Фантастическая закуска из яиц на Пасху: очень простой рецепт

Рецепт маринованных яиц, которые точно понравятся всем.

Маринованные яйца на Пасху / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На Пасху обычно на праздничном столе много крашеных яиц. Но редко когда их все съедают. В таком случае можно приготовить фантастическую закуску, которая станет звездой стола — маринованные яйца.

Главред узнал, что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская блогерша Алена Карпюк.

Маринованные яйца — рецепт

Ингредиенты:

Вареные яйца

Зеленый лук

Соевый соус 250 мл

Кипяченая вода 100 мл

Чеснок 3 зубчика

Кунжут 3 ч. л.

Острый соус 1 ст. л.

Пасхальный стол / Инфографика: Главред

Смешиваем в банке мелко нарезанный зеленый лук, соевый соус, воду, чеснок, кунжут и острый соус. Затем выкладываем в маринад яйца, закрываем банку и ставим в холодильник на 6 часов.

Приятного аппетита!

О персонаже: Алена Карпюк Алена Карпюк — украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

