключаем огонь и даем яйцам остыть в этой воде. *Время от времени яйца нужно переворачивать, чтобы они равномерно окрасились. *От времени, в течение которого яйца находятся в растворе, зависит интенсивность и насыщенность цвета. *Важно, окрашенные яйца аккуратно промыть, ни в коем случае не тереть сильно, чтобы не повредить пленку с рисунком.
Читайте также:
- Как сварить яйца без трещин: две простые добавки, которые сохранят скорлупу
- Важно обратить внимание еще в магазине: что означает шифр на куриных яйцах
- Настоящая неожиданность: какими будут цены на яйца на Пасху
О персонаже: Татьяна Шлихтенко
Татьяна Шлихтенко — украинская фуд-блогерша, которая активно ведет TikTok-аккаунт @tanyashlikhtenko, где делится рецептами домашней кухни и кулинарными лайфхаками; на сегодняшний день ее профиль имеет более 20 тысяч подписчиков на YouTube и значительную аудиторию в TikTok, что позволяет ей быть узнаваемой среди украинских кулинарных блогеров.
