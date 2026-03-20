Закуска из свеклы, которую будут есть все: рецепт шикарного блюда на Пасху

Рецепт очень вкусной традиционной закуски.

Рецепт пикантной пасхальной закуски

Многие не могут представить пасхальный завтрак не только без кулича, колбасы и яиц, но и без шикарной закуски из свеклы, которая готовится считанные минуты.

Речь идет о цвиклях, также известных как свекла с хреном. Главред узнал, что рецептом этой закуски в TikTok поделилась украинская блогерша Галина Цах.

Цвикли — рецепт

Ингредиенты:

Свекла 1 шт.

Уксус 1 ст. л.

Сахар 1 ч. л.

Соль

Тертый хрен 4 ст. л.

Отвариваем, очищаем и натираем на мелкой терке свеклу. Сливаем лишний сок, после чего добавляем к свекле уксус, сахар, щепотку соли и тертый хрен. Хорошо перемешиваем все ингредиенты, перекладываем в миску, накрываем ее пищевой пленкой и ставим свеклу в холодильник минимум на час.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить цвикли:

Об авторе: Галина Цах Галина Цах — автор YouTube-канала "Дома вкуснее". В соцсетях делится рецептами простых и вкусных блюд. В Instagram страница блогерши насчитывает более 50 тысяч подписчиков.

