Фантастическая закуска из яиц на Пасху: очень простой рецепт

На Пасху обычно на праздничном столе много крашеных яиц. Но редко когда их все съедают. В таком случае можно приготовить фантастическую закуску, которая станет звездой стола — маринованные яйца.
Главред узнал, что рецептом этого блюда в TikTok поделилась украинская блогерша Алена Карпюк.
Маринованные яйца — рецепт
Ингредиенты:
- Вареные яйца
- Зеленый лук
- Соевый соус 250 мл
- Кипяченая вода 100 мл
- Чеснок 3 зубчика
- Кунжут 3 ч. л.
- Острый соус 1 ст. л.
Смешиваем в банке мелко нарезанный зеленый лук, соевый соус, воду, чеснок, кунжут и острый соус. Затем выкладываем в маринад яйца, закрываем банку и ставим в холодильник на 6 часов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить маринованные яйца:
@alionakarpiuk МАРИНОВАННЫЕ ЯЙЦА Ингредиенты: -яйца вареные -лук зеленый -соевый соус 250 мл -вода кипяченая 100 мл -чеснок 3 зубчика -кунжут 3 ч. л. -соус острый 1 ст. л. Приготовление: Все ингредиенты смешиваем в банке и добавляем туда вареные яйца, отправляем в холодильник на 6 часов, лучше на ночь. Приятного аппетита ?
О персонаже: Алена Карпюк
Алена Карпюк — украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
