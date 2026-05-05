Кошка не узнала собаку после стрижки: реакция рассмешила миллионы

Константин Пономарев
5 мая 2026, 17:57
Гималайская кошка приняла знакомую собаку за чужака после груминга. Необычная реакция питомца удивила не только хозяйку, но и пользователей соцсетей.
Кошка не узнала собаку после возвращения от грумера / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@angelarosetv

  • Почему кошка приняла знакомую собаку за чужака
  • Как питомцы на самом деле узнают друг друга
  • Что может изменить поведение домашних питомцев

Необычная сцена из жизни домашних питомцев стала вирусной и вызвала бурную реакцию зрителей. Кошка по кличке Коко не смогла узнать знакомую собаку после груминга и повела себя так, будто в доме появился незваный гость.

Короткий ролик, опубликованный пользователем @angelarosetv в TikTok, за считанные дни собрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. Видео оказалось не только забавным, но и заставило многих задуматься о том, как животные воспринимают окружающий мир.

Напряженная встреча кошки и собаки

На кадрах видно, как гималайская кошка осторожно выглядывает из-за дивана и настороженно наблюдает за собакой. По позе Коко можно понять, что она испытывает тревогу, ведь шерсть ее распушена, движения осторожны, а взгляд не отрывается от "незнакомца".

Когда собака спокойно проходит мимо, не проявляя агрессии, напряжение только усиливается. Кошка держится на расстоянии, словно пытаясь понять, кто оказался на ее территории.

Видео не только рассмешило пользователей, но и вызвало эмоциональный отклик. Одна девушка даже призналась, что ролик помог ей справиться с тревогой.

"У меня была паническая атака, но это видео заставило меня улыбнуться и успокоиться", - написала она.

Гималайская кошка настороженно наблюдала за собакой / Фото: tiktok.com/@angelarosetv

При этом многие отметили, что подобная реакция у животных вовсе не редкость. Владельцы питомцев рассказали, что их кошки и собаки регулярно "заново знакомятся" друг с другом после похода к грумеру.

Ранее Главред писал о том, почему кошки на самом деле любят спать рядом с хозяином. Многие питомцы выбирают именно человеческую кровать для ночного отдыха, даже имея собственные лежанки или домики.

Также сообщалось о том, что кот исчез на 12 лет, но выжил на улице и вернулся к хозяйке. Их встреча показала, что даже спустя годы связь между питомцем и человеком сохраняется.

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

