Закуска из свеклы, которую будут есть все: рецепт шикарного блюда на Пасху

Многие не могут представить пасхальный завтрак не только без кулича, колбасы и яиц, но и без шикарной закуски из свеклы, которая готовится считанные минуты.
Речь идет о цвиклях, также известных как свекла с хреном. Главред узнал, что рецептом этой закуски в TikTok поделилась украинская блогерша Галина Цах.
Цвикли — рецепт
Ингредиенты:
- Свекла 1 шт.
- Уксус 1 ст. л.
- Сахар 1 ч. л.
- Соль
- Тертый хрен 4 ст. л.
Отвариваем, очищаем и натираем на мелкой терке свеклу. Сливаем лишний сок, после чего добавляем к свекле уксус, сахар, щепотку соли и тертый хрен. Хорошо перемешиваем все ингредиенты, перекладываем в миску, накрываем ее пищевой пленкой и ставим свеклу в холодильник минимум на час.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить цвикли:
@halyna.tsakh ЦВИКЛИ — традиционная закуска из свеклы и хрена! Готовят на Пасху и Рождество! ? Рецепт Галины Цах, автора YouTube-канала "Дома вкуснее"! ? Нам понадобится: 1 большая свекла 1 ст. л. уксуса 1 ч. л. сахара Щедрая щепотка соли Тертый хрен (я беру в банке) и кладу много — 4 ст. л., но вы добавляйте по своему вкусу. Всем приятного аппетита! ? #свекла#украинскаякухня#традиционнаякухня#домавкуснее#домашнийрецепт#свекла#хрен#закускаизсвеклы#пасха#пасха2025#пасхальныйстол#блюдонапасху#пасхальныеблюда#рецептынапасху#украинскаяпасха#рецептнавпраздник#вкуснонавпасху#праздничныеблюда#пасхальноенастроение#пасхальныйстол#блюдакпасхе#праздничныйстол#хренссвеклой#праздникпасхи#готовимсякпасхе#украинскиерецепты♬ оригинальный звук - Halyna Tsakh
Вас может заинтересовать:
- После первой ложки не оторваться: шикарный салат "Красная шапочка"
- Идеальное мясо за считанные минуты: как не пересушить куриное филе
- Шикарный весенний салат, который готовится 5 минут — рецепт без хлопот
Об авторе: Галина Цах
Галина Цах — автор YouTube-канала "Дома вкуснее". В соцсетях делится рецептами простых и вкусных блюд. В Instagram страница блогерши насчитывает более 50 тысяч подписчиков.
